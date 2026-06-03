“อุ๊บ วิริยะ” เดือด ประกาศยึดชื่อ “เวย์-ลิฟต์-ทีน-ฟิวส์” คืน ผิดหวังขอเงินช่วยหมาแมวแค่ 1-2 พันแต่ไม่ได้!

เดือด! “อุ๊บ วิริยะ” ประกาศทวงชื่อ “เวย์-ลิฟต์-ทีน-ฟิวส์” คืน เสียใจและผิดหวังขอเงินช่วยหมาแมวแค่ 1-2 พันแต่ไม่ได้ เทียบ “อั้ม พัชราภา” ยังโอนให้ 2 หมื่น เผยเคยคิดสั้นเพราะเหลือเงินแค่ 100 บาท
เป็นที่รู้กันมาตลอดว่าอดีตนักปั้นดารามือทองอย่าง “อุ๊บ วิริยะ พงษ์อาจหาญ”แม้งานพักหลังจะน้อยลง แต่เจ้าตัวก็รับภาระหน้าที่ดูแลหมา-แมวจรจัดกว่า 50 ตัวที่บ้าน และตามที่ต่างๆ อีกร่วมร้อยชีวิต ล่าสุดเจ้าตัวดูจะโมโหอยู่ไม่น้อย เพราะออกมาเปิดใจว่าช่วงที่ผ่านมาลำบากมาก โทร.ไปขอเงินจากอดีตเด็กในสังกัดก็ไม่มีใครช่วยเหลือ ทั้งๆ ที่ขอแค่ 1-2 พันบาท ไม่ใช่หลักหมื่น
“มันเป็นช่วงที่เราแย่เนอะ เราก็โทร.ทักไปขอ บางคนอ่านแต่ไม่ตอบ ขอทีไม่ได้เป็นหมื่นนะ พันสองพันเอง บางทีก็น้อยใจนะ เป็นคนใกล้ตัวเป็นเด็กที่ปั้นด้วย ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ย ก็ 50 ตัวตอนนี้ ในห้อง 40 ตัว นอกห้อง 10 ตัว และต่างจังหวัดก็มีเป็นร้อยๆ ตัว แต่เสก โลโซ (เสกสรรค์ ศุขพิมาย) เขาส่งมาให้นะ ตอนที่เขายังไม่เข้าคุก เขาก็ส่งอาหารมาให้บ่อยๆ กานต์ (วิภากร ศุขพิมาย) ก็จะโทร.มาถาม ขาดไหม แมวกี่ตัว ก็จะส่งมา บางคนที่สนิทกันมากเป็นระดับนางงาม มงกุฎใหญ่เลย ทักไปไม่อ่านไม่ตอบ เสียใจมาก เพราะเวลาเขามีงานเราไปช่วยเขา ฟรีตลอดนะครับ ก็เสียใจ
คนวงการบางทีเหมือนสร้างภาพกินข้าวหม้อเดียวกันต้องช่วยกัน ไม่ใช่ จะต้องเอาเป็นเคสใหญ่ข่าวใหญ่นะ พี่อุ๊บน่ะช่วยทุกคนถ้าเรามี ส่วนคนที่เราเคยปั้นมาน่ะเหรอ ก็เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม วันเกิดอั้ม (พัชราภา ไชยเชื้อ) โอนมาให้ 20,000 ส่วนลูกรักบางคนบอกไม่มี 2,000 เอง ไม่ให้ก็ไม่เป็นไร พูดชื่อเลย เวย์ ไทยเทเนียม , ลิฟต์ สุพจน์, ฟิวส์ กิตติศักดิ์, ทีน สราวุธ เดี๋ยวฉันจะยึดชื่อคืนให้หมดเลย ชื่อเล่นฉันเป็นคนตั้งให้ (หัวเราะ) ลิฟต์แต่ก่อนชื่อโด่ง ฟิวส์ชื่อต้อม ทีนชื่อทอม เวย์ชื่อบี ยึดชื่อคืนให้หมดเลย ไม่ช่วยหมาไม่ช่วยแมว โกรธมาก (หัวเราะ)”
บอกเคยคิดสั้น แต่ได้เพื่อนๆ เตือนสติไว้
“ปกตินะเด็กๆ จะรู้กันว่าเวลาถึงวันเกิดทุกคนก็จะทำบุญช่วยกัน ซึ่งตอนหลังๆ เวลาเรามี เราก็ไม่ไปรบกวนแล้ว ไม่ได้ไปรบกวนบ่อย นานๆ ที พันสองพัน ไม่ใช่เป็นหมื่นนะ เราก็รู้สึกว่าเสียใจ ผิดหวังมากนะ ตอนนี้ก็เลยปั้นตัวเองเลยให้ตัวเองมีคุณค่า แต่ยอมรับว่าเครียดมาก เคยคิดฆ่าตัวตายเลยนะ แต่ห่วงว่าแมวจะอยู่กับใคร และหลายๆ คนยังให้กำลังใจ อย่างพี่โก้ (ธีรศักดิ์ พันธุจริยา) หรือพี่ติ๋ม ทีวีพูล (พันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย) เขาบอกว่าเธอยังมีแสง ยังมีชื่อเสียง เราใช้ชื่อเสียงสิ่งที่เรามีมาทำอะไรต่อยอดดีกว่า ก็เลยสู้ มันก็ดีขึ้นครับ
ที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายมันก็เกี่ยวกับที่เราไม่ได้รับความช่วยเหลือด้วย เพราะว่ามันย่ำแย่มากเลย เหลือเงินไม่ถึง 100 บาท ไปขอใครไม่ได้เลย ซึ่งแต่ก่อนเคยมีเงินเป็นหลักล้าน มีทองเป็นร้อยบาท ก็เลยทำให้คิดเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราจนไม่ได้แล้วนะ เราต้องมีนะ แล้วเราก็ทำความดีต่อไปช่วยหมาแมวต่อไปจนวันตาย ส่วนพวกคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าเรา ตอนนี้ไม่สนใจ โนสนโนแคร์แล้ว เพราะว่าสังคมรับรู้ แล้วเวลามีคนมาด่า ก็จะมีคนเข้ามาปกป้องนะ ว่าพี่อุ๊บเลี้ยงหมาแมวจริง ไม่ใช่คนแบบนั้น ก็โชคดีนะ ส่วนมากคนด่า 2% คนชม 98% ก็รอด (หัวเราะ)”
บอกถ้าเจออดีตเด็กในสังกัดก็ทักทายได้ แต่จะทักเป็นชื่อเดิมให้สำนึก
“ถ้าเจอก็คงจะทักทาย ถ้าเกิดเขาไม่ไหว้ก็เป็นเรื่อง (หัวเราะ) เราขอบคุณเลย เรียกชื่อเก่าเขาเลย อย่างลิฟต์ สุพจน์ ก็จะบอกขอบคุณน้องโด่งมากนะคะ ที่ช่วยเหลือพี่มาตลอดขอบคุณครับ ก็เรียกชื่อเก่าเขาเลย ให้เขาสำนึกตรงนี้ แล้วจริงๆ ไม่ได้ขอเป็นหมื่นเป็นแสน พันสองพัน ค่าถุงยางยังไม่พอเลย (หัวเราะ)
ตอนนี้เราก็อยู่กับหมากับแมว แล้วก็ช่วยสังคมนะครับ ตอนนี้คนก็จะไม่ช่วยนะ เพราะว่าคนแทงข้างหลัง ก็จะเน้นไปที่ช่วยหมา ช่วยแมว ช่วยลิง ช่วยช้าง ช้างหูพับ ลิงที่เขากระเจี๊ยบ 1,000 ตัว ลิงที่ลพบุรี 500 ตัว ความสุขดีกว่านะครับ เรื่องคิดสั้นไม่คิดแล้ว ปล่อยผ่านแล้ว เราจนได้เดี๋ยวเราก็รวยได้ เราต่ำสุดเดี๋ยวเราก็สูงสุด”