“เพิร์ธ ธนพนธ์” ร่วมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! Beauty Privilege นำ VELLA (เวลล่า) สกินแคร์พรีเมียมจากเกาหลีบุกตลาดไทย

บริษัท บิวตี้ พริวิเลจ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ VELLA (เวลล่า) อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดงาน “CORE ONE PRIVILEGE GRAND OPENING” เปิดตัวนวัตกรรมสกินแคร์พรีเมียมจากเกาหลี “VELLA Core One Capsule Sleep Mask” พร้อมเปิดประสบการณ์ดูแลผิวรูปแบบใหม่ผ่านแคมเปญ “7 Day Challenge” ที่กำลังได้รับความสนใจในกลุ่มคนรักผิวและสาย Beauty Lifestyle อย่างต่อเนื่อง
ภายในงานนำโดย “แอร์ อลินท์รฎา อึ๊งกิจธนภัทร์” กรรมการบริหาร - บริษัท บิวตี้ พริวิเลจ จำกัด พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ “เพิร์ธ ธนพนธ์” ที่มาร่วมแชร์มุมมองเรื่องการดูแลตัวเองในปัจุบัน ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อม Lucky Fan ทั้ง 30 ท่านที่ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์ Core One Capsule Sleep Mask ระดับพรีเมียม
แอร์ อลินท์รฎา เผยถึงแนวคิดของ Beauty Privilege ว่า จุดเริ่มต้นมาจากคำว่า “สิทธิพิเศษ” ที่เชื่อว่าทุกคนควรได้รับการดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม โดยเหตุผลที่เลือก VELLA เป็นแบรนด์แรกในการเปิดตัว เพราะแบรนด์สะท้อนความหมายของ “ความงามและความเปล่งประกาย” พร้อมปรัชญาที่ผสาน “พลังจากธรรมชาติ” เข้ากับ “เทคโนโลยีขั้นสูง” จนเกิดเป็นนวัตกรรมการดูแลผิวในรูปแบบแคปซูลที่ตอบโจทย์คนในปัจจุบัน
VELLA (เวลล่า) สกินแคร์พรีเมียมจากประเทศเกาหลี ที่มีวางจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีกระแสตอบรับดีอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น
ด้าน เพิร์ธ ธนพนธ์ ที่มาร่วมงานในฐานะแขกพิเศษของงานเปิดตัวครั้งนี้ ได้ร่วมสร้างสีสันและความสนุกผ่านกิจกรรมพิเศษภายในงานอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการดูแลผิวกับ VELLA Core One Capsule Sleep Mask ผลิตภัณฑ์สลีปมาสก์แบบแคปซูลที่โดดเด่นด้วยความสะดวก ใช้งานง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการการดูแลผิวแบบ Effortless Beauty