“บั้งไฟ ฟิล์ม” บวงสรวงหนังใหม่ “เสือหอน มังกรหาว” รวมพลตลกคาเฟ่ระดับตำนาน “หม่ำ-จตุรงค์-โน้ต-เป็ด-นุ้ย”

“บั้งไฟ ฟิล์ม” และ “ยาดมตราโบว์แดง” จับมือสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ถือฤกษ์งามยามดีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องล่าสุด “เสือหอน มังกรหาว” ภาพยนตร์ที่รวมพลตลกคาเฟ่ระดับตำนานกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง โดยมี มิกซ์ เพทาย วงษ์คำเหลา นั่งแท่นกำกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัวครั้งแรก นำแสดงโดย หม่ำ จ๊กมก, จตุรงค์ โพธาราม, นุ้ย เชิญยิ้ม, สุนารี ราชสีมา, โน้ต เชิญยิ้ม, บิว ณัฐพล ไรยวงค์, เดี่ยว ชูพงษ์ ช่างปรุง และ 2 พระ-นางเอกหน้าใหม่ เนิร์ส ชนิดาภา อาจพึ่ง, เค๊ก ณัฏฐากร นิยมกูล และ มาร่วมพิธีบวงสรวงโดยมี คุณนรเทพ เชาวน์วิวัฒน์ กรรมการบริษัท ทำดีได้ดี 2025 จำกัด เป็นประธานในพิธี ที่ หจก.ห้างขายยาห้องยาเภสัช บางปู จ.สมุทรปราการ
“เสือหอน มังกรหาว” ที่เยาวราช ในปี 2490 ที่เต็มไปด้วยคนจีนและไทยอาศัยอยู่ร่วมกัน มีการทำมาค้าขายด้วยความสัมพันธ์อันดี อาฟู่ (หม่ำ จ๊กมก), ภรรยา อาเหลียน (สุนารี ราชสีมา) และลูกชาย หยวน (เค๊ก ณัฏฐากร) ตั้งรถรากทำมาหากินที่นี่ กับเพื่อนสนิท อาหลง (จตุรงค์ โพธาราม) และลูกสาว หงส์ (เนิร์ส ชนิดาภา) เปิดร้านขายยา แต่ชีวิตที่เงียบสงบของพวกเขาต้องเปลี่ยนไป เมื่อ อาไห่ (เดี่ยวฃ ชูพงษ์) หัวหน้าแก๊งอิทธิผลมืดต้องการไล่ที่ชาวบ้านเพื่อเปิดทางให้นายทุนสีเทามาเปิดบ่อนการพนันที่เยาวราช โดยอาไห่มักใช้วิชามวยจีนที่ตัวเองถนัดรังแกชาวบ้าน เมื่อปัญหาถาโถมความลับที่อาฟู่เก็บซ่อนไว้ซึ่งแม้แต่หยวน ลูกชายแท้ ๆ ก็ยังไม่รู้จึงถูกเปิดเผยออกมา!