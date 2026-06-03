เจ้าสาวสวยแซบ “กวาง เดอะเฟซ” ควง “ไฮโซเฮ้าส์” ฉลองวิวาห์หวานชื่น เพื่อนดาราแห่ยินดีคับคั่ง

หลังจากเข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีล้านนาไปเมื่อต้นเดือนม.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด “กวาง เดอะเฟซ” วรรณปิยะ ออมสินนพกุล ก็ได้ควงแขนเจ้าบ่าว “ไฮโซเฮ้าส์ ปธานนท์ ตรีเทพชาญชัย” ฉลองมงคลสมรสท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความสุข โดยเนรมิตงานแต่งออกมาได้อย่างงดงาม เพื่อนพ้องมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง
งานนี้ฝั่งเจ้าสาวเพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการมาจัดเต็ม อาทิ คริส หอวัง, บี น้ำทิพย์ , วุ้นเส้น วิริฒิพา, เอมมี่ มรกต, ตู่ ปิยวดี, คารีสา สปริงเก็ตต์ และ พิม พิมประภา ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักในวันสำคัญ ซึ่งงานในวันนี้ นอกจากกวางใส่ชุดเจ้าสาวเกาะอกสีขาวเรียบหรู ในเวลาต่อมา ก็ได้สลัดเป็นเจ้าสาวแซบในช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ แดนซ์กระจายอีกด้วย สนุกสนานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว