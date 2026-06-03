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เจ้าสาวสวยแซบ “กวาง เดอะเฟซ” ควง “ไฮโซเฮ้าส์” ฉลองวิวาห์หวานชื่น เพื่อนดาราแห่ยินดีคับคั่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีล้านนาไปเมื่อต้นเดือนม.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด “กวาง เดอะเฟซ” วรรณปิยะ ออมสินนพกุล ก็ได้ควงแขนเจ้าบ่าว “ไฮโซเฮ้าส์ ปธานนท์ ตรีเทพชาญชัย” ฉลองมงคลสมรสท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความสุข โดยเนรมิตงานแต่งออกมาได้อย่างงดงาม เพื่อนพ้องมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง 

งานนี้ฝั่งเจ้าสาวเพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการมาจัดเต็ม อาทิ คริส หอวัง, บี น้ำทิพย์ , วุ้นเส้น วิริฒิพา, เอมมี่ มรกต, ตู่ ปิยวดี, คารีสา สปริงเก็ตต์ และ พิม พิมประภา ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักในวันสำคัญ ซึ่งงานในวันนี้ นอกจากกวางใส่ชุดเจ้าสาวเกาะอกสีขาวเรียบหรู ในเวลาต่อมา ก็ได้สลัดเป็นเจ้าสาวแซบในช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ แดนซ์กระจายอีกด้วย สนุกสนานอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว




































เจ้าสาวสวยแซบ “กวาง เดอะเฟซ” ควง “ไฮโซเฮ้าส์” ฉลองวิวาห์หวานชื่น เพื่อนดาราแห่ยินดีคับคั่ง
เจ้าสาวสวยแซบ “กวาง เดอะเฟซ” ควง “ไฮโซเฮ้าส์” ฉลองวิวาห์หวานชื่น เพื่อนดาราแห่ยินดีคับคั่ง
เจ้าสาวสวยแซบ “กวาง เดอะเฟซ” ควง “ไฮโซเฮ้าส์” ฉลองวิวาห์หวานชื่น เพื่อนดาราแห่ยินดีคับคั่ง
เจ้าสาวสวยแซบ “กวาง เดอะเฟซ” ควง “ไฮโซเฮ้าส์” ฉลองวิวาห์หวานชื่น เพื่อนดาราแห่ยินดีคับคั่ง
เจ้าสาวสวยแซบ “กวาง เดอะเฟซ” ควง “ไฮโซเฮ้าส์” ฉลองวิวาห์หวานชื่น เพื่อนดาราแห่ยินดีคับคั่ง
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