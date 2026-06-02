ละเอียดยิบ! “เกศ” ปะทะ “ทองใหม่” ปมฉาว แฉนักเล่าเรื่องผีแบล็กเมล์ ข่มขู่ ผัวฝ่ายหญิงส่งข้อความหาสดๆ พีกมาก!

อึ้งแล้วอึ้งอีก “เกศ” แฉเดือด “ทองใหม่” แบล็กเมล์ แอบถ่ายภาพลับตอนหลับ ข่มขู่จะปล่อยหากเลิกกัน เปิดโปงมี 2 เมียก่อนคบตน ซ้ำเมียแรกยังจดทะเบียนด้วยกัน อยากเลิก แต่อีกฝ่ายไม่ยอม เคยท้องแล้วแท้ง ก่อนทองใหม่โฟนอินสวนแซบ ลั่นอีกฝ่ายก็มีผัว อยู่บ้านเดียวกัน ไม่มีหลักฐานว่าเลิก โต้อีกฝ่่ายไม่ได้อยากจบ แค่หึงหวง สองวันก่อนยังคุยกัน ยันไม่ฟ้อง แต่ต้องขอโทษทำชื่อเสียงเสื่อมเสีย “โจ” ผัวเกศส่งข้อความหาสดๆ กลางรายการ ฟาดศีลเสมอทั้งคู่ พีกมาก
กรณีดราม่าสะเทือนวงการนักเล่าเรื่องผี เมื่อ “เกศ”ผู้เสียหาย แฉพฤติกรรมของ “ทองใหม่”นักเล่าเรื่องผีชื่อดัง คุกคาม แบล็กเมล์จะปล่อยภาพแอบถ่ายภาพตอนหลับและอยู่ด้วยกันสองต่อสอง พร้อมเปิดโปงเรื่องทำเครื่องราง แอบมีความสัมพันธ์กับลูกดวงที่ทองใหม่ดูดวงให้
รายการโหนกระแส วันที่ 2 มิ.ย.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ เกศผู้เสียหาย, หน่อย เพื่อนเกศ, ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์รวมทั้งได้โฟนอินสัมภาษณ์ “ทองใหม่” เพื่อให้ได้ฟังความจริงจากทั้งสองฝ่าย
เกศเป็นนักเล่าเรื่องผีมานานหรือยัง?
เกศ : ปีนิดๆ ค่ะ
จริงๆ อาชีพทำอะไร?
เกศ : เกี่ยวกับบ้านมือสอง อสังหาฯ ค่ะ มีธุรกิจส่วนตัวอยู่
คุณหน่อยล่ะ?
หน่อย : ค้าขายค่ะ อยู่วงการนักเล่าเรื่องผี ประมาณ 6 ปีแล้วค่ะ
วงการนักเล่าเรื่องผีมันเป็นยังไง?
เกศ : จะเป็นคนรู้จักกันเวลาเรามีเรื่อง อันดับแรกเกศเริ่มจากตัวเองก่อนที่ไปท่องเที่ยวแล้วในกรุ๊ปเจอผีกันหมดเลย ยกเว้นตัวเกศ ทีนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเพื่อนบอกว่ามึงต้องเล่า เกศเลยกลับมาติดต่อทางช่องเดอะช็อค และพ่อป๋องเป็นคนตัดสายสะดือเกศ ให้เกศเล่าครั้งแรก พอพ่อป๋องรู้ว่าเกศทำเกี่ยวกับบ้านมือสอง ก็ถามว่ามีเรื่องอะไรแปลกๆ มั้ย พ่ออยากฟัง เกศเลยนำประสบการณ์แปลกๆ เกี่ยวกับบ้านเอามาเล่าให้พ่อฟัง มันก็ต่อเนื่องกัน จากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆ คน ฝากให้เกศนำมาถ่ายทอดก็มีค่ะ
คุณทองใหม่ก็เป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องผี แต่เขาอยู่มาก่อน?
เกศ : ใช่ค่ะ เขาอยู่มาก่อน 1 ปี แต่เรื่องของการคลาดเคลื่อนมีอยู่ค่ะ คำว่ามีความสัมพันธ์กับลูกดวง ไม่ได้มาจากตัวเกศที่พูด มาจากการสนทนากันระหว่างเกศและภรรยาคุณทองใหม่
คุณออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงในมุมคุณ คือคุณทองใหม่ใช่มั้ย ไม่กลัวว่าจะมีปัญหาทางกฎหมายต่างๆ นานาเหรอ?
เกศ : เกศจะพูดเฉพาะเรื่องจริงค่ะ
รู้จักทองใหม่ได้ยังไง?
เกศ : รู้จักที่เขาเป็นนักเล่าค่ะ เป็นเอฟซีของเขา ฟังเรื่องของเขาค่ะ จากนั้นมาพอรู้จักเขาเราก็เข้าไปอยู่ในวงนักเล่า มีเหตุการณ์ที่เกศต้องเข้าไปเตือนเขาไม่ให้เขาเสียทรัพย์ จากบุคคลๆ นึงที่มีแววจะล่อลวงเอาเงินของนักเล่าต่างๆ เอฟซีต่างๆ เกศแค่ฝากรุ่นน้องเตือนไปว่าให้ระวังนะคะเพราะพี่โดนมาแล้ว จากนั้นเขาก็โทรกลับมาหาเกศ เป็นการส่งข้อมูลกัน ข้อมูลตรงกันว่าคนๆ นี้เขามีเจตนาหลอกเอฟซีในการใช้ความน่าสงสาร ในการหาเงิน มันก็ส่งข้อมูลกันแค่นั้นเองค่ะ จนพ่อป๋องให้เขาพักการเล่าไป หมายถึงคนที่มีแววจะหลอก ให้เขาหยุดการเล่าไป ณ วันนั้น แค่นั้นเองค่ะ
คุณกับเขาไปอะไรกัน?
เกศ : เกศก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ คุณทองใหม่เริ่มแรกเขาบอกว่าเขาประทับใจที่เกศมาบอกเขาเรื่องคุณคนนี้ จากนั้นก็มีเรื่องกิจกรรมต้องไปดูหนังด้วยกัน เดอะช็อคค่ะ เป็นครั้งแรกที่เขาเจอเกศ เขาก็เดินมาถามว่าใช่พี่มั้ย พี่อายุเท่าไหร่ ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะ จากนั้นมาเขาก็ถามว่าปกติพี่ใช้น้ำหอมแบบไหน กลิ่นอะไร
ได้กลิ่นแล้วตื่นตัว?
เกศ : ไม่ทราบเหมือนกัน ตอนนั้นเกศถามว่าทำไมเหรอ คุณจะวิจัยน้ำหอมใช่มั้ย เพราะเขาทำเกี่ยวกับด้านนี้ เข้าใจแบบนั้น
ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาจีบเรา?
เกศ : ไม่มีความคิดนั้นเลย
ลักษณะตัวเราหอม?
เกศ : ไม่ทราบเลยค่ะ เขาก็ถามว่าพี่ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ใช่มั้ย พี่ชอบแบบไหน เวลาพี่ใช้พี่แต่งตัวแบบไหน ให้เกศเขียนบรรยายอธิบายมาค่ะ
เพื่อ?
เกศ : ตอนนั้นเกศเข้าใจว่าวิจัยน้ำหอม เกศเลยเขียนไปว่าถ้ากลิ่นแนวนี้ เขาถามว่าวันอะไร อารมณ์ประมาณไหน เกศก็อธิบายไป แล้วเขาทำน้ำหอมให้เกศหนึ่งขวด เขาบอกผมทำน้ำหอมให้พี่นะ ระหว่างนั้นเขาส่งเพลงที่เขาร้องให้เกศประจำ ส่งมาทางไลน์ค่ะ เขาเป็นนักร้องด้วยค่ะ มีเหตุที่ว่าเขาเชิญเกศออกรายการไปเจอกัน เล่าสดที่รายการนึง วันนั้นเขาก็พูดอีกว่าเขาเห็นเกศตื่นเต้น แทบอยากเข้ามาเช็ดเหงื่อให้พี่เกศ
เขาเริ่มเดินเครื่องจีบเราเต็มรูปแบบ?
เกศ : ตอนนั้นเกศไม่ทราบเลยค่ะ ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ วันนั้นที่เจอกันและถ่ายรายการกัน ผู้หญิงที่คิดว่าเป็นภรรยาก็อยู่ด้วยค่ะ เกศก็พูดเรื่องเสน่ห์ของเขา ก็ยังคุยกันต่อหน้าภรรยาเขาเลยว่ามีด้วยเหรอผู้หญิงเข้าหาทองใหม่ เขาพยักหน้าว่ามีเยอะ เกศยังพูดต่อหน้าผู้หญิงคนนี้ที่เข้าใจว่าเป็นภรรยาว่าทำไมถึงกล้าล่ะ
เขาส่งคลิปเพลง น้ำหอมมาให้ต่างๆ นานา?
เกศ : เกศไปรับน้ำหอมในวันที่เขาไปขึ้นเวทีเล่า เกศไปพร้อมช่อดอกไม้หนึ่งช่อในฐานะแฟนคลับ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน เขาก็ได้ใจเกศ เกศก็ได้ใจเขา เกศคิดว่าวันนั้นเขาช่วยเกศในการหาข้อมูลปลดคนนี้ไม่ให้หลอกคนอื่นได้
พอเอาดอกไม้ให้เหมือนให้โอกาสเขาหรือเปล่า?
เกศ : เกศไปในฐานะแฟนคลับค่ะ ไม่ได้คิดอย่างอื่น วันนั้นพ่อป๋องยังแซวว่าเกศไม่รักพ่อเหรอ
รักทองใหม่เหรอ?
เกศ : เกศตั้งใจแค่ว่าเกศไม่ไปมือเปล่า เพราะเขานัดให้เกศไปรับน้ำหอมวันนั้น เขาขึ้นเวที เราก็ไปแสดงความยินดีกับเขา
เขาจีบเรา แต่เราไม่ได้คิดอะไร?
เกศ : ตอนนั้นไม่ทราบว่าจีบด้วย แล้วมีอยู่ครั้งนึงเขาส่งเพลงมา แต่เป็นเสียงที่เขาร้อง ปกติเกศไม่เคยเปิดเพลงเขาเลย พอเป็นเสียงที่เขาร้องเราเปิดปุ๊บ เราก็งงกับเนื้อเพลง วนๆ อยู่อย่างนั้นค่ะ เขาก็พิมพ์มาสารภาพรักค่ะ
เขาบอกว่าผมรู้สึกยินดีกับพี่นะ อันนี้สารภาพตั้งแต่พยายามมาเตือนเรื่องพี่แมนแล้ว แต่ผมไม่กล้าแสดงความรู้สึกอะไรมาก กลัวใจตัวเอง เจอเรื่องร้ายๆ มาเยอะ เวลาเจอคนดีด้วยผมจะอ่อนไหว อ่อนไหวง่าย แต่เรื่องความเหมาะสมแล้วแต่พี่พิจารณาเลยนะครับ ผมขอบคุณมิตรภาพและความรู้สึกดีๆ ที่พี่ให้นะ ผมปลื้ม และรู้สึกดีมากจริงๆ นะ ฉะนั้นถ้าพี่เอาชอล์กกันแมลงสาบมาขีด ผมก็จะไม่ข้ามไป กลัวชักแหง่กๆ โอ้โหยยย?
เกศ : เกศมีตอบกลับไปด้วยนะคะ
ถ้าพี่ไม่ขีดผมข้ามนะ โห?
ทนายตุ๋ย : ไม่ธรรมดา
ขอโทษนะ หมาแก่อย่างกูตามไม่ทันเลย คุณตอบไปว่าไง?
เกศ : เกศจำได้ด้วยว่ามันคือความอ่อนไหวที่เกิดกับคนมีสติอย่างทองใหม่ พี่สรุปแบบนี้ถูกมั้ยคะ เดี๋ยวทองใหม่เบื่อแล้วก็จะหายค่ะ
คุณเริ่มเปิดทาง?
เกศ : ไม่เปิดนะคะ
คำนี้คำเปิดนะคุณ คุณอะไร คุณเปิดนะอันนี้?
เกศ : แบบนี้เปิดเหรอคะ หนูเตือนสติเขานะ
เป็นผม ผมจะตอบว่า ผมไม่เบื่อ ผมเป็นคนชอบกินผัดซีอิ๊วก็จะกินอยู่อย่างนั้นแหละครับ เอาอะไรมาเบื่อ ตัวพี่หอมแบบนั้น คุณตอบเปิดปลายให้เขาเข้ามาได้?
เกศ : อันนี้น่าจะเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงค่ะ
ไม่ผิดหรอก มันเป็นการบริหารเสน่ห์ เขาบอกแต่ยังไงอย่ารังเกียจน้ำหอมนะ น้องไม่ผิด อยากให้พี่ได้ใช้ พี่จะอยู่ที่เดิมนะ ชอบก็บอกว่าชอบ วันนี้พี่เกศใช้นะ รักกันดีกว่าเกลียด คิดแค่นี้ก็พอ อันนี้ให้เห็นก่อนว่าเขาเริ่มจีบกันแบบนี้ นี่เป็นปฐมบทของเขาจีบกัน แต่จากรัก กลายเป็นอีกเรื่องไปแล้ว คุณหน่อยอยู่ในเหตุการณ์ตลอด?
