สเปกขอหล่อ! “แอนโทเนีย” โสด 100% โล่ง “เป๊ก” ลูกนายกฯ มีข่าวกับสาวอื่น ไม่แคร์ “ลูกเกด” สบประมาท มาเพื่อแก้มือ

“แอนโทเนีย โพซิ้ว” ยก “ลูกเกด เมทินี” ตำนานเดอะเฟซฯ ไม่มองว่าถูกสบประมาทหลังไลฟ์พาดพิงเมนเทอร์ซีซั่นล่าสุด รับมาเพื่อแก้มือ ตั้งรับความท็อกซิก สยบข่าวลือจดหมายเชิญเดินแบบ Victoria's Secret แต่ถ้ามีโอกาสอยากสมัครเป็นนางฟ้า อยากมีปีก ประกาศโสด 100% สเปกขอหล่อและดูแลได้ สบายใจลูกนายกฯ มีข่าวกับสาวอื่น
กลายเป็นประเด็นร้อนหลังตัวแม่ “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ออกมาไลฟ์สดสบประมาทเหล่าเมนเทอร์ The Face Thailand ซีซั่นล่าสุดว่าไม่มีใครทำได้เหมือนตัวเองแน่นอน งานนี้เมนเทอร์น้องเล็กอย่าง “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ตอกกลับแบบนิ่ม ๆ แต่ทรงพลัง ระหว่างมาร่วมงานอีเวนต์สุดหรู “THE ICONIC RADIANCE” ของแบรนด์ Cle de Peau Beaute
“แน่นอนค่ะ ไม่มีใครทำได้เหมือนพี่ลูกเกดอยู่แล้ว เพราะแต่ละเมนเทอร์มีแบบมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนกัน การที่เรามาเป็นเมนเทอร์ของเด็กๆ เรามีสกิลและวิธีการสอนที่แตกต่างกัน อยู่แล้วเลย ไม่มีใครทำได้เหมือนพี่ลูกเกดเพราะพี่ลูกเกดเป็นตำนาน แอนไม่ได้อยากจะบอกว่าเราจะทำดีกว่าใคร เพราะมันไม่มีใครเหมือนกันอยู่แล้ว ให้มันเป็นซีซั่นใหม่ๆ เป็นการกลับมาของ the face thailand อยากให้ทุกคนมีความคิดแบบใหม่ว่าเราจะไปยังไงกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
มองว่าเขาสบประมาทไหม สำหรับคนดูคิดไปเองหรือเปล่าว่าพี่ลูกเกดพูดแรงเกินไป แอนคิดว่าพลังของผู้หญิงอยู่ในการที่เรารู้ว่าคุณค่าเราอยู่ตรงไหน แอนคิดว่ามันเป็นพลังในอีกแบบนึง พี่ลูกเกดเขารู้ว่าจุดสตรองของฉันอยู่ตรงนี้ ก็ถูกในแบบของเขา สำหรับแอนคิดว่ามันไม่ต้องมีการฟาดอะไรกัน เราอยู่ในวงการเดียวกันไม่ต้องฟาดฟันกันค่ะ ติดตามผลงานและสไตล์ของแต่ละเมนเทอร์เพื่อให้น้องๆได้ตามความฝันของเขา”
ส่วนรูปองุ่นแฟนๆ ตีความว่าหมายถึงพี่ลูกเกด คิดไปเองนะคะ แอนก็ไปถามพี่เต้ (ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก) แล้วแกก็ไม่บอก เราก็รอลุ้นว่าคือใคร ตอนที่เราไปถ่ายทีเซอร์มีกันแค่ 3 คน เราก็ลุ้นเหมือนกันอยากจะรู้ว่าคู่แข่งเราคือใคร ก็ต้องสู้ให้ได้ สู้เพื่อตัวเอง สู้เพื่อน้องๆ ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัว มันคือบทเรียนอีกรูปแบบนึงที่เราต้องมาทดสอบตัวเองในตรงนั้นเลย ตื่นเต้นมากกว่าค่ะ ต้องมีเทคนิคแตกต่างจากซีซั่นก่อนๆ เพราะครั้งแรกเราก็มีความเกร็ง แต่ตอนนี้แอนเข้าใจเกมแล้วค่ะ มาเลยค่ะ
ที่รับครั้งนี้เพราะอยากมาแก้มือ ครั้งแรกเรามีความเกรงใจ เพราะเราเด็กที่สุด เรายังกลัวๆ อยากให้เคารพซึ่งกันและกันแต่แอนเห็นแล้วว่ามันเป็นรายการก็เลยอยากจะมาแก้มือ เรารู้แล้วว่าจุดอ่อนจุดด้อยของเราคือตรงไหน อยากมาดูว่าถ้าเรามีโอกาสอีกครั้งเราจะทำให้มันไม่เหมือนเดิมยังไง”
เตรียมรับมือความท็อกซิก
“กระแสของแอนโทเนียคือโดนด่าทุกวันตั้งแต่ปีที่แอนประกวดจนถึงปีที่แอนมาเป็นเมนเทอร์ก็ยังโดนด่า แอนไม่อยากบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่ควรชินกับการบูลลี่ มันไม่ควรจะเป็นอะไรที่เราต้องมาชินกับการบูลลี่ แอนเลือกที่จะไม่ใส่ใจในตรงนั้น แอนรู้ว่าแอนไม่ได้เก่งที่สุด ไม่ได้ดีที่สุด แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของแอนที่ต้องมาทำให้คนอื่นแฮปปี้และภูมิใจในตัวแอนตลอดเวลา ให้เขาพูดไป ส่วนมากมันไม่มาถึงหูแอนเพราะแอนไม่อ่าน เกมจบก็วางทุกอย่าง เพราะมันก็คือเกม มันคือรายการ มันคือโชว์ ทุกๆ อย่างที่เราเห็นมันอาจจะไม่เป็นความจริงด้วยซ้ำ อย่าไปอินเกิน ในโมเมนต์นั้นเราก็อินแหละ แต่พอจบมันก็จบเลย ดรามาจะพูดอะไรก็พูดไป ขอบคุณค่ะ”
ลั่นเฟกนิวส์จดหมายเชิญเดินแบบ Victoria's Secret แต่ยอมรับถ้ามีโอกาสจะสมัครเป็นนางฟ้า อยากมีปีก
“แอนได้ยินมาว่ามีคนบอกว่าแอนโทเนียจะเป็นคนแรก ซึ่งแอนไม่เคยพูดว่าแอนจะเป็นคนแรก แอนพูดว่าอยากเป็นคนแรก ซึ่งถ้าโอกาสมาแอนก็จะไปหาโอกาสตรงนั้น แต่ในเรื่องของการสมัคร Victoria's Secret เขารับสมัครในอเมริกา คนที่มีกรีนการ์ด หรือคนที่อยู่ที่นั่นถึงจะสามารถสมัครได้ ซึ่งแอนโทเนียไม่มี แอนเลยไม่มีโอกาส ถ้าเขาเปิดโอกาสให้แอนไปสมัครอยู่แล้ว”
ส่วนที่มีเฟกนิวส์ว่ามีจดหมายถึงแอนโทเนียชวนไปแคสเป็นนางแบบ Victoria's Secret โน บัตรรับเชิญนั้นไม่เคยมาถึงแอนโทเนียนะคะ ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ก็รอไปก่อน ถ้ามีโอกาสไปแน่นอน แอนอยากมีปีกค่ะ อยากเป็นนางฟ้า”
สบายใจ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” มีข่าวกับคนอื่นไปแล้ว เปิดสเปกต้องหล่อ ไม่เจ้าชู้ ไม่โกหก
“(ถอนหายใจ) คำตอบเหมือนเดิม ไม่มีค่ะ แอนโทเนียไม่มีความรัก รักตัวเองดีที่สุดแล้ว รักสิ่งที่เราทำ รักงานที่เราทำ นี่คือสิ่งที่สะกดจิตตัวเอง ยังไม่มีค่ะ (เป๊ก เศรณี ไปมีข่าวกับคนอื่นแล้ว สบายใจขึ้น?) สบายใจเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเชื่อแอนแล้วใช่ไหม ไม่มีอะไรค่ะ
ถามว่ามีคนมาคุยบ้างไหม มีคุยบ้างแต่ก็แค่นั้นแหละ ไม่ได้ถือว่ามีคนเข้ามาคุยเยอะ คนอาจจะเข้ามาคุยแต่แอนไม่ค่อยชอบตอบคนกลับ มันเลยอาจจะผิดที่เราเอง ที่เราไม่ได้เปิดข้อความ เราทำงานเราไม่ได้เล่นโทรศัพท์บ่อย คนที่จะเข้ามาขอให้เป็นคนดี ต้องหล่อ สามารถที่จะดูแลแอนโทเนียได้ เป็นสุภาพบุรุษ ไม่เจ้าชู้ ไม่โกหกผู้หญิง สูงกว่าแอนก็ดี หล่อก็ดี ชาติไหนก็ได้ไม่เน้น แอนไม่ได้เน้นว่าเขาเป็นคนแบบไหน แต่ขอให้คาแรกเตอร์ของเขาดูเป็นคนที่ดี ที่ดูแลแอนดี รักแอนแบบที่แอนเป็นนอกจากที่เห็นในวงการ ขอให้เรารักเราแบบที่เราเป็นคนนอกวงการด้วย”
ยินดี “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” sold out ไม่ติดเพราะผู้ชายเยอะ เราสวย
“รับทราบข่าวนี้ค่ะ ยินดีกับเขา เราไม่ติดหรอก มีผู้ชายตั้งเยอะ เราเป็นคนสวย ตอนที่เห็นข่าวก็คิดว่าทุกคนความรู้สึกเดียวกัน รีแอ็กชั่นเหมือนกัน ไม่มีโอกาสคุยกันเลยค่ะ แค่เจอผ่านสตอรี่เพื่อนแค่นั้นเลย ไม่เคยเดินเฉียดในงานเดียวกันเลย ถามว่าอยากเจอเขาไหม แอนชอบมีโอกาสได้รู้จักกันทุกคน ตอนนี้แอนก็คือโสด 100% ทั้งแอนโทเนีย แอนชิลี (แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส) โสดทั้งคู่ 100%”