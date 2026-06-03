“แพร วทานิกา” สูญเสียคุณย่า แรงบันดาลใจโปรเจกต์ใหม่ จัดทริปสร้างสมดุลและดีไซน์ประสบการณ์ชีวิต!

“แพร วทานิกา” เปิดใจแบรนด์เสื้อผ้า VATANIKA ยังมีอยู่ แต่ไม่ไม่ได้รันซีซั่น พร้อมผุดโปรเจกต์ใหม่จัดทริปชวนคนดีไซน์ประสบการณ์ชีวิต เผยได้แรงบันดาลใจสุดซึ้งจากการสูญเสียคุณย่าที่ทำให้เรียนรู้คุณค่าของการมีชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข ถึงจะผอมแต่ยังไม่พอใจหุ่น บอกถ้าส่องกระจกแล้วแฮปปี้ ทำไมต้องแคร์ตาชั่ง?
“แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” ไฮโซสาวและดีไซเนอร์ระดับประเทศ เปิดใจกรณีแบรนด์ VATANIKAตัดสินใจเบรกการรันซีซั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทำให้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น จนเกิดเป็นโปรเจกต์ใหม่แกะกล่องที่ไม่ใช่ธุรกิจสุขภาพทั่วไป แต่คือ “การสร้างสมดุลและดีไซน์ประสบการณ์ชีวิต”โดยจะจัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เชิญคนที่ใช่ไปร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกัน เริ่มต้นที่ภูเก็ต ต่อด้วยภาคเหนือช่วงสิ้นปี และมีแพลนไปยุโรปในปีหน้า ซึ่งแรงบันดาลใจมาจากการสูญเสียคุณย่าเมื่อ 2 ปีก่อน
“เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการหาความสมดุล การใช้ชีวิตให้เกิดความสุขอย่างเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสุขแบบสุขภาพดีด้วย แล้วเราก็รณรงค์กับคนที่คุณรัก มันเป็นประสบการณ์ที่เหมือนความทรงจำที่มีความหมายมากกว่า
อันนี้เริ่มจากที่บ้านเราก่อน เริ่มจากภูเก็ต สิ้นปีจะเป็นขึ้นเหนือ ปีหน้าอาจจะเป็นไปต่างประเทศ ยุโรป ไม่ได้เป็นคอร์ส แต่สิ่งที่คุณได้จะเป็นความทรงจำ เราจะเป็นคนเชิญคุณไป คุณจะได้ความทรงจำที่ดี ได้เกี่ยวกับร่างกาย ได้รับการรับประทานอาหาร ได้อะไรหลายๆ อย่าง
แพรจะเชิญคนที่เรารู้สึกเห็นแรงบันดาลใจของเขาด้วย เขาใช้ชีวิตเต็มที่ ทำงานเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันเขาดูแลตัวเองด้วย แพรจะเห็นเขาเป็นแรงบันดาลใจของแพร กรุ๊ปหนึ่งอาจจะ 30 คน 70 คน หรือ 2 คน ก็ทำ หรือเป็นกรุ๊ปผู้หญิงเล็กๆ พยายามหลายหลาย เพราะความสุขไม่จำกัดว่าจะกี่คน อายุเท่าไหร่ ซึ่งเราจะดูเป็นครั้งๆ ไปว่าครั้งนี้ไปจัดที่นี่ ใครเหมาะกับกิจกรรม ใครได้ประโยชน์ยากตรงนี้
วทานิกาตอนนี้เราไม่ได้มี Ready-to-Wear วทานิกายังมีอยู่ คนถามค่อนข้างเยอะ แต่การที่เราไม่ได้รันซีซั่น ไม่ได้มี RTW ทำให้เรามีเวลากับตัวเองมากขึ้น ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เริ่มที่คุณยาย 87 แล้ว แข็งแรงมาก เต้นรำ ปาร์ตี้ ดริ๊งก์กับมื้ออาหารทุกมื้อ จากการที่ดูแลตัวเอง และแพรเพิ่งจะเสียคุณย่าไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนเราไฟแรงคุณย่ายังไม่ป่วยหนัก เป็นย่าจะเขียนการ์ดมาให้เราทุกแฟชั่นโชว์ ตอนนั้นเราอ่านแต่เราไม่ได้อินมาก เราไม่ได้มีเวลาให้คุณย่า พอวันนี้มันสายเกินไป การมีอายุยืนยาวที่แท้จริงคืออะไร เราไม่ได้มีชีวิตยืนยาวคนเดียว คือที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดี นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความสูญเสียที่เกิดขึ้น คุณย่าที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ พอรวมกันเลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
ถามว่าแสวงหากำไรไหม เราทำในรูปแบบธุรกิจนั่นแหละ แต่ถ้าถามแรงบันดาลใจนี่ก็คือแรงบันดาลใจค่ะ (กำไรคือ?) ผู้ที่ได้มาจอยกับเรา น่าจะได้ความประทับใจไปแน่นอน”
ยังไม่พอใจรูปร่าง 100 เปอร์เซ็นต์ นิยามความสวยยุคใหม่ “ถ้าส่องกระจกแล้วแฮปปี้...ทำไมต้องแคร์ตาชั่ง?”
“ยังไม่พอใจค่ะ แพรว่าทุกอย่างหรือที่ให้สัมภาษณ์ไป ถ้าเรามีความพึงพอใจอะไรเราจะไม่พัฒนาตัวเอง ก็เลยไม่พึงพอใจอะไร แต่ได้สุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยอายุที่น้อยมากๆ ก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น เราดูแลตัวเองด้วยการรับประทานดี นอนดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆ ค่อยๆ พัฒนาไปเป็นยากขึ้นมันจะอยู่กับเราได้นานกว่าค่ะ
ถามว่าอะไรที่ยังไม่พอใจ อย่างวันนี้ก็คิดว่าแขนน่าจะมีกล้ามเนื้อได้อีก แพรไม่ได้มองเรื่องผอมเรื่องอ้วน แพรมองสุขภาพจิตภายในมากกว่า จะบอกว่าแพรเป็นคนที่ชั่งน้ำหนักน้อยมาก โค้ชยังคอยบอกว่าชั่งน้ำหนักให้หน่อย เวลาเรามองตัวเองหน้ากระจกถ้าแฮปปี้ก็จบ เหมือนแคมเปญนี้ ความเปล่งประกายเริ่มต้นที่ตัวคุณ ถ้าเรามองหน้ากระจกเราแฮปปี้ เราสวย ทำไมเราค้องแคร์ตาชั่ง”
ไม่ก้าวก่ายธุรกิจ “เพ็บ นัยน์ชนก” เผยมายด์เซ็ตน้องสาวสุดสตรอง เจอดรามาไม่มีร้องโอ้ย!
“ไม่ใช่ของแพร่ไม่รู้จะตอบยังไง (ในฐานะคนในครอบครัว?) น้องๆ เขาเป็นคนมองโลกแง่บวกมากๆ ทุกอย่างที่เป็นฟีดแบ็กที่ได้รับ เขาจะเอามาพัฒนาแบรนด์เขามากกว่าเอามาเป็นความรู้สึกส่วนตัว คนในครอบครัวซัปพอร์ตทุกอย่างค่ะ(มีคุยถึงเรื่องนี้ไหม?) ไม่เลย มีแต่เราถามถึง น้องๆ เขาไม่ใช่สไตล์มาร้องโอ้ย เขาเป็นผู้ใหญ่ในการทำธุรกิจ อยู่ที่มายด์เซ็ตของแต่ละคนด้วยค่ะ”