"ริชาร์ด เกียร์" เดือดจัด! จวกบุคคลระดับโลกว่า "คนวิปลาส" กลางเวทีนานาชาติ

ริชาร์ด เกียร์ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังวัย 76 ปี ออกโรงวิจารณ์ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อย่างรุนแรง โดยระบุว่าทรัมป์เป็น “คนวิปลาส” และได้ “รื้อทำลายแทบทุกสิ่งที่เคยเป็นข้อดีของสหรัฐอเมริกา”
เกียร์กล่าวระหว่างพิธีมอบรางวัล วาคลาฟ ฮาเวล อินเตอร์เนชันแนล ไพรซ์ ฟอร์ ครีเอทีฟ ดิสเซนต์ ในกรุงออสโล เมื่อวันอังคารว่า
“เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเท่าที่ผมเคยประสบมาบนโลกใบนี้”
พร้อมตั้งคำถามต่อผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนว่า
“ใครจะคิดว่าอเมริกาจะเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้? ใครจะคิดว่าคนวิปลาสแบบนี้จะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ?”
นักแสดงเจ้าของผลงานดังอย่าง “พริตตี้ วูแมน” และ “อเมริกัน จิกโกโล” กล่าวต่อว่า
“เพียงวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง เขาก็เริ่มรื้อถอนแทบทุกสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งของรัฐบาลอเมริกันและประชาชนชาวอเมริกัน”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกียร์โจมตีทรัมป์ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2025 เขาเคยเรียกผู้นำสหรัฐฯ รายนี้ว่าเป็น “นักเลงหัวไม้”
ระหว่างการประกาศรางวัลให้แก่ศิลปินชาวจีน เกา เจิ้น และนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมา ไซ เกียร์ยอมรับว่า ตนเองอาจทำไม่มากพอในการรณรงค์ต่อต้านการกลับคืนสู่อำนาจของทรัมป์
“เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? เพราะพวกเราหลับใหล เราไม่ใส่ใจ เราไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเราไม่ได้รับฟังอย่างจริงจัง”
เกียร์ยังเล่าว่า เขาเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมชมค่ายกักกันนาซีที่ ดาเคา คอนเซนเทรชันแคมป์ ประเทศเยอรมนี และเตือนว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยได้อย่างรวดเร็ว
“เราต้องสังเกตสัญญาณเตือน เราต้องตระหนักว่าระบอบเผด็จการของเหล่าสัตว์ประหลาดสามารถก่อตัวขึ้นได้รวดเร็วเพียงใด เราต้องไม่ละเลยและต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอ”
เกียร์เป็นผู้สนับสนุนประเด็นทิเบตมาอย่างยาวนาน และเป็นชาวพุทธที่ใกล้ชิดกับ องค์ทะไลลามะ ผู้นำจิตวิญญาณชาวทิเบตซึ่งลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