หน่อย : เป็นเอฟซีทั้งทองใหม่และคุณเกศ ครั้งแรกรู้จักสองคนนี้แหละ ก็สนิททางคุณเกศก่อน ทองใหม่เหมือนคนเข้าหายาก เราก็สนิทกับน้อง
จากนั้นเป็นแฟนกันได้ยังไง?
เกศ : เขาบอกว่าเขาเลิกกับผู้หญิงคนที่ไปเจอค่ะ เขาเลิกให้เห็นเลยว่าเลิก เขาบอกผู้หญิงคนนี้อยู่กับเขาเพราะผลประโยชน์ เขาบอกว่าเกศเป็นคนเดียวที่อยู่กับเขาแล้วไม่หวังผลประโยชน์จากตัวเขา ไม่ต้องดูแล อนาคตไม่น่าต้องดูแล เพราะเกศหาเงินเองได้
คบกันปีไหน?
เกศ : ต้นปีนี้เองค่ะ คือเกศด่าเขาประมาณ 60 วันได้ แล้วมีวันนึงเขาส่งธรรมะที่เขาบรรยายทุกอาทิตย์มาให้เกศฟัง แล้วเกศแพ้เรื่องนี้ เขาบอกว่ามันคือการทำบุญระหว่างข้ามภพข้ามชาติของเขา จากที่ด่าๆ เขาอยู่ เกศก็อนุโมทนาบุญกับเขา และไม่กล้าด่าเขาเลย
คุณด่าเขาเรื่องอะไร?
เกศ : เขามายุ่งกับเกศไงคะ เขามีแฟนแล้ว เกศจะไม่ยุ่ง ทุกครั้งที่เขาติดต่อกลับมา เราจะแอนตี้ต่อต้าน
เขาจีบเราแน่นอนแล้ว คุณบอกไม่เอา เพราะเขามีแฟนอยู่แล้ว ไม่อยากยุ่ง พอด่าไปเขาส่งธรรมะมาเลย?
เกศ : เราก็ไม่กล้าด่าเลยค่ะ ยกมือไหว้อนุโมนา ตั้งแต่นั้นก็เลิกด่าเลย เขาบอกว่ารู้งี้ส่งให้ตั้งแต่แรกก็ดี เกศจะได้ไม่ด่า เขาก็เดินหน้าจีบอย่างเข้มข้นมากๆ ทุกๆ รายการที่เกศไปเล่า เขาต้องไปเชียร์ให้เห็นว่าเขามานะ ปกติเขาเป็นคนไม่เปิดตัว แต่เขาจะตามออกสื่อทุกอย่างที่เกศไป ให้เห็นว่าถ้าเกศไปไหนเขาก็จะไป เดอะช็อคมีแบทเทิลกัน ก็โดนจับเขากับเกศให้มาคู่กัน ผู้หญิงคนนี้ก็ไปประกาศตัวในช่องสตรีมว่าไม่พอใจคงไม่มีการแบทเทิลกันอีกแล้วนะ จบสักที พอเห็นแบบนี้เกศก็ไม่พอใจ ถ้ามีการมาว่ากันกลางรายการแบบนี้ เกศว่าเกศไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้ คุณอย่ามายุ่งกับเกศอีก เขาก็เลยตัดสินใจไปเลิกกับผู้หญิงคนนี้
แล้วมาคบกับคุณ?
เกศ : ค่ะ
ตอนคบกันแรกๆ เป็นไง?
เกศ : เป็นคนที่พาเข้าวัด สอนนั่งสมาธิ แพ้ทางเลยค่ะ จำได้แต่ภาพที่เขานั่งสมาธิ เขาพยายามไม่ให้เกศเรียกตัวเองว่าพี่ ให้เรียกที่รักบ้าง ตัวเองบ้าง ซึ่งนานมากค่ะกว่า 2 เดือนกว่าเกศจะเรียกได้
สองเดือนไม่นานหรอก คิดว่าสองปี?
เกศ : (หัวเราะ) ก็คบกันค่ะ แล้วเขาเองก็อยู่ในทุกๆ เหตุการณ์ เพราะเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องผีเยอะมาก เขาก็เริ่มมีปฏิกิริยาในการไม่ชอบให้มีผู้ชายนักเล่าเข้าใกล้เรา จากที่เกศบอกว่าถ้าคุณจะคบเกศต้องใจแข็งนะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกศจะมีแต่เพื่อนผู้ชาย เขาบอกไม่มีปัญหา แต่ทำไปทำมา เขาบอกเขารับไม่ได้ ไม่ให้เข้าใกล้ ห้ามถ่ายรูปคู่กันสองคน ทุกคนเลยค่ะ ห้าม แล้วเกศมีปัญหากับเขาเรื่องนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ จนถึงขั้นที่ว่าเกศพาน้องชายคนนึงไปหาหมอ เขาก็อาละวาด น้องชายคนนี้เป็นดีเจช่องนึงเหมือนกัน เขาให้ต่อสามสาย แล้วไปว้ากกัน ระหว่างนั้นเกศกับเขาเลิกกันแล้วด้วยนะคะ
ระหว่างคบกัน เขาไม่มีใครเลย?
เกศ : ไม่มีใครเลยค่ะ ตอนนั้นเหมือนเขาโฟกัสแต่กับเกศ
อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยาเลยมั้ย?
เกศ : ไม่ค่ะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันค่ะ มีไปมาหาสู่กันบ้าง
ตอนที่คบหากัน เวลาอยู่ด้วยกัน ไปอยู่คอนโดคุณ หรือคอนโดเขา?
เกศ : ทั้งสองที่ค่ะ เขาขอมาอยู่บ้านเกศ เขาบอกว่าเขาชอบบ้านหลังนี้มาก กลัวไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ อยากอยู่บ้านหลังนี้ จะมาขอเช่าด้วย ตั้งแต่ก.พ. มี.ค. แล้ว แต่เกศไม่ให้มา เพราะรู้สึกว่าไวไป เขาบอกต้องการมาอยู่ใกล้ๆ เกศ แต่เกศบอกอย่าเพิ่งมา ไม่ให้มา นานๆ เขาก็จะมาทีนึงค่ะ มาแล้วก็พักอยู่วันสองวัน แต่ตัวเขาชอบบ้านหลังนี้มาก
ทนายตุ๋ย : คนใกล้ตัวก็จะรู้ว่าเริ่มจีบกัน คบหากัน
เกศ : ค่ะ จากนั้นเขาเริ่มตัวติดกันตลอดเวลา เกศเริ่มสังเกตเห็น มีการพูดคุยกับเขา คุยเรื่องอะไรไม่ทราบได้ จนถึงเรื่องมีลูกหรือเปล่า เขาบอกใช่ เขาไม่เคยบอกใครเลยนะ เขามีลูกอยู่คนนึง
คุณไม่เคยรู้มาก่อน?
เกศ : ไม่มีใครรู้เลยค่ะ เขาบอกไม่เคยมีใครรู้เลย
ลูกกับคนที่เลิกไปหรือเปล่า?
เกศ : ไม่ใช่ค่ะ เป็นภรรยาที่อยู่จังหวัดนึง ผมแยกทางกับเธอมา แต่เราจดทะเบียนสมรสกัน แต่เกศไม่ต้องกลัวนะเพราะเมียผมเขาก็มีกิ๊กๆ กันอยู่แล้ว เราต่างคนต่างใช้ชีวิตกัน
เมียมีทะเบียน?
เกศ : ใช่ค่ะ เกศก็ตกใจ ถ้าคบกันไป แล้วเกศไม่รู้เรื่อง ภรรยาคุณมาฟ้องเกศ เกศทำไงคะ เขาบอกไม่ต้องห่วง เพราะผมกำลังอยู่ระหว่างการหย่า เขาเล่าที่มาที่ไปว่าเพราะอะไรเขาถึงเดินแยกมาจากภรรยาเขาคนนี้ เขาบอกว่าภรรยาคนนี้สร้างหนี้สร้างสินให้เขาเยอะมาก จนเขาไม่อาจรับไหว เขาเลยแยกออกมา เขาพูดกับเกศแบบนี้นะคะ ตอนนี้เราแยกกันอยู่นานแล้ว เกิน 4-5 ปีแล้ว ผมไม่ได้กลับไปเลย คุณคิดดูเอาแล้วกัน ถ้าผมจะกลับไปหาเขา ผมกลับไปตั้งนานแล้ว
พอคุณรู้คุณทำยังไง?
เกศ : เกศก็มีปฏิกิริยา ถ้าอย่างนั้นคุณต้องจัดการ เอาให้เคลียร์
คุณขอเลิกมั้ย?
เกศ : ขอค่ะ เขาบอกไม่ต้องกังวล เพราะทางนั้นก็ยินยอมที่จะหย่า เราอยู่ระหว่างการทำสัญญากัน เขาพูดกับเกศแบบนี้ เขาแสดงให้เกศเห็นว่าเขาคุยเรียบร้อยแล้วนะกับภรรยา แต่อยู่ระหว่างการทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับมรดก จัดแจงเรื่องทรัพย์สิน
คุณทำยังไงต่อ พอเขาบอกมีเมียมีลูก คุณขอเลิก แต่เขาไม่เลิก แล้วเรื่องมาถึงวันนี้ได้ยังไง?
เกศ : เรื่องมาถึงวันนี้เพราะว่าตัวคุณทองใหม่เขาบอกตลอดว่าผมเคลียร์แล้วนะ ฝั่งผมเคลียร์แล้วนะเกศ คุณเคลียร์หรือเปล่า เกศบอกว่าเกศเคลียร์ค่ะ เพราะเกศกับสามีเลิกกันอยู่แล้ว เลิกกันแล้ว เคลียร์ทุกอย่างชัด เขาบอกว่าผมเคลียร์มาก แต่งงานกันเถอะนะ เขาพูดถึงแหวนแต่งงาน ถ้าจะแต่งงานเชิญพี่ๆ นักเล่ามาทานข้าวด้วยกัน แล้วประกาศว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเราสองคน เขาพูดแค่นี้ค่ะ ซึ่งเกศเองก็รู้สึกประทับใจตัวเขาอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร ก็เป็นที่มาเราสานสัมพันธ์กันต่อ เขาบอกเขาเคลียร์แล้วนะ รอเอกสารก่อน เขาบอกอยู่ระหว่างการหย่า
แล้วยังไงต่อ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเหรอ?
เกศ : เราคิดว่าทางฝั่งเขาเคลียร์จริงๆ ค่ะ จนมาวันนึง ทองใหม่อยากได้เงินเพิ่ม อยากมีรายได้เพิ่ม ทองใหม่เป็นคนชอบทำงานอยู่ตลอดเวลา แล้วเกศเคยคุยกับเขาเรื่องขายน้ำหอม ก็บอกว่าคุณทำคลาสน้ำหอมมั้ยถ้าทำทำแบบนี้มั้ย จนมีวันนึงเขาบอกโอเค งั้นทำมั้ย เลยลงมือร่วมกันทำ เขาบอกเกศมีทุนมั้ย เผื่อผมมีทุนไม่พอ เกศเลยบอกว่า 5 หมื่นพอมั้ยคะ เขาบอกว่าคิดว่าพอ พอถึงวันที่ตกลงกัน ไปซื้อของ เกศสั่งโต๊ะสั่งเก้าอี้มาที่บ้านเพื่อจัดคลาสน้ำหอม ตัวเขาเองก็นั่งคำนวณกับเกศว่าต่อคน คนละเท่าไหร่ ครั้งนึงเราสอนกี่คน ถ้าหักเบ็ดเสร็จเรียบร้อย เราแบ่งคนละครึ่งเนอะ จัดเดือนสองครั้ง ได้เดือนเท่านี้โอเคมั้ยเกศ เกศบอกว่ายังไงก็ได้ เพราะเกศอยากทำงาน วันนั้นเกศมีการตกเลือดขึ้นด้วย
ตกเลือดอะไร?
เกศ : เกิดมีน้องกับเขาค่ะ ระหว่างการเตรียมคอร์สครั้งแรก เกศไม่กล้าบอกอะไรเขามาก ตัวเขาเองก็บอกว่าไม่น่าใช่ๆ ไม่ใช่ๆๆ แต่เกศเองรู้ว่าคืออะไรค่ะ
จะบอกว่าคุณตั้งครรภ์กับทองใหม่ คุณแท้ง แต่คุณทองใหม่บอกไม่ใช่ แต่คุณรู้ว่ามันใช่?
เกศ : เกศขับรถไป แล้วจอดรถข้างถนนเกือบชม. เพราะเกศปวดท้องมาก
ได้ไปหาหมอ เคยตรวจครรภ์มั้ย?
เกศ : เกศเห็นว่ามีอะไรออกมา เกศเคยหลุดหนนึงเมื่อ 7 ปีที่แล้ว อาการเดียวกัน คุณหมอท่านบอกว่าแบบนี้ให้ปฏิบัติตัวแบบนี้ๆ เกศจำได้อยู่และทำตามค่ะ
คุณได้ไปหาหมอมั้ย?
เกศ : ไม่ได้ไปค่ะ
จะรู้ได้เลยเหรอว่าท้อง คุณไม่ได้ตรวจครรภ์ด้วยนี่ ถ้าตกเลือดมีการตั้งครรภ์ ต้องขูดมดลูกหรือเปล่า?
เกศ : ถ้าเป็นอาการนี้ คุณหมอบอกแล้วว่าถ้าออกมาหมดไม่ต้องขูด จากที่เกศเคยแท้งหนนึง ถ้าทุกอย่างออกมาหมด คุณเกศไม่ถึงขั้นมารพ.ขูดมดลูก ถ้าปวดท้องมากให้ทานยา การที่ปวดท้องเหมือนคนจะเบ่งคลอดออกมา เกศรู้จำอาการปวดนั้นได้ แต่เกศยอมรับว่าเกศก็ปฏิเสธว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ขอให้ไม่เป็นอย่างนั้น แต่เราเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไร ตัวเขาเองก็เห็นด้วยเหมือนกันค่ะ
ตรงนี้ก็เลยจะเอามาพูดกันไม่ได้?
เกศ : เกศจะไม่พูดค่ะถ้าเขาไม่ออกมาพูด เกศไม่ได้เป็นคนพูดค่ะ เขาเป็นคนพูดค่ะ
คุณมีเหตุจะเลิก แต่เขาไม่ยอมเลิก แถมเอาภาพลับคุณส่งมาให้คุณดูด้วย เขาบอกว่าไง?
เกศ : เขาบอกว่าถ้าเห็นแล้วจะหลอนกว่านี้
นี่คือหนึ่งในสาเหตุที่คุณออกมาร้องว่าคุณโดนคุกคามแบบนี้?
เกศ : ค่ะ
ธงที่เป็นข่าวขึ้นมา เกิดจากการที่คุณจะเลิกกับเขา แล้วเขาไม่ยอมปล่อยคุณ?
เกศ : ใช่ เขาน่ากลัวตรงที่ว่าเวลาเลิกทีไร เขาก็จะกลับมาพร้อมกับคำขู่ที่ว่าไม่ให้เกศคบกับใคร ถ้าเห็นเกศโพสต์คู่ผู้ชายคนไหน เขาจะเอาเรื่องผู้ชายคนนั้น
ทำไมถึงอยากเลิกกับเขา?
เกศ : เพราะว่าเขาเอาภรรยาที่เขาเก็บมา 6 ปีกลับมาอีกครั้งนึง ภรรยาที่บอกว่าเคลียร์เอกสาร ตัวภรรยาเองก็ยังไม่ได้หย่า แล้วเกศคิดว่าภรรยาคนนี้มาคุกคามเกศ แต่เขาบอกว่าไม่ได้คุกคาม
คนที่จดทะเบียน?
เกศ : ภรรยาที่จดทะเบียนของเขา มาคุกคามหน้าเฟซบุ๊กเกศครั้งแรก เกศโดยซาแซงคุกคามระหว่างเดินกับทองใหม่ค่ะ
เขามาเมนต์ว่าดูสนิทกว่าคนที่เป็นเมียที่บ้านอีก ป๊าซ่อนโพสต์ชื่อมี๊เหรอ ทำไมมี๊ไม่เคยเห็นภาพพวกนี้ ไปสวีทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ไหนบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน ถึงว่าไม่กลับบ้านเลย ทำมากี่ท่าแล้วแฟนคลับถึงจิ้นกันแบบนี้ ตอบ นี่คือเมียที่จดทะเบียนสมรสเหรอ?
เกศ : ค่ะ เขาปรากฏตัวหลังเกศกับเขาโดนซาแซงตาม
พอเห็นอันนี้คุณก็จะเลิก?
เกศ : เกศเลิกเลยค่ะ
เพราะคุณไม่รู้มาก่อน?
เกศ : เพราะเขาบอกว่าเลิกแล้ว แต่ผู้หญิงโพสต์แบบนี้แสดงว่าไม่ได้เลิก
เขาไม่ยอม?
เกศ : เขาไม่ยอมค่ะ เขายังคงตามอยู่ พอเขาเห็นเกศมูฟออนปุ๊บเขาโทรมาด่าๆ บอกว่าขณะที่ตัวเขาเองยังร้องไห้อยู่ เกศก็ไปหน้าระรื่นกับผู้ชาย เขาใช้คำรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เขาประกาศบอกว่าแม่ผมก็ป่วย คุณทำให้คนเข้าใจผมผิดว่าผมไปกินข้าวกับคุณ เกศก็บอกว่าแล้วจะให้เกศทำไงคะ เกศไปกินข้าวกับน้อง จะให้เกศโพสต์มั้ยว่าไปกับน้อง เขาบอกไม่ต้อง เขาก็ด่า คือด่าเกศตลอดเวลา เกศโพสต์รูปไม่ได้ค่ะ มันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เขาบอกว่าอย่าให้เห็นว่าโพสต์ว่าใครมาจีบคุณนะ ถ้าผมเห็นรูปนี้รูปเดียวคือจบ เขาบอกถ้าเขาลงรูปคู่กับเกศ คือจบ
เขาพยายามบอกว่าถ้าคุณมีผู้ชายมาจีบ คุณจะถ่ายรูปลงกับผู้ชายกี่รูปไม่รู้ แต่ถ้าเขาลงรูปเดียวคือจบ ทุกคนจะได้รับรู้เลย ถูกมั้ย?
เกศ : ใช่ค่ะ แล้วมีภาพที่เขาแอบถ่ายไว้เยอะค่ะ เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กเขาแอบถ่ายเกศค่ะ แล้วเพ้ออยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ เขาก็แค่รอปลดล็อกให้คนเห็นค่ะ แล้วก็แอบถ่ายตอนหลับ
กระโปรงเปิดขึ้นมา เขาเอาไปลงที่ไหน?
เกศ : เขาส่งมาค่ะหนูไม่โอเคกับภาพพวกนี้เท่าไหร่ ไม่เคยโอเคเลย บอกกรุณาลบได้มั้ยคะ เขาไม่ลบค่ะ แต่ที่เกศกลัวคือว่าภรรยาเขาเตือนว่าพี่ ระวังเขาถ่ายคลิปเขาถ่ายรูปพี่นะ เขาเคยเจอ จริงๆ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสของเขาเป็นคนดีมากนะคะ
เท่ากับทองใหม่มีแฟนสามคน คนแรกคือภรรยาที่มีทะเบียนสมรส มีลูกด้วย คนที่สองคือคนที่คุณไปเจอตอนแรกก่อนคุณคบกัน คนที่สามคือคุณ?
เกศ : แต่ภรรยาบอกว่าปีนึงเป็นสิบคนค่ะ ผู้หญิงเข้ามาเป็นสิบคน รวมถึงซาแซงที่ตามทองใหม่ และตามด่าเกศในช่องสตรีทุกที่
หน่อย : เราไม่รู้หรอกว่าเขากับซาแซงเป็นยังไงกัน แต่พอมีปัญหาแล้ว ทองใหม่เขาแก้สถานการณ์ไม่ได้ เขาให้คำตอบทางนี้ไม่ได้ เขาบอกว่าเป็นเอฟซีธรรมดา
เกศ : มาจับคว้าข้อมือ แล้วถามเกศกลางห้างว่าเป็นอะไรกัน
คนแรกตอนแรกเขาราวีคุณก่อน?
เกศ : เพราะเขาไม่รู้ว่ามีเมียคนกลางค่ะ เขาเชื่อว่ามีแค่คนเดียวค่ะ
เขาด่าคุณเพราะคิดว่าเป็นเมียคนกลาง พอเรื่องเริ่มคลี่คลาย เมียคนโตมาคุยกับคุณ?
เกศ : เกศโทรหาภรรยาเขาแล้วเคลียร์กันค่ะ เพราะคนกลางมาแขวะเกศว่าเกศคิดแย่งของคนๆ อื่น แต่เกศไม่เคยแย่งของใครเลย ทองใหม่ก็รู้และรับด้วยว่าตัวเขาเองนี่แหละค่ะ ที่พยายามยัดเยียดตัวเขามาหาเกศ เกศไม่เคยเอาเขาเลยค่ะ เกศผลักเขาตลอด ถ้ารู้ว่ามีปัญหา เกศจะไม่เอาเขาเลย ทำให้เมียที่จดทะเบียนสมรสเข้าใจเกศผิดมาตลอด ว่าเกศคิดแย่งเขา และคนกลางนี่แหละค่ะ ที่ยินยอมเป็นภรรยาน้อย เพราะเป็นข้าราชการ อยู่กันมาแบบนี้ 6-7 ปี
แล้วยังไง พอเขาส่งรูปมาให้คุณ เมียคนโตบอกให้ระวังเขาถ่ายคลิปเพราะเขาเคยเห็น?
เกศ : เขาเคยโดนค่ะ น้องเป็นคนดีมาก น้องเคยโดน น้องเลยเตือนเกศ เกศเลยกังวล
เมียเขาบอกด้วยว่าทองใหม่มีรสนิยมแปลกๆ คืออะไร?
เกศ : เขาเคยส่งข้อมูลมาให้เกศดู แล้วบอกว่าให้เกศไปหาข้อมูลดูนะว่าคืออะไร พอไปเสิร์จดู มันคือการมีเพศสัมพันธ์ที่มีคนมาแอบดู มีคนมายืนมองค่ะ เขาชอบให้มีคนมาดู
ตื่นเต้น เป็นรสนิยม?
เกศ : เขาบอกว่าคุณไปถามเลย ผู้ชายร้อยคน เกินครึ่งชอบแบบนี้ เกศก็เก็บมาถามพี่หนุ่มนี่แหละ
เขาชวนคุณมั้ยล่ะ มีอะไรกันแล้วให้คนมาแอบดู?
เกศ : เกศถามว่าเกศต้องทำแบบนั้นเหรอถ้าอนาคตเกศเป็นเมียคุณ แล้วผมอยู่ด้วยมั้ยล่ะ ถ้าผมอยู่ด้วยคุณก็ปลอดภัย เกศบอกว่าเกศไม่โอเคแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวเขาจะพูดนะ เขาบอกว่าคุณพูดอะไรออกไป รับผิดชอบด้วยนะ เพราะมันไม่ได้เป็นแบบนั้น?
เกศ : มาเลยค่ะทองใหม่ เกศพูดความจริงทั้งหมดค่ะ
ล่าสุดทองใหม่โดนพักงาน คุณมีการไปพูดว่าเขามีความสัมพันธ์กับลูกดวงด้วย?
เกศ : เกศไม่ได้พูดค่ะ เป็นการสนทนาระหว่างเกศกับภรรยาของเขา ภรรยาเขาบอกว่าปีนึงเป็นสิบพี่ เขาอ่อยคนเก่ง มาทั้งเอฟซี มาทั้งลูกดวง เขาบอกว่าทองใหม่อ่อยผู้หญิงเก่งพี่
ธงคุณวันนี้ต้องการอะไร?
เกศ : ต้องการให้คนรู้ว่าคนที่หน้าฉากธรรมะธัมโม ทุกคนศรัทธาและหลงเชื่อในความเขาเป็นคนสายธรรมะ แล้วศีลห้ายังรักษาไม่ได้เลย เขาก็ไม่สมควรสอนอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะให้คนได้รับรู้ค่ะ
ไม่ใช่ว่าคุณโกรธที่เขามีเมียอยู่แล้ว?
เกศ : ไม่โกรธเลยค่ะ ถ้าเกศโกรธเกศคงไม่เป็นเพื่อนกับภรรยาของเขาหรอกค่ะ
อีกเรื่องที่คุณไม่ไหว เขาส่งรูปมาให้คุณเป็นการคุกคาม?
เกศ : ใช่ค่ะ เกศไม่โอเค มันเป็นรูปแบบถ่ายค่ะ
มันมีมากกว่านั้นมั้ย?
เกศ : เกศก็กังวลอยู่ เพราะเขาบอกว่าในเครื่องของเขา เขาเจนเอไอ เป็นรูปของเกศมีอะไรกับผู้ชายหลายคน
หน่อย : เขาคุยกับหน่อยเอง ตอนแรกก็ถามมีปัญหาอะไรกัน เขาบอกว่าทะเลาะกัน เขาไม่ยอมพูดว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร เขาบอกแค่ว่าเกศแค่เมา ซึ่งจริงๆ เกศเป็นคนไม่ดื่ม เกศมีปัญหาอะไร ทำไมถึงร้องไห้โทรมาร้องขอความช่วยเหลือ ตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่ง เขาบอกว่าเกศเห็นรูปที่อยู่กับคนเก่าของเขา เป็นรูปที่เขาทำเอไอขึ้นมา เหมือนเกศไปนอนกับผู้ชายหลายคน
ทองใหม่ทำเหรอ?
หน่อย : ใช่ค่ะ
เขาทำเพื่ออะไร?
เกศ : เขาชอบดูค่ะ เขาบอกจะกลับมาอยู่กับเกศทั้งที่ไม่หย่า เขาบอกว่าไม่ผิดศีล อยู่ที่เราตีความ ทางโน้นไม่ได้อาลัยอาวรณ์อยากได้เขาแล้ว การที่เขามาอยู่กับเกศ ไม่ถือว่าผิดศีลข้อสาม แต่เกศบอกว่าไม่ ตัวภรรยาคนโตของเขาก็รู้ข้อมูลเดียวกับเกศ เขาพยายามเลี่ยงการผิดศีล
เขาเคยอยากให้ทำอะไรที่คุณไม่อยากทำมั้ย?
เกศ : อย่างเขาอยู่ในคอนโด ดูดวงอยู่ เขาเป็นนักพยากรณ์ เวลาเขาดูดวง 1 ชม. ลูกดวงก็จะโทรมาตื่นเต้นกับเขาประมาณ 10-15 นาที แต่เกศบอกว่าเกศขอแยกตัวไปนะ เขาบอกคุณก็รู้ว่าผมไม่เคยต้องใช้สมาธิในการดู เขาดูตามที่เขาเห็น
เขาเปิดไพ่ดู แล้วยังไง?
เกศ : เขาโกรธที่เกศไม่เคยอยู่ข้างๆ เขา เขาหาว่าเกศไปคุยโทรศัพท์อย่างอื่น เขาบอกว่าเขาสามารถดูดวงไปได้พร้อมๆ กับมีเพศสัมพันธ์ไปได้
เขาพยายามให้คุณทำ?
เกศ : ค่ะ ถ้าเขาบอกว่าจำไม่ได้ หนูคิดว่าเขาความจำเสื่อมค่ะ
ทนายตุ๋ย : คุณเกศเคยทำหรือปฏิเสธ
เกศ : ปฏิเสธค่ะ
สงสารลูกดวงคนนั้นจังเลย เขาจะไม่หลุดออกไปเลยเหรอ คุณใส่ร้ายเขาหรือเปล่า?
เกศ : ไม่ค่ะ
แล้วยังไงอีก?
เกศ : ที่เกศออกมาเพราะเกศต้องการอยู่ในที่แจ้ง คำขู่ของเขา เขาบอกว่าเขาทำได้ทุกอย่าง แม้แต่การยิงปืนข้างหูคนเขากทำมาแล้ว เขาบอกว่าเกศประกาศสงครามกับเขาใช่มั้ย ที่เกศเอาความลับที่เขามีเมียคนที่สอง ไปบอกภรรยาคนโตเขา นั่นคือการประกาศสงคราม เกศเลยบอกว่าศีลห้ายังรักษาไม่ได้ อย่าคิดว่าจะไปสอนใครได้ เขาบอกว่าเท่ากับประกาศสงครามกัน เกศบอกได้ อย่าลืมเอาผ้าถุงใส่มาสู้กับเกศนะ เป็นครั้งแรกที่เกศเถียงเขาค่ะ
ที่คุณออกมาเพราะจะเลิก คุณจะเลิกเพราะอะไร?
เกศ : มันเป็นคนไม่ดีไงคะ เป็นคนที่เมียเยอะ ไม่เคลียร์ เก็บไว้ทุกคน
แรงหึงของคุณหรือเปล่า?
เกศ : ไม่แล้วค่ะ เขาเข้าใจว่าเกศหึง ถ้าเกศหึงเกศจะไม่มายืนอยู่ตรงนี้เลย ตัวเขาเอง ตั้งแต่วันที่ 1 อยากมาอยู่บ้านเกศ อยากมาดูแล เกศมีข้อความหมดค่ะ ทำไมคุณจะต้องห่างผม ทำไมคุณต้องไปอย่างนั้น ทำไมต้องไปอย่างนี้ เพราะเกศตีตัวออกห่างเขาแล้วไง เขาบอกผมพยายามหาเงินมาเพื่อพอค่าใช้จ่าย เอาเวลาพาคุณไปเที่ยว
หลายอย่างทำให้งงเหมือนกัน ทองใหม่เข้าสายแล้วนะ ยืนยันว่าทองใหม่คือคนที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ เป็นนักเล่าเรื่องผี?
ทองใหม่ : โอ้โห ไม่น่าจะใช่คนอื่นแล้วล่ะครับพี่ (หัวเราะ)
มุมทองใหม่เป็นยังไง?
ทองใหม่ : อันที่ตรงกันคือคุณเกศรู้จักกับผมตอนที่มาเตือนเรื่องนักเล่าท่านนึง ซึ่งน่าจะมีพฤติกรรมในทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คล้ายๆ มิจฉาชีพ จากนั้นผมก็คุยกับเขา เชิญเขามาออกรายการ ติดต่อกันมาเรื่อยครับ จนมีการมอบช่อดอกไม้กัน ความสำคัญค่อยๆ เดินหน้าตอนนั้น
คุณจีบเขา?
ทองใหม่ : ถูกครับ ผมเป็นฝ่ายเข้าหาเขา
คุณคิดได้ไงเรื่องชอล์กขีดแมลงสาบ?
ทองใหม่ : (หัวเราะ)
ตกลงคบหากัน อยู่กินฉันท์สามีภรรยามั้ย?
ทองใหม่ : ไม่ถึงขนาดนั้น เพราะเขามีสามีอยู่แล้ว
ตกลงเขามีผัวอยู่แล้ว?
ทองใหม่ : ใช่ครับ เขาบอกทุกคนว่าเขาเลิกกับสามีเขาแล้ว แต่เขาอยู่บ้านเดียวกัน
ยังไงคุณเกศ?
เกศ : เกศรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเล่นเรื่องนี้ เราคุยกันมาพร้อมหลักฐานเนอะ ว่าอะไรคืออะไร
ทองใหม่ : หลักฐานอะไรครับเกศ เกศไม่เคยส่งรูปว่าพี่โจย้ายออกจากบ้าน
เกศ : แล้วเกศต้องส่งให้ดูด้วยเหรอครับ
โจเป็นใคร?
ทองใหม่ : โจคือสามีคุณเกศครับ
เกศ : เกศจำเป็นต้องรายงานเขาเหรอคะ
ทองใหม่ : ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจเกี่ยวกับเรื่องคบซ้อน คุณต้องรายงานเรื่องนี้
มันยังไงกันแน่ คุณคุยกันซิ อันดับแรกคุณจะบอกว่าเกศมีสามีอยู่แล้ว แล้วคุณรู้มั้ย?
ทองใหม่ : ผมรู้ครับ
แล้วคุณไปคบกับเขาทำไม?
ทองใหม่ : แต่เกศบอกกับผมว่าเขาเลิกกันแล้ว
เหมือนที่คุณบอกเหมือนกันว่าคุณมีเมียอยู่แล้ว คุณเลิกกับเมีย?
ทองใหม่ : ความสัมพันธ์นี้ ตั้งอยู่บนความเสี่ยงตั้งแต่ต้นแล้วครับ
แล้วยังไงต่อ?
ทองใหม่ : เขาบอกกับนักเล่า บอกรุ่นน้อง บอกเพื่อนๆ ทุกคนว่าเขาเลิกกับสามีแล้ว แต่อยู่บ้านเดียวกัน นอนกันคนละห้อง ซึ่งเรื่องนี้ก็ติดใจผมแหละ แต่ผมดันเชื่อเขา ความสัมพันธ์ก็เดินหน้าต่อ ในสิ่งที่ผมผิดคือความคลุมเครือระหว่าง 4 เดือนแรก ซึ่งมันมาเคลียร์เอาปลายๆ เดือนมี.ค. เม.ย. ผมเคลียร์กับแม่ของลูกเรียบร้อย
คุณไม่เคยบอกเขาเรื่องแม่ของลูก?
ทองใหม่ : เขาถามผมถึงบอกครับ ในเดือนแรกความสัมพันธ์มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ แต่ผมพอรู้สึกว่าถ้าเราจะไปต่อมันต้องเคลียร์ เขาบอกผมว่าเขาคลีน เขาเคลียร์ เขาอยู่บ้านเดียวกัน แต่ไม่มีอะไรกันแล้ว เขาบอกสามีเขาไม่ได้เรื่อง เอาแต่เกาะเขากิน เขาชอบคนทำมาหากินแบบผม จากนั้นก็กลายเป็นว่างั้นเราน่าจะไปกันได้ เพราะสิ่งที่คุณขาดเราเติมได้ สิ่งที่เราขาดคุณก็น่าจะเติมได้ ความสัมพันธ์ไม่ทับซ้อน มันเคลียร์ ประมาณเดือนที่สี่ แต่ผมยอมรับว่าก่อนหน้านั้นมันไม่เคลียร์เลยครับพี่ แต่ฝั่งผมชัดเจนเพราะภรรยาผมมาโพสต์ออกสื่อเลยว่าความสัมพันธ์จบแล้ว แต่ฝั่งเขาไม่เคยมีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวว่าสามีเขาออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่รู้จักกันจนวันที่มีเรื่องกัน ผมยังไม่เคยเห็นหลักฐานสักชิ้นเลยครับ ว่าสามีเขาออกจากบ้านแล้ว เขาเคยทะเลาะและโวยวายใส่กัน คลิปล่าสุดเขาอัดแบบเห็นเพดานเป็นเสียงคนทะเลาะกันว่าเมื่อไหร่จะออกจากบ้านสักที สามีเขาพูดว่ารู้แล้วๆ เดี๋ยวเขาไปเอง แต่หลังจากนั้นมาก็ไม่มีอะไรคืบหน้าครับ ซึ่งถ้าจะโจมตีประเด็นคบซ้อน ผมขออนุญาตเอาประเด็นนี้มาหักล้างนะครับ
ในกรณีแบบนี้ ถ้าเกิดคุณเกศมีพฤติกรรมหลอกลวงคุณว่ามีผัวอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เลิก แล้วไปหลอกคุณ เขาจะกล้ามานั่งตรงนี้เหรอ ผัวเขาไม่เตะเอาเหรอ?
ทองใหม่ : ลองถามสามีเขาสิครับ ว่าสามีเขามีอำนาจหน้าที่ขนาดนั้นมั้ย
คุณจะบอกว่าสามีอยู่ใต้อาณัติของเกศ?
ทองใหม่ : เขาตัดช่องทางทำมาหากินสามีเขาหมดเลย
เกศ : ทองใหม่คะ กรุณาให้เกียรติเกศด้วยนะ ภรรยาคุณเกศก็ให้เกียรติ แต่คุณแม่xไม่เคยให้เกียรติใครเลย
ทองใหม่ : เดี๋ยวนะ การที่คุณออกมาทำแบบนี้ คุณไม่ได้ให้เกียรติใครแล้วครับ
เกศ : เพราะว่าเกศไม่ได้รับเกียรติจากคุณไงคะ สามีของเกศที่เป็นอดีตสามี จะอยู่หรือจะไป คุณเองก็รู้ว่าเคลียร์ เกศรู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณจะเล่นเรื่องนี้
ทองใหม่ : ผมไม่รู้ว่าเคลียร์ครับ เพราะคุณไม่เคยแสดงหลักฐานให้ผมรู้ว่าเคลียร์เลย คุณโดนเขาติดแอร์แท็กใส่รถ คุณจำได้มั้ย ถ้าเขาไม่ได้เอาทิ้ง แอร์แท็กที่สามีใส่รถติดตามเขา อยู่ในลิ้นชักเลย ชั้นล่าง ผมตรวจเจอเอง แล้วแอร์แท็กถ้าไอโฟนเจอครั้งแรกมันต้องจับได้ แต่ผมขึ้นรถเขาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว และเอาไอโฟนไปทุกครั้ง จนอยู่มาวันนึงที่ความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้น ทำไมผมถึงจับเจอแอร์แท็ก นั่นแสดงว่าสามีเขาไม่ได้ปล่อยมือเขา
สามียังตามอยู่?
ทองใหม่ : ถูกครับ แล้วรถคันนั้นคือรถของเกศ แล้วเกศยอมรับเองว่าพี่โจน่าจะใส่ แล้วคืนนั้นเขาก็ทะเลาะกันโวยวายขึ้นมึงขึ้นกู ผมก็เห็นอนาคตตัวเองแล้ว
เกศ : แล้วทำไมไม่ไปล่ะคะ
หลังคบกันนานหรือยัง?
ทองใหม่ : เป็นเดือนแล้วครับ ความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนแล้ว และเริ่มโพสต์ลงโซเชียลว่ารู้จักกัน คนเริ่มจิ้นกันแล้ว
คุณไปอยู่บ้านเขา คุณไม่เจอผัวเขาเลยเหรอ?
ทองใหม่ : มันเป็นบ้านอีกหลังนึงพี่ ผมไม่เคยได้เข้าบ้านเขาครับ เป็นบ้านอีกหลังของเขา ที่ไม่มีคนอยู่
ทนายตุ๋ย : สามีเขาไม่รู้เรื่องทองใหม่เหรอ เขาไม่ระรานทองใหม่เลยเหรอ
ทองใหม่ : ผมไม่รู้เลยครับ ผมไม่เคยได้รับการติดต่อจากเขาเลยครับ เพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่เกศพูดคือเรื่องจริง
เกศ : มันก็คือเรื่องจริงไงคะ
ทองใหม่ : แต่ผมไม่รู้ไงครับว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันจนถึงตอนไหน ลับตาผมไปมันเกิดอะไรขึ้น ผมไม่ทราบครับ
เกศ : มันก็เหมือนเวลาที่เกศไปกับผู้ชายคนอื่น คุณก็จินตนาการแบบนั้น ถูกมั้ยคะ
ทองใหม่ : มันจะเหมาะสมถ้าที่บ้านไม่ได้มีอีกคนนึง มีแค่ผมคนเดียว
เกศ : แต่ทองใหม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเกศ และเกศก็อธิบายให้คุณฟัง
ทองใหม่ : ผมรักษาน้ำใจคุณครับ ขอโทษที ผมรักษาน้ำใจคุณโดยคุณเข้าใจผิดว่าผมไม่ให้เกียรติคุณมาตลอด แต่ที่จริงคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเวลาผมอยู่ด้วย ผมปฏิบัติกับคุณยังไง ผมปฏิบัติกับเขา ไม่ต่างจากเขาเป็นเจ้านายผมเลยนะ
เกศ : ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ทองใหม่ : ผมเป็นฝ่ายถามคุณว่าจะกินอะไร ผมยังเสนอว่าให้เขาเลี้ยงข้าวกลางวันมั้ย ให้รับผิดชอบโน่นนี่นั่นมั้ย อันนี้คือผมไม่ดีกับเขาเหรอครับ ผมดูถูกเขาเหรอ ไม่ให้เกียรติเขาเหรอ ส่วนเรื่องการถ่ายรูป ผมนั่งฟังมาพอแล้ว เขาไม่เคยให้ผมถ่ายรูปเขาตรงๆ เลย ผมถ่ายรูปเขานอนหลับ แล้วส่งให้เขาดูสองคน มันเรื่องปกติมากพี่
แต่เขาบอกว่าเขาพยายามเลิกกับคุณ แต่คุณไม่ยอมเลิก คุณเลยส่งรูปเพื่อให้เห็นว่า?
ทองใหม่ : พี่หนุ่มอ่านแชตมั้ยครับ ว่าเขาจะเลิกกับผมจริงมั้ย คุยกันล่าสุดวันที่ 30 นี้ ยังคุยกันดีๆ อยู่เลย
เกศ : ก็ใช่ไงคะ จนกว่าเกศจับได้ไงครับ
ทองใหม่ : คุณจับได้อะไรครับ คุณมโนเก่ง คุณก็ประสาท
เกศ : เอ้า
ทองใหม่ : จะบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดในศตวรรษ เวลาผมคบเขา ผมก็ไม่ได้ยุ่งกับใครอื่นเลย แต่มีเหตุการณ์เรื่องซาแซง คนที่เขาเอ่ยชื่อต้นรายการ ผมมีแฟนหลายคนจริง แต่ไม่ได้คบซ้อน เพราะหลังเขาเข้ามา แม้แต่ภรรยาในทะเบียนสมรส ผมก็สามารถไปบอกเขาว่าเฮ้ย ผมจริงจัง
เกศ : แต่ภรรยาบอกว่าไม่เคยเลิกกันเลยนะคะ
ทองใหม่ : ถูกครับ จนกระทั่งมาเจอคุณครับ คุณอย่าเข้าใจผิด ผมบอกคุณแล้วในแชตสุดท้ายว่าคุณเป็นคนเดียวที่ทำให้ผมตัดสินใจว่าจะอยู่ด้วยจริงๆ จนผมสามารถบอกภรรยาได้ว่าเฮ้ย ผมต้องหย่าแล้ว เพราะอยากทำอะไรให้ถูกต้อง แล้วดูสิ่งที่คุณทำวันนี้ คุณไม่ได้ดั่งใจ คุณก็ทำลายชีวิตคนเกศ ทั้งที่แม่เราก็ป่วยอยู่ เราส่งรูปให้ดูแล้ว
เกศ : (ถอนใจ)
ทนายตุ๋ย : ทั้งหมดที่เล่าเป็นเรื่องคนสองคนที่จะคบกัน แต่ประเด็นคือถ้ามีพฤติกรรมใดๆ ที่ทองใหม่แสดงออกถึงการคุกคามเขา มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรก็เป็นอีกเรื่องนึง ผมไม่รู้ความจริงว่าทองใหม่คุกคามเกศเขาหรือเปล่า
ทองใหม่ : ถ้าเวลาผมจะขู่กรรโชกคนหรือใครก็แล้วแต่จะขู่กรรโชกคน จะส่งข้อความไปก่อนแล้วส่งรูปตาม จะส่งรูปนี้ให้ใคร ถูกมั้ย พี่ไปดูได้เลยรูปที่ผมส่งให้เขา ผมไม่ได้มีข้อความข่มขู่เลย ผมส่งให้ดูว่าเขาหลับ ผมถึงมีโอกาสถ่ายรูปเขาได้
ทนายตุ๋ย : ตรงนี้ไม่ได้เห็นว่ามีข้อเท็จจริงอะไร แต่คุณเกศบอกว่ามี อาจเป็นคำพูดหรือเปล่า หรือข้อความอื่นหรือเปล่า
ทองใหม่ : ข้อความที่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดเขาไปมีคนอื่น ไปมีคนใหม่แล้วผมจะไปบอก ผมจะไปบอกคนใหม่ว่าไปลองเช็กดูนะว่าสามีเขาออกจากบ้านหรือยัง
ทนายตุ๋ย : ไม่สิครับ อันนั้นคุณสมัครใจที่จะอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าฝ่ายใดจะมีใคร แต่กรณีพฤติกรรมอื่น เช่นการคุกคาม มันไม่ได้เป็นเรื่องส่งรูปอย่างเดียวไงครับ อาจเป็นคำพูดก็ได้ ปฏิกิริยามีผลด้วยเหมือนกันทั้งหมดครับ
ทองใหม่ : ปฏิกิริยาอะไรที่ผมคุกคามเขาครับ อยู่ด้วยกัน ผมให้เกียรติเขาตลอด เขาเจ็บหน้าอก ผมวิ่งแจ้นไปทั้งที่ผมอยู่บ้านแม่ด้วยซ้ำ ทั้งที่แม่ผมกำลังป่วยอยู่ ผมวิ่งไปเทคแคร์เขาถึงที่
ที่เล่าทั้งหมดจะบอกว่าเป็นความแค้นของผู้หญิงคนนี้ที่จะเล่นงานคุณเหรอ?
ทองใหม่ : ถูกครับ
เขาแค้นอะไรคุณ?
ทองใหม่ : ผมไม่ทราบครับพี่
เขาแค้นว่าคุณมีคนอื่น?
ทองใหม่ : ผมไม่ทราบครับ จะบอกว่าเขาเข้าใจผิด แล้วเรื่องเจนรูปเอไอ ผมไม่ได้มีศักยภาพขนาดนั้น เกศเราบอกเธอเลยนะ เราบลัฟเธอ เราไม่สามารถเจนเอไอได้ขนาดนั้น เราบลัฟเธอเพื่อให้เธอหยุดฟูมฟายคืนนั้น เขาบอกว่าผมเก็บรูปคนเก่าไว้ในเครื่อง ซึ่งรูปไม่ได้เป็นรูปที่เขาคิดเลย เป็นรูปที่ผมไม่อยากให้เขาเห็น แต่ไม่ใช่รูปเขาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะผมไม่ได้มีศักยภาพเจนเอไอขนาดนั้น ลองคิดดูนะ ในแอปฯ เจมีไนน์ แชตจีพีที เจนรูปแบบนั้นมั้ย
เกศ : แล้วคุณพูดเพื่ออะไรคะ
ทองใหม่ : พูดเพื่อให้คุณหยุดฟูมฟาม คืนนั้นคุณอาละวาดเกศ
เกศ : แล้วมีประโยชน์อะไรในการพูดแล้วทำให้เกศสงบได้คะ
ทองใหม่ : ทำให้คุณหยุด ทำให้คุณสงบ
เขาอาละวาดเรื่องอะไร?
ทองใหม่ : ผมจะส่งรูปให้เขา แล้วเขามาดูโทรศัพท์ผม พอผมเลื่อนๆ อยู่ มันไปเห็นรูปผู้หญิงแค่ช่วงอก ก็ถามว่าใคร ผมก็อายไม่อยากให้เขาดู เท่านั้นแหละครับ มีเรื่องเลย รูปคนเก่าใช่มั้ยโน่นนั่นนี่ มาเลยครับ
เป็นรูปหนังเอวีเหรอ?
ทองใหม่ : ใช่ครับ
คุณแคปไว้เหรอ?
ทองใหม่ : ใช่ครับ มันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายพี่หนุ่ม
ไม่ๆ พี่ไม่แคป พี่เก็บเป็นคลิป แคปทำไม?
ทองใหม่ : จ๊ะ หนักกว่าผมอีก ผมแค่หน้าปก
ทนายตุ๋ย : แต่เขาเป็นแฟนคุณ เขามีสิทธิ์หึงมั้ย
ทองใหม่ : ผมให้เขาหึงครับ แต่วันนั้นเขาอาละวาดหนักมาก ทุบโต๊ะ ทุบข้าวของ ฉีกตั๋วหนัง ทำลายทุกอย่าง นั่งไล่ลบรูปผมทุกรูปที่อยู่ในเครื่อง จนผมมารู้ทีหลังว่าอ๋อ มาอยู่ในถังขยะแล้วกู้ได้ เป็นผม พี่จะทำยังไงให้เขาสงบครับ
แล้วคุณทำยังไง?
ทองใหม่ : ผมเอาสเมอร์นอฟให้เขาดื่ม พอเขาดื่มปุ๊บเขาก็มีอาการมึนๆ ไม่ไปไหน เพราะผมกลัวว่าถ้าเขาใจร้อนขับรถออกไปข้างนอก เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอีก ผมคุกคามเขาตรงไหนพี่
การที่คุณส่งรูปที่คุณนอนอยู่ เกศนอนกอดหน้าอกคุณ คุณกับคุณเกศถอดเสื้อผ้าหมดเลย?
ทองใหม่ : มันอยู่ในผ้าห่ม ผมถ่ายให้ดูว่าเธอตอนหลับมันเป็นแบบนี้นะ
เกศ : แล้วเกศให้คุณลบ
ทองใหม่ : ลบแล้วครับ ที่ผมบอกว่าไม่ลบ ผมจะแกล้งคุณ คุณชอบทำอะไรขัดใจคนอื่น คุณจะได้รู้ว่าการถูกขัดใจมันเป็นยังไง ลบแล้ว เมื่อกี้ข่าวช่อง 8 มาดูโทรศัพท์ผม มันไม่มี
ทนายตุ๋ย : สิ่งที่ทองใหม่แสดงออกไป คุณเกศเขาอาจเข้าใจว่าคุณคุกคามเขาก็ได้ ฉะนั้นวิธีการอาจผิดไปนิดนึง
ทองใหม่ : เข้าใจครับ อาจเกิดจากความหวาดกลัว
เรื่องที่คุณไปหลอกมีความสัมพันธ์กับลูกดวง จริงมั้ย?
ทองใหม่ : ไม่จริงครับ ลูกดวงผม แทบจะครึ่งนึงอยู่ต่างประเทศ ผมต้องนั่งเครื่องบินไปมีอะไรกับลูกดวงเหรอครับ
เกศ : แล้วน้องบอกปีนึงสิบคนนี่คืออะไรคะ
ทองใหม่ : คุณไม่ได้ถามภรรยาผมเหรอครับ ว่าเขาหมายถึงใคร แล้วสิบคนนั้นมีหลักฐานมั้ย หรือเป็นเรื่องที่ผู้หญิงสองคนเม้าธ์กัน แล้วเอามาโจมตีผม อ่อยเก่ง ได้ปีละสิบคน นั่งจดเหรอ
เรื่องที่คุณดูดวงแล้วสามารถมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยได้?
ทองใหม่ : แน่ใจนะว่าให้ผมพูด
เกศ : พูดดีๆ นะ
ทองใหม่ : เขาเป็นฝ่ายจับผมเอง รสนิยมด้วยเหมือนกัน บางคนชอบเอาท์ดอร์ ผมยังไม่เอาออกมาพูดเลย เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ให้เกียรติอีก
เกศ : ห๊ะ ใครคะ
ทองใหม่ : มันเป็นเรื่องส่วนตัวครับ จริงๆ คุณไม่ควรเอามาพูด และเป็นแค่เสี้ยวนึงในจินตนาการเท่านั้นเอง
เกศ : เป็นเรื่องที่น้องเตือนมาค่ะ
ทองใหม่ : เกศ คุณก็พูดกับเขา แล้วคุณชอบแบบไหน ทำไมเขาไม่เอามาพูดล่ะครับ
เกศ : เกศไม่ได้ชอบแบบไหนเลยค่ะทองใหม่
ทองใหม่ : จริงเหรอ ที่ปราณบุรีที่ว่าจะไปล่ะครับ
เกศ : ห๊ะ ชอบอะไรคะ
ทองใหม่ : ผมไม่พูดแล้วกัน ผมเป็นผู้ชาย
เอางี้ดีกว่า กลับไปคบกันมั้ยล่ะ?
เกศ : ไม่ค่ะ
ทองใหม่ : วันนี้ผมต้องการแค่ทางใครทางมันครับ อย่ามายุ่งกัน ปล่อยให้ผมไปทำมาหากิน ผมมีแม่ต้องเลี้ยง จบ แค่นี้ คืนชื่อเสียงให้ผม เพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่ มันคือการทำให้เสื่อมเสียจากความรู้สึกไม่พอใจของคนสองคน มันกลายเป็นเดือดร้อนคนทั้งประเทศ คุณทำเพื่ออะไร ในเมื่อตัวคุณเองก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์
เกศ : คุณทำตัวเองค่ะ คุณไปพิจารณาตัวเองค่ะ
ทองใหม่ : เดี๋ยวก่อน ผมทำอะไร ถ้าผมต้องพิจารณาตัวเอง คุณก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วย
เกศ : แน่นอนค่ะ เกศพิจารณาตัวเอง เพราะเกศผิดพลาดที่ไปคบกับคุณค่ะ
ทองใหม่ : ผมก็ผิดพลาดที่ไปคบกับคุณเหมือนกัน
แล้วจะไปจบตรงไหน?
เกศ : เราควรต่างคนต่างอยู่ แล้วคุณอย่าได้เอารูปของเกศ ที่บอกว่าเจนเอไอก็ดี หรือแอบถ่ายก็ดี เอาส่งเข้ากลุ่มนะคะ
ทองใหม่ : ผมไม่มีเหตุผลที่จะเอารูปไปทำอะไรแบบนั้น ผมมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำมากกว่านั้นเยอะ
พี่ป๋อง เคลียร์สิ เมื่อคืนพี่ป๋องบอกกูก็งง ตอนนี้ผมเข้าใจพี่แล้ว พี่ป๋องเอายังไง?
ป๋อง : เอายังไง กูก็มึน มียาดมหงส์ทองมั้ย
หงส์ไทย พี่ป๋องจะเอายังไง?
ป๋อง : จะเอายังไง ก็เป็นเรื่องคนสองคน เรื่องน้องเกศกับทองใหม่ เขาก็ต้องคุยต้องเคลียร์กัน
หน่อย : ตั้งแต่รู้จักกับเกศ เกศเขาเลิกกับสามีแล้ว เพียงแต่ว่าเกศบอกให้สามีออกจากบ้าน เขาตัดขาดกัน แล้วลูกสองคนของเกศบอกว่าขอให้ป๊าอยู่ก่อนได้มั้ย เพราะป๊าไม่มาที่อยู่ ต่างคนต่างอยู่ เกศเห็นแก่ลูก เพราะบางครั้งเกศไปทำงานข้างนอก หรือเกศไปต่างประเทศ เขาก็มีพ่อที่คอยรับส่งลูกด้วย เกศมีลูกสองคน เขาห่วงตรงนี้
มีความสัมพันธ์เหมือนเพื่อนคอยดูแลลูก?
เกศ : ไม่ได้คุยกันเลยค่ะ
หน่อย : ถ้าเกศมีผัวจริงๆ ถามหน่อยนะ คิดว่าสามีถ้าไม่เลิกกัน เขาจะราวีมั้ย แต่นี่คือเขาไม่ราวี
แต่เขาบอกใส่แอร์แท็กเอาไว้?
หน่อย : อันนั้นเขาใส่ติดตามรถหรือเปล่า หน่อยก็ไม่รู้
ทองใหม่ : โน เขาเพิ่งมาใส่จ๊ะ ผมเอาไอโฟนขึ้นรถเกศไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ถ้าจะเจอก็ต้องเจอตั้งแต่แรก มันจะดังตื๊ดๆ แต่มันเพิ่งมาดังตอนความสัมพันธ์มันเด่นชัดพี่ แสดงว่าเขาส่องอยู่ แต่เขาไม่กระโตกกระตาก
ทนายตุ๋ย : มองแง่ดี เขาอาจห่วงแม่ของลูกเขาหรือเปล่า
ทองใหม่ : เป็นไปได้ครับ เขาอาจห่วงความปลอดภัย แต่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ ใส่ประมาณ 7-8 อัน
เกศ : มันอยู่ในถุงเดียวกันค่ะพี่หนุ่ม
ทองใหม่ : แล้วไม่ได้หาเจอรอบเดียวด้วย ใช้เวลาหาสองรอบด้วย
เกศ คุณจะเอายังไงกับทองใหม่?
เกศ : เกศดีใจค่ะที่เขาบอกว่าต่างคนต่างไป แยกย้ายกัน เกศจะได้ปลอดภัยจากที่ภรรยาคุณเตือนเกศไว้ว่าระวังพี่ทองใหม่จะเอารูปหรือคลิปส่งเข้ากลุ่ม เกศกังวลตรงนี้ เพราะคุณทิ้งท้ายด้วยการยกเลิกข้อความ 5-6 ข้อความ โดยเกศไม่รู้ว่าคุณทำอะไรไว้ แต่เกศไม่ได้ถาม
ทองใหม่ : ข้อความที่ผมยกเลิก คือข้อความที่ผมพรรณนาว่าคุณเลือดเย็นมากเกศ มาเลือกทำเรื่องนี้ตอนแม่ผมไม่สบายจัดๆ ทั้งที่เรื่องนี้สามารถคุยกันให้จบได้ดีๆ แล้วคุณเองก็เป็นคนบอกว่าวันนึงเราเลิกกัน เราจะไม่ทำร้ายกันนะ คุณเป็นคนพูดเองเกศ วันนี้คุณละเมิดพันธะสัญญานั้นแล้ว
จะบอกว่าเกศเลิกกับคุณตอนนี้ เพราะเขาหึงคุณใช่มั้ย?
ทองใหม่ : ผมไม่กล้าคิดแบบนั้นแล้วพี่หนุ่ม
หึงคุณจากเรื่องอะไร?
ทองใหม่ : เรื่องเกิดจากล่าสุดผมไปเล่าเรื่องในรายการหนึ่ง แชตสดก็ไหลมา ผมพิมพ์ทักเขา ข้อความหายไป ผมก็ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไง จากใครแฮกยูทูปผมก็แล้วแต่ เขาก็อุตส่าห์ไปหาข้อมูลมาว่ามันต้องเป็นผมลบ มันหายไปเองไม่ได้หรอก ขณะที่ข้อความผมหายไป น้องที่เคยเป็นประเด็นกับเขา ก็เข้ามาทัก แต่เกศเข้าใจว่าไปรุมด่าเขา หลังจากนั้นก็โกรธเป็นๆฟืนเป็นไฟ
เกศ : ไม่เป็นฟืนเป็นไฟค่ะ
ทองใหม่ : จ้ะ ไม่เป็นฟืนเป็นไฟ ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าผมต้องจัดการสถานการณ์นี้ยังไง มันมีอะไรที่ผมคอนโทรลได้บ้าง ผมจัดการอะไรให้เขาได้บ้าง แล้วเขามาเบลมว่าข้อความคุณหาย อยู่ดีๆ คนเก่าก็เข้ามาคอมเมนต์ แล้วให้ผมทำยังไง ให้ผมบล็อกเหรอ ผมไม่ใช่แอดมินช่องไง
เกศหึงคุณเรื่องแฟนเก่าที่ทักเข้ามา?
ทองใหม่ : มันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยครับ มันหลายครั้งแล้ว
คุณก็หึงเขาเหมือนกัน ห้ามเขาถ่ายรูปกับผู้ชาย ใกล้ผู้ชายไม่ได้เลย?
ทองใหม่ : ผมพูดจริง แต่ผมติงในเรื่องความเหมาะสม เพราะในใจผมคิดว่าที่บ้านก็คนนึงแล้ว เราก็คนนึง ทำไมต้องมีแต่เพื่อนผู้ชายเต็มไปหมดเลย
หน่อย : จริงๆ เกศเขาเป็นนักเล่า อย่าลืมว่าเขาทำงานอสังหาฯ บางทีเขาไปพบปะลูกค้าเขาจะมีเป็นผู้ชาย เขารู้จักกันก่อน ทองใหม่เราเข้าไม่ค่อยถึงตัวเขาสักเท่าไหร่
ทนายตุ๋ย : ถ้าคบหากันอยู่ การหึงหวงแต่ละฝ่ายก็ปกตินะ
เกศ : แต่ไม่ปกติตรงที่ว่าเกศพาน้องชายที่อยู่อีกช่องนึงไปรพ.หาหมอ แต่เขาโวยวายถึงขั้นประชดด้วยการตัดสัมพันธ์ก็ดี แล้วโทรไปต่อว่าน้องชายคนนี้
ทองใหม่ : ผมไม่ได้ต่อว่า ผมประชุมสาย แล้วก็คุยให้ฟัง คุณก็อยู่ด้วย ผมไม่ได้ต่อว่า ผมบอกว่าทำไมจังหวะวันที่ผมทำงานงกๆ แม่ผมก็ป่วย ไม่ถามผมสักคำ แต่คุณกลับมีเวลาว่าง มีอารมณ์พาน้อง ซึ่งเป็นประเด็นกันอยู่ว่าไม่อยากให้เข้าใกล้ ไปรพ.ได้เฉย ขณะที่คุณมีวิธีการ้อยแปดที่คุณจะสามารถสงเคราะห์น้องได้ แต่คุณไม่เลือก คุณนั่งรถไปกับเขา ทั้งที่คุณรู้ว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟ เคยคุยกันแล้ว ตอบสิครับ
ทนายตุ๋ย : ทองใหม่หึง
ทองใหม่ : ถูกครับ วันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ป๋องเอาไง?
ป๋อง : ผมก็มึนไปหมดแล้ว
คุณออกแถลงการณ์ให้ทองใหม่หยุด ไม่ให้ทำงานแล้ว?
ป๋อง : ใช่ เพราะผมไม่ได้คิดจะโพสต์ แต่มันเป็นข่าวแล้ว มีการพูดชื่อทองใหม่แล้วในโซเชียล ก็ขออนุญาตโพสต์ขึ้นมา แสดงความรับผิดชอบ เพราะทองใหม่ขานึงก็เป็นนักเล่า อีกขาเป็นดีเจเดอะช็อคด้วย ผมเลยคิดว่าอันนี้ซีเรียสนะ ก็ขอให้ไปเคลียร์กันก่อน ให้ทุกอย่างกระจ่างก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันก็เลยคุยกับน้องว่าขอเบรกก่อนนะ ให้ไปเคลียร์ตัวเองก่อน
คุณเกศว่าไง?
เกศ : ภรรยาเขาไลน์มาวันนี้ เขาบอกพี่มีสติดีๆ นะ คุยดีๆ นะ เขาให้กำลังใจเกศ
ทองใหม่ : แต่เขากลับบอกว่าเขาแค้นคุณมากเลยนะ ที่คุณไปพูดว่าเขาไปเล่นรสนิยมแปลกๆ ไปนอนกับผู้ชายคนอื่น ผมมีแชตนะ แชตที่ภรรยาผมบอก แค้นเจ๊เกศจังเลย
เกศ : เขาบอกว่าเจ้ หนูไม่ได้นอนกับผู้ชายนะ แก้ข่าวให้หนูด้วยนะ
ทองใหม่ : ถูก นั่นแหละครับ
เขาบอกเจ้ หนูไม่เคยไปนอนกับผู้ชายคนอื่นเลยนะ ให้ข่าวแบบนั้นหนูเสียหายนะ?
เกศ : เกศไม่เคยให้ข่าวเลยค่ะ
ทองใหม่ : คุณทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ โดยเอาเรื่องส่วนตัวไปวางที่สำนักข่าว แล้วทำให้ทุกคนต้องเสียเวลา
เกศ : เรื่องนี้มีมากกว่านั้นนะคะ เกศไม่ได้เป็นคนวางด้วยซ้ำ คุณเองก็คุกคาม ก่อกวนเกศนะคะ
ทองใหม่ : ผมก่อกวน คุกคามตรงไหน เอาแชตมาอ่านกันมั้ยว่าเมื่อสองวันที่แล้ว คุณยังคุยดีกับผมเลย ถ้าผมคุกคามคุณจริง คุณจะไม่พูดแบบนั้นเลย คุณต้องผลักใสไล่ส่งผมแล้ว คุณยังแฮปปี้อยู่เลยเกศ
เกศ : ดูที่เกศก็ได้ค่ะ
ทองใหม่ : ดูที่ผมดีกว่า เพราะเกศชอบลบข้อความ ผมส่งให้เป็นคลิปเลย ผมอัดหน้าจอเลย ผมให้สัตย์ปฏิญาณตรงนี้เลยว่าผมไม่มีความจำเป็นต้องเอาอะไรของเขาไปแฉเลย หนึ่งบางรูปมีรูปผม สองเอาไปทำอะไร รูปเขานอน (หัวเราะ)
ทนายตุ๋ย : วันนี้ทองใหม่พร้อมแยกย้าย คุณเกศพร้อมแยกย้าย จบมั้ยครับ
เกศ : จบค่ะ
ทนายตุ๋ย : ที่คุณเกศลงบันทึกประจำวันถอนมั้ยครับ ต่างคนต่างอยู่ จากนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้น ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใหม่
ทองใหม่ : อยากให้แก้ข่าวเรื่องลูกดวง เพราะผมเสียหายครับ การที่ผมจัดทำเครื่องรางด้วย ผมเสียหายครับ มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่จริงๆ แฟนคลับไม่จำเป็นต้องรู้เลย แล้วการที่ออกมาบอกว่าจะกระชากหน้ากากคนที่สอนธรรมะ ผมบรรยายธรรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสฯ ผมส่งคลิปให้อาจารย์เอาไปเปิดในรายการวิทยุ ซึ่งตรงนี้ ผมทำผิดตรงไหนเหรอพี่ ผมแค่ใช้เสียงผมให้เป็นประโยชน์ ผมทำผิดตรงไหนเหรอครับ
เปิดแชตคุณเกศคุยดีกับเขาอยู่นะ 2-3 วันที่ผ่านมา แล้วอีกวันเกิดเรื่องเหรอ?
เกศ : ใช่ค่ะ เป็นวันที่เกศบอกเลิกเขา แล้วเขาบอกว่าคุณเปิดสงครามกับผมใช่มั้ย
ทองใหม่ : อ่านแชตให้หมดครับ อย่าข้ามประโยค
ข้อความเกศห่างให้นะคะ คืออะไร?
เกศ : เกศต้องการห่างจากเขา
เกศขอเลิกคุณ มีแชตที่เป็นประเด็น เกศบอกทองใหม่ไม่ต้องทักเกศแล้วนะ เกศพอกับคนอย่างคุณแล้ว ชัดเจนที่สุดแล้วค่ะ ลาค่ะ แล้วเกศจะเอาให้สาสมเลยค่ะ แรงจูงใจเพราะมีผู้หญิงทักคุณในช่องวิทยุ คุณก็ทักเกศในช่องวิทยุ แต่พอเห็นผู้หญิงคนนี้มา คุณลบเลย เกศเลยโกรธว่าทำไมลบเกศ เพราะอีนี่เข้ามาใช่มั้ย?
ทองใหม่ : ใช่ เรื่องทั้งหมดคือเกศเขามโน
เรื่องทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยเหรอ ที่สัมภาษณ์เป็นชม.ๆ?
ทองใหม่ : ถูกต้องครับ
ที่เป็นข่าวอยู่ 3 วัน ด้วยเรื่องนี้เหรอ?
เกศ : ไม่ใช่ค่ะพี่หนุ่ม (หัวเราะ) เกศตัดความสัมพันธ์กับเขาแล้ว
ป๋องเอากลับไปเลยทั้งสองคน เรื่องมีแค่ว่า ตอนแรกสองคนคบหากันดีอยู่ สองวันก่อนไปออกรายการช่องพี่เนตร ทองใหม่กำลังเล่าเรื่องผีอยู่ เกศนั่งดูอยู่ เกศไปเชียร์ ทองใหม่ทักเกศเข้ามาในยูทูป ข้อความยูทูปตอนไลฟ์ เกศเขาเห็น สักพักแฟนเก่าทองใหม่เข้ามาทักทองใหม่ แล้วข้อความของเกศที่ทองใหม่ทักเกศถูกลบไป เกศเลยโกรธว่ามึงลบข้อความที่ทักกูออกใช่มั้ย เพราะผู้หญิงคนนี้เข้ามาใช่มั้ย เรื่องทะเลาะกันตรงนี้?
เกศ : ไม่ใช่ (หัวเราะ)
ทองใหม่ : เกศมันเอาทุกอย่างไปวางที่สำนักข่าวไงพ่อ
เกศ : เดี๋ยวนะ เกศไม่ได้เป็นคนวางนะคะ
ทองใหม่ : แล้วเริ่มต้นจากอะไร ทำไมมีข่าวช่อง 8 มาสัมภาษณ์คุณ ทำไมมีเพจต่างๆ ทำไมผู้ติดตามคุณเพิ่มจาก 6 พันเป็น 1.6 หมื่น ในช่วงเวลาข้ามคืน คุณต้องการอะไร
เกศ : โอ้โห แล้วเกศจะรู้มั้ย
ทองใหม่ : ผมวิเคราะห์จากสภาพภายนอกมองเข้าไป
เกศ : จริงๆ เกศพยายามแยกกับเขามานานแล้ว อย่างที่เห็นใช่มั้ยคะ
ทองใหม่ : ถ้าคุณจะแยกจากผมจริงๆ เราไม่คุยกันจนถึงวันที่ 29 พ.ค.หรอกครับ
เกศ : เกศเคยแยกกับคุณสำเร็จมั้ยคะ
ทองใหม่ : ต้องถามใจตัวเองครับ หลังๆ มาผมจะบอกว่าผมไม่มีเวลาแล้ว เพราะแม่ผมป่วย และผมพอใจกับความสัมพันธ์หลวมๆ เพราะผมรู้สึกว่าผมอยู่ใกล้แล้ว มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ มีแต่เรื่องให้ระแวง มีแต่เรื่องให้ระวัง เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคแล้ว แต่ที่ผมเสนอหน้าเข้าไปมีสองเหตุผล หนึ่งเหตุการณ์วันนั้นที่เขาโพสต์แล้วภรรยามาคอมเมนต์ ตู้มระเบิดลง ผมทำเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง ผมต้องรับผิดชอบ สองเขาบอกผมว่าเขาท้อง ผมต้องรับผิดชอบพี่
เกศ : เกศไม่ได้บอกค่ะ
ทองใหม่ : คุณบอก คุณบอกว่าคุณท้องแล้วแท้ง
เกศ : บอกกับใคร
ทองใหม่ : คุณบอกกับผม คุณยังตั้งชื่อว่าอินทนนท์เลย
เกศ : คุณเป็นคนตั้งค่ะ แล้วคุณพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเอง
ทองใหม่ : หยุด เกศ ในแชตมี คุณบอกคุณเสี่ยงทาย 3 รอบแล้ว เด็กน้อยมีอยู่จริงแน่ แต่เมื่อต้นรายการ พี่หนุ่มถามว่าคุณท้องแล้วทำไมคุณไม่ตรวจ ไม่ไปหาหมอ สรุปคุณท้องจริงมั้ย หรือแท้งจริงมั้ยหรือแค่เมนส์
เกศ : หูย พี่หน่อย ดูเขาพูดดิ เขาเป็นคนพูดเอง
หน่อย : วันนั้นที่โทรไปวีนน้องอีกคน ทองใหม่เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าคุณมายุ่งกับเมียผม เขาเพิ่งแท้งลูกของผม
ทองใหม่ : ถูก ผมเลยต้องรับผิดชอบไงพี่หน่อย
หน่อย : อยากรู้ว่าวันที่ทองใหม่โทรไปถามน้อง ทองใหม่บอกว่าเกศรู้ได้ไงว่าท้อง หรือเกศไปบอกทองใหม่ตอนไหน เพราะเกศไม่เคยบอกเรื่องนี้ว่าท้อง
เกศ : คุณเป็นคนบอกเองนะ
ทองใหม่ : ฟังนะ คุณบอกคุณมีอาการปวดหลังเหมือนหลังจะขาด จากนั้นคุณก็ปวดท้อง มีวันนึงคุณไปจอดที่ปั๊ม คุณรู้สึกไม่ไหว
เกศ : ทองใหม่คุณเป็นคนพูดเอง วันนั้นเราถือว่าไม่มีอะไรต่อกัน คุณบอกจะถือว่าไม่มีอะไรต่อกันได้ไง ในเมื่อเกศเพิ่งแท้งลูกของเราไป เกศถึงถามคุณว่าทำไมเอาเรื่องนี้มาพูด ไหนบอกว่าไม่ใช่
ทองใหม่ : เดี๋ยวก่อน คุณบอกเองนะ ว่าอาจารย์หมอที่รักษาอยู่จากตอนคุณแท้งลูกคนที่สามบอกว่าอาการเดียวกัน อาการแบบนี้กินยาก็หาย คุณพูดแบบนี้ใช่มั้ย
เกศ : แต่วันนั้นเราสรุปกันว่ามันไม่ใช่
ทองใหม่ : ใช่ เราพยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่ใช่ เพื่อไม่ให้รู้สึกผิด
เกศ : แล้วคุณเอาเรื่องของลูกมาพูดทำไมคะ
ทองใหม่ : เอ้า ก็อยากรับผิดชอบไงเกศ
ทนายตุ๋ย : สรุปทั้งหมดที่ผ่านมา จะแยกกันใช่มั้ย
เกศ : ทองใหม่เขาบอกว่าเขาไม่ตัด เขาไม่เลิก เขาไม่อนุญาตให้เกศมีแฟนใหม่ถ้าเขาไม่อนุญาต
ทองใหม่ : โนๆ ไม่ใช่ว่าไม่อนุญาต แต่ไม่ใช่คนที่จะบอกเลิกก่อน เพราะต้องการแสดงความรับผิดชอบครับ
ทนายตุ๋ย : มองว่าสองคนก็คงอยากแยกจากกัน แต่ยังหึงหวงกันอยู่ในบางมุม ใช่มั้ยครับ ยังรู้สึกผูกพันกันอยู่
ทองใหม่ : เวลาไม่ขาดกันจริง มันก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วครับ
ทนายตุ๋ย : มันเลยยังพัวพันกันอยู่ แต่ ณ วันนี้ถ้าสิ่งที่ทองใหม่และเกศพูดออกมา ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องจริง ก็น่าจะเสมอตัวกันแล้ว คิดว่าจะจบได้มั้ย
เกศ : เกศอยากจบค่ะ อยากจบแบบปลอดภัยค่ะ
ทองใหม่ : ยินดีครับ ผมก็อยากจบแบบปลอดภัย แต่คืนชื่อเสียงผมมาด้วย
เกศ : มันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาและทำลายด้วยตัวคุณเองค่ะ
เข้าใจสองฝั่งแล้ว สองคนที่ผ่านมาคงรักกัน แต่มีปัจจัยคนรอบข้างมาเกี่ยวข้องด้วย คือทางเกศอาจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะมีคนของเกศอยู่ข้างหลัง ตัวทองใหม่ก็มีคนของเขา ที่เข้ามาพัวพันในชีวิต มีคนอื่นๆ มาเป็นส่วนประกอบ ทำให้คนสองคนเดินไปด้วยกันไม่ได้ แต่จุดที่ทำให้คุณขาดกันคือแฟนเขาไปทักตอนคุณเล่าเรื่องผี ตอนแรกเขาทักคอมเมนต์ในยูปทูปถึงคุณแล้วข้อความนั้นหายไป คุณเลยเข้าใจว่าเขาลบไปเพราะผู้หญิงคนนี้เข้ามา ถูกมั้ย?
เกศ : ใช่ อันนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดค่ะ
คุณเลยโกรธว่าที่ผ่านมามึงหลอกกูอีกแล้วสิ?
เกศ : ค่ะ เพราะเกศเคยบอกแล้วว่าถ้าน้องกลับเข้ามา คุณมีโอกาสกลับไปหาน้องมั้ย เขาบอกมีโอกาส เกศบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสกลับไปคบกัน งั้นเกศขอถอยนะ เกศบอกเขาแบบนี้ ถูกมั้ยคะทองใหม่
ทองใหม่ : ถูกครับ แต่...
เท่าที่อ่าน คุณบอกว่าคุณจะไปแล้วนะ จะเลิกแล้วนะ แต่ไม่กี่ชม.ผ่านไป คุณก็ไปเชียร์เขา ขณะเดียวกัน พอมีผู้หญิงทักเข้ามาคุณก็ยังหึง มันเลยสับสนว่าคุณจะเอาไงแน่ ส่วนทองใหม่เอง พอผู้หญิงแตกหักแล้ว มันเลยเป็นประเด็นที่เขาดึงเรื่องอื่นๆ ในอดีตที่เขารับรู้ออกมาแฉคุณ ทำให้คุณเสียหาย?
ทองใหม่ : ถูกครับ
ทีนี้จะทำยังไง ต้องแก้สองมุมนี้ก่อน มุมนึงคุณเกศไม่ชัดเจน จะออกหรือจะอยู่ ส่วนทองใหม่ มองว่าเอาเรื่องในอดีต เอาเรื่องส่วนตัวมาแฉทำให้เสียหาย เอายังไง?
ทองใหม่ : ฝั่งผมนะพี่ ผมตัดสินใจง่ายเลย ไม่มีการดำเนินคดีใดๆ แต่ว่าขอให้ขอโทษ แก้ข่าวทั้งหมด คืนชื่อเสียงให้ผม แยกย้ายกันทำมาหากิน จบครับ
เกศ : เกศไม่ขอโทษค่ะ เพราะเป็นสิ่งที่เกศถูกกระทำค่ะ
ทองใหม่ : ผมยังมองไม่เห็นเลยว่าคุณถูกกระทำจากอะไร ในเมื่อที่ผ่านมามันเป็นการคุยกันของคนสองคน
เกศ : เรื่องความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกันละคะ
ทองใหม่ : นั่นเป็นสิ่งที่คุณพยายามระแวง และพยายามพิสูจน์ว่าทับซ้อนไม่ทับซ้อน เข้าใจมั้ย
ตกลงหย่าเมียมั้ย?
ทองใหม่ : ไม่ได้หย่า ทางโน้นก็รับรู้ เรื่องราวมันเกิดขึ้นและแตกหักไปแล้ว ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้ว เป็นเรื่องแตกหักไปแล้ว
ทนายตุ๋ย : เท่าที่ฟัง ถ้าเป็นเรื่องการคบกันของคุณสองคน คุณเกศไม่พอใจอะไรก็ตามแต่ คุณรู้ลึกๆ อยู่ข้างในว่าตกลงอะไรกันไว้ แต่วันนี้ทองใหม่เขาเสียหาย เขาขอแค่เกศขอโทษแล้วจบ แต่เกศบอกว่าไม่ขอโทษ แต่กลับไปอ้างเรื่องเดิม เป็นเรื่องที่คุณตกลงกันเรื่องการทับซ้อนอะไรก็ตามแต่ ผมว่าบางทีก็ไม่ค่อยแฟร์กับทองใหม่เท่าไหร่นัก แต่เรื่องความรู้สึกคุณเกศผมก็ไม่ก้าวล่วง มันอาจเป็นสิ่งที่คุณถูกกระทำ จากที่คุณเข้าใจว่าทองใหม่ทำ แต่วันนี้จะแยกย้ายยังไง
จะจบลงตรงไหน คุณอยากให้เป็นยังไง?
เกศ : เกศอยากแยกกับเขาโดยปลอดภัย เพราะอยู่ในที่แจ้ง คำขู่ของเขากับภาพที่เขาส่งเข้ามามันทำให้เกศรู้สึกไม่ดี ไม่ปลอดภัย
ทองใหม่ : ผมถ่ายรูปเขาได้แค่ตอนหลับไงพี่ เจตนาผมแค่นั้นเลย รูปที่ถ่ายในมือถือผมมีจำกัดมาก
คุณส่งให้เขาทำไม?
ทองใหม่ : ส่งให้เขาดูว่าดูคุณนอนสิ
เกศ : แต่คุณบอกว่าถ้าคุณเห็นแล้วจะหลอน
ทองใหม่ : ห๊ะ เห็นแล้วจะหลอน คืออะไร ผมลบให้หมดแล้วครับ เห็นแล้วจะหลอน ตีความว่ายังไง ไม่มีคำพูดนี้ครับ
เกศ : คุณพูดค่ะ
ทองใหม่ : แล้วคุณตีความว่ายังไง ถ้าคุณตีความแล้วไม่ถามเลย คุณเอามาทำเป็นข่าวแบบนี้เหรอ
เกศ : ไม่เกี่ยวค่ะ
ทองใหม่ : เฮ้ย ไม่ได้นะ
เกศ : ภรรยาคุณก็เตือนให้เกศระวังด้วยเรื่องภาพเรื่องคลิป เพราะคุณเคยส่งไปในกลุ่ม เกศกังวลค่ะทองใหม่
ทองใหม่ : ผมส่งภาพใครไปในกลุ่ม พูดดีๆ
เกศ : เขาบอกว่าคุณเคยมีค่ะ เกศกังวลว่าเกศจะโดน
ทองใหม่ : ไม่มีทางครับ ผมมาถึงขั้นนี้ ผมจะไปทำลายชื่อเสียงตัวเองทำไม และไม่จำเป็นต้องส่งภาพคุณเข้าไปด้วย เอาง่ายๆ นะครับเท่าที่ผมทราบมา ภาพที่เห็นหน้าเฉยๆ นอนหลับเฉยๆ มันเป็นภาพธรรมดาปกติ ไม่ได้ดึงดูดความสนใจอะไรเลย เป็นภาพคนกำลังหลับอยู่ โซวอท! แล้วยังไง เห็นแล้วเกิดอารมณ์ ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ
ทนายตุ๋ย : มีมั้ยครับ ที่ออกแนวจะคุกคามเขา
ทองใหม่ : ไม่มีเลยพี่
ป๋องแนะนำสิ?
ป๋อง : ผมจะแนะนำยังไง ผมก็เอ็นดูน้องทั้งสองคนแหละ วันนี้เพิ่งรู้เรื่องอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมาย แต่ก่อนรู้ผิวเผินจากสองฝั่ง ไม่ได้ละเอียดทั้งหมด ตอนนี้มาฟังจากทุกฝ่ายก็ตกใจในหลายๆ อย่างที่สองฝั่งพูดคุยกัน เอ็นดูทั้งคู่เลยนะ เป็นน้องรักทั้งสองคนแหละ ควรจบแบบไหน ถ้าจบได้สองฝ่ายก็ดี
ทองใหม่อยากให้เกศขอโทษ พี่ป๋องมองไง ในฐานะเกศเรียกพี่ว่าพ่อ?
ป๋อง : ถ้าเกศไม่ขอโทษ แล้วผมจะไปพูดอะไรได้ มันเป็นเรื่องของคนสองคน
ทนายตุ๋ย : ควรไปแนวไหนดี เพราะรู้จักทั้งคู่
ทองใหม่ : ที่ผมให้เขาขอโทษ ไม่ได้ขอโทษว่าเขาทำอะไรผิด แต่ให้เขาขอโทษ เพราะเรื่องส่วนตัวมันถูกเอาอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเผยแพร่ มันทำให้ผมเสื่อมเสียและเสียหาย เท่านั้นเองครับ มันไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะมารับรู้เลย
ขอโทษเฉพาะเรื่อง?
ทองใหม่ : ใช่ เวลาที่ใช้ไป เรื่องราวต่างๆ ทำถูกทำผิดต่อกัน มันจบตรงนั้นแล้วครับ
เกศ : แล้วการที่คุณมีโลกหลายใบ คุณไม่คิดขอโทษผู้หญิงเลยเหรอคะ
ทองใหม่ : ผมชี้แจงไปแล้วตั้งแต่วันที่แตกหักเกศ จากนั้นมาเป็นความระแวงของคุณที่คุณมโนไปมโนมา
เกศ : การที่คุณยังไม่ได้หย่าภรรยา คุณพยายามเลี่ยงบาลีโดยการมาอยู่กับเกศ แล้วบอกว่าอยู่ที่การตีความ ให้เราอยู่กันเงียบๆ สองคนโดยไม่ต้องบอกใครแบบนั้น เกศไม่โอเคด้วยถึงตีตัวออกห่าง เกศผิดเหรอคะ แล้วเกศต้องขอโทษด้วยเหรอคะ
ทองใหม่ : อันนี้คุณไม่ผิดครับ ไม่ต้องขอโทษเลย
เกศ : แล้วการที่คุณคุกคามเกศ
ทองใหม่ : โห้ๆ ใจเย็นๆ ครับ
ทนายตุ๋ย : ผมว่าสองคนต่างขอโทษกันได้มั้ย
ทองใหม่ : ผมขอโทษเขาแล้ว และเขาก็ทราบแล้วเรื่องทะเบียนสมรส ถ้าเขาไม่โอเคเรื่องนี้ ผมจะไม่รั้งเขาเลย
เกศ : เกศบอกคุณไม่โอเคหลายรอบเลยค่ะ
ทองใหม่ : คุณไม่ได้บอกว่าโอเคกับเรื่องทะเบียนสมรส คุณไม่โอเคกับผู้หญิงที่คุณไม่ชอบ ผู้หญิงที่คุณไม่อยากเห็น
เกศ : อื้อหือ
ตอนนี้จะจบไม่ลงกัน มันต้องหาทางลงว่าจะเอายังไง?
เกศ : ยังไงเกศยืนยันว่าศีลต้องรักษาบริสุทธิ์ ถ้าคุณรักษาศีลไม่ได้ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับคำขอโทษจากเกศ
ทองใหม่ : เอางี้ครับเกศ มันผิดทั้งคู่นะ
เกศ : เกศยอมรับว่าผิดทั้งคู่
ทองใหม่ : ผมเองก็ยอมรับผิด แต่ที่ผมเชื่อใจคุณ เพราะผมคิดว่าสามีคุณไม่หึงหวง ไม่ติดตาม ไม่หวงแหนแล้ว ผมถึงคิดว่ามันไม่ผิด นั่นคือศีลข้อสามในฝ่ายชาย แต่การที่เรามีทะเบียนสมรสอยู่ แยกขาดจากกันแล้ว รับรู้ทั้งสองฝ่ายแล้ว อันนี้ผิดเหรอครับ
ผิดครับ?
ทนายตุ๋ย : มันผิดศีลธรรมครับ ทำข้อตกลงร่วมกันแล้วจบได้มั้ย ตามเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ นัดหมายทำข้อบันทึกตกลงได้มั้ย ลงนามด้วยกันทั้งสองฝ่าย แล้วอนุญาตให้บันทึกนี้เผยสู่สาธารณะ เป็นการแทนคำขอโทษ เป็นไปได้มั้ย
ทองใหม่ : ผมไม่มีปัญหาครับ แต่ความเชื่อมั่นถูกทำลายไปแล้วจากข่าวลบๆ ที่ออกมา แล้วออกมาแบบโจมตีผมฝั่งเดียว
จริงๆ แล้วเรื่องนี้ผิดทั้งสองฝั่ง บอกงี้เลย อันดับแรกเลย ถ้าเกศรู้อยู่แล้วว่าทองใหม่เป็นแบบนี้ ขอโทษนะพูดตรงไปตรงมาทองใหม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่คบหา คุณควรเลิกเขาไปตั้งนานแล้ว?
เกศ : เกศเลิกไม่ได้ค่ะ เพราะเขาไม่ยอมห่าง
คุณไม่ยอมปล่อยเขาจริงมั้ย?
ทองใหม่ : ไม่จริงครับ
เกศ : แล้วเกศจะไปไหนได้คะ เพราะเวลาเกศบอกเลิก เขาบอกว่าเขาไม่เคยบอกเลิก เกศเลิกของเกศคนเดียวเถอะ
ทองใหม่ : ถูกครับ ผมพูดถูกแล้ว แต่คุณจะไปไหน ผมจะห้ามคุณได้เหรอครับ
ทนายตุ๋ย : ตรงนี้เป็นบทสรุปของพี่หนุ่มนะ แกกำลังสรุปว่าจะไปในทางไหนดี
มีคนตัดสินแล้วนะ ขออนุญาตอ่านให้ฟัง ผมคุณโจนะครับ ขอติดต่อประกาศข้อความหน่อยนะครับ เขาส่งมาหาเรา ขอพูดไม่เยอะนะครับ เพราะพูดไปก็เหมือนทำร้ายความรู้สึกลูกๆ และตัวผมเองด้วย ผมพูดได้แค่ว่าสองคนนี้ศีลเสมอกันครับ ถึงลากกันมาถึงจุดนี้ได้ ขอแจ้งผ่านพี่หนุ่มทางนี้เลยนะครับว่าจากนี้ไปผมและคุณเกศไม่มีส่วนผูกพันใดๆ กันอีก ผลการกระทำของเขา เขาต้องรับผลกรรมกระทำเองทั้งหมด รบกวนทีมงานหน่อยนะครับ เพราะถ้ารายการจบ โอกาสของผมคงไม่มีแล้ว ผมเป็นสามีคุณเกศครับ ขอฝากให้อ่านพอครับ ผมขอพูดไม่เยอะครับ เขาแจ้งมาแบบนี้แล้วนะ คุณเคลียร์เนอะ สามีคุณนั่งดูอยู่นะ?
เกศ : ค่ะ
ผมว่ามันน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของคนทั้งคู่ เป็นการรู้อยู่แก่ใจ ฉะนั้นก็ตามที่คุณทองใหม่บอก สุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็เป็นไปตามกรรม วันนี้คุณอาจเสียชื่อเสียงเพราะคุณไม่มีการยั้งคิดก่อน ทางคุณเองก็ต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือคนที่คุณกำลังคบหาอยู่ด้วย ก็เป็นเพราะกรรมที่ก่อให้มันเกิด ผมเชื่อว่าคุณเป็นนักเล่าเรื่องผี คุณคงทราบเรื่องราวแบบนี้ดีอยู่แล้ว คงไม่ต้องพูดอะไรแล้ว มันถูกตัดสินจากคุณโจแล้ว ถูกมั้ย?
เกศ : ค่ะ
ส่วนเรื่องขอโทษ คงตอบอะไรไม่ได้ ขออนุญาตอ่านข้อความคุณโจ เพราะมันจะได้จบๆ เป็นเรื่องที่ดี พี่ป๋องเอาไง?
ป๋อง : ก็เป็นไปตามกรรม ไม่คิดว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้จริงๆ เป็นเรื่องของคนสองคน ไม่คิดว่าจะบานปลายมาถึงตรงนี้ได้ จริงๆ ผมห่วงเรื่องหลังจากนี้มากกว่า ผมห่วงเด็กๆ ใช้คำนี้แล้วกัน ที่ถามว่าจะให้สรุปยังไง ผมก็จบไม่ได้หรอก มันเป็นเรื่องของเขา และมีเรื่องคนรอบข้าง อะไรก็ตามแต่ แต่จากนี้ไปจะยังไง ผมห่วงทั้งสองคนเลยนะ เขาเป็นเหมือนน้องเราทั้งสองคน
ผมไม่เคยรู้ว่าคุณเกศมีลูก เพราะคุณไม่ได้บอก จนคุณทองใหม่มาบอก ตอนนี้เป็นเรื่องการหยุดสาดโคลนกันแล้วล่ะ ไม่งั้นเรื่องจะไม่จบ อย่างคุณเกศเองผมเข้าใจมุมคุณนะ คุณบอกคุณเลิกไม่ได้ แต่ถ้าคุณจะเลิก ยังไงก็เลิกได้ แต่เมื่อสองวันก่อน ยังพูดคุยเหมือนคนรักกันอยู่ คุณก็ตอบสนองด้วยการอยู่ คุณก็หึงเขา มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าคุณไม่มีใจแล้ว คุณจะไป มันจะไม่มีการหึงเรื่องนี้เลย การหึงหวงของคุณคือการที่คุณตัดเขาไม่ขาด ไม่ใช่คุณจะบอกว่าฉันบอกเลิกแล้วไง มันจบแค่ตรงนั้น ไม่ใช่ คุณตัดเขาไม่ขาดด้วย ส่วนทองใหม่เองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว มันอาจไม่เคลียร์คัตเท่าไหร่ เลยทำให้ผู้หญิงเขารู้สึก เพื่อนสองฝ่ายอินบ็อกซ์บอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงพูดไม่จริง สิ่งที่ผู้ชายพูดคือความจริง เพราะผู้หญิงต้องการเอาชนะ เขาบอกเป็นเพื่อนทั้งคู่ เขาไม่ประสงค์ออกนาม?
เกศ : เอาชนะคืออะไร
เราก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะ ทองใหม่อยากพูดอะไรกับสังคมมั้ย?
ทองใหม่ : ก็เป็นประเด็นเดิม ผมรู้ว่ามีปัญหาอะไรอยู่ พยายามจบ แต่ที่ไม่จบ ผมพยายามรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ใครจะหาว่าผมพูดเอาหล่อก็แล้วแต่เลยนะครับ แต่ผมก็อยากให้คนที่ติดตามผมเข้าใจประเด็นส่วนนี้ มันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆ ไม่ควรนำมาเปิดเผยให้กลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนทั่วไปต้องได้รับความกระทบกระเทือนความรู้สึก แล้วมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานผมอย่างเห็นได้ชัด กรรมเป็นอะไร ผมยึดอกรับเลย ไม่เกี่ยงเลย หวังว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่และเป็นไปในทางที่ดี ผมก็ยังอยากให้ทุกคนศรัทธาในