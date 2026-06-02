“โจ๊ก IScream- พี่ฮง-อิลฮงมิน” นำทีมเข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 9 ปี Honest Trading งาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ย้ำชัด K-Food ในไทยมาแรง

หลายปีที่ผ่านมา สินค้าเกาหลี ในมุมผู้บริโภคคนไทย ไม่ได้เป็นเพียงสินค้านำเข้าอีกต่อไป แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไปแล้ว ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน ผู้บริโภคยุคใหม่ยังคงเลือกใช้จ่ายกับสินค้าที่ตอบโจทย์ทั้งประสบการณ์ และคุณภาพชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดสินค้าเกาหลีขยับจากการแข่งขันด้านราคา เข้าสู่ความเป็นพรีเมียม ไลฟ์สไตล์ ที่ครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ และวัฒนธรรมการใช้ชีวิต ที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ สอดรับกับพฤติกรรมคนเมืองยุคใหม่
“เจสลีน ซูอิน คิม” (Jeslyn Sooin Kim) ประธานกรรมการ จาก Honest Trading Co., Ltd. หนึ่งในผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเกาหลีในไทย ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำจากเกาหลีใต้ ที่บุกเบิกตลาดเมืองไทยมานานกว่า 9 ปี และกำลังปรับแผนธุรกิจตามพฤติกรรมผู้บริโภค สู่ K-Lifestyle Solution เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างครบวงจร ยอมรับว่า “ตลาดเมืองไทยยังมีศักยภาพสูง ตามข้อมูลจาก Korea Customs Service ได้ระบุว่า K-Food Plus ทั่วโลกเติบโตต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ยอดส่งออกมาอาเซียนรวมถึงไทย พุ่งสูงถึง 26.9% ส่วนตลาด K-Beauty ในไทยก็แตะ 1.1 พันล้านดอลลาร์ หรือ 3.85 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มจะโตเฉลี่ย 10.5% ยาวไปถึงปี 2578 ปัจจัยขับเคลื่อนในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ อย่างซีรีส์หรือศิลปิน K-Pop เท่านั้น แต่เป็นเพราะ Korean Wave ได้ยกระดับสู่ Cultural Influence ที่หยั่งลึกในชีวิตประจำวัน และบริษัทเรา ก็มองเห็นโอกาส การเติบโตจากจุดนี้ด้วยเช่นกัน เพราะ 9 ปีที่ผ่านมา เราเฝ้ามองพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยมาตลอด จาก ความแปลกใหม่ ในวันนั้น สู่ ความไว้วางใจในคุณภาพและการยอมรับในแบรนด์ ในวันนี้ จะเห็นได้ว่าสินค้าในไทยที่มีการระบุว่าเมด อิน เกาหลี มีโอกาสเติบโตสูงถึง 35% เลยทีเดียว”
การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ จากผู้นำเข้าอาหาร สู่การขยายพอร์ตกลุ่มความงามและไลฟ์สไตล์อย่างเต็มตัว คือความ ท้าทายของการทำธุรกิจในตอนนี้ คุณเจสลีน ซูอิน คิม เผยด้วยว่า จุดแข็งที่ทำให้บริษัทฯ โตได้ คือการสร้างสมดุลระหว่างสินค้า Food และ Non-Food ซึ่งเป็นกลยุทธ์แบบเดียวกับธุรกิจชั้นนำระดับโลกใช้กัน บวกกับคอนเนคชันที่แข็งแกร่งกับพาร์ตเนอร์ รายใหญ่ในเกาหลีและทั่วโลก ที่ช่วยให้ระบบกระจายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศราบรื่นขึ้น
“ทิศทางตลาดตอนนี้ มันชัดเจนมาก เพราะ Beauty & Personal Care ในไทย คาดว่าจะเติบโตไปแตะที่ 7.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.75 แสนล้านบาท ในอนาคตอันใกล้ และ K-Beauty เองก็โตเฉลี่ยถึง 10.5% ต่อปี ดังนั้น มิติใหม่ Honest Trading จากนี้ เรากำลังก้าวสู่การเป็น Curator of K-Lifestyle ที่ครบวงจร และพาแบรนด์เกาหลีเข้าไปอยู่ในทุกทัชพอยต์ของผู้บริโภคคนไทยด้วยไอเทมใหม่ ๆ ที่เราคัดสรรมาโดยเฉพาะ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ ขยายช่องทาง Omni Channel รุกหนักบนโซเชียล คอมเมิร์ซ ควบคู่กับช่องทางโมเดิร์น เทรด เพื่อให้ซื้อง่ายแบบไร้รอยต่อ เจาะกลุ่ม Health-Conscious ตามเทรนด์ฟังก์ชันนอล ฟู้ด ในไทยที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสุดท้ายคือ สร้าง K-Lifestyle Community ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และการตลาดเชิงประสบการณ์ เพื่อให้แบรนด์กับผู้บริโภคเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น
โดยในปี 2026 นี้ Honest Trading ตั้งเป้าเติบโตขึ้นเท่าตัว โดยมีไฮไลต์ คือ แบรนด์ Orion (โอริออน) แบรนด์ขนมอันดับ 1 จากเกาหลีใต้ ต้นกำเนิดช็อกโกพายระดับโลก โดยในปีที่ผ่านมาเติบโตกว่า 600% และในปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดผ่านสินค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มขนมและเครื่องดื่ม ที่มีฐานลูกค้าเหนียวแน่น กลุ่มความงามและผิวพรรณผ่านแบรนด์ KOCO ที่เติบโตล้อไปกับตลาดรวมในไทยที่โตเฉลี่ย 10.5% ต่อปี และ กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ที่กำลังมาแรงและมีศักยภาพตลาดที่สูงในระยะยาว แต่สำหรับภาพรวมตลาดในประเทศไทย ปี 2569 เราคาดว่าจะโตได้เป็นเท่าตัว ยิ่งกว่านั้น เป้าหมายสูงสุดของเราในภูมิภาคอาเซียน คือการพัฒนาขึ้นเป็น K-Lifestyle Platform ครบวงจรต่อไปในอีก 3–5 ปีข้างหน้า”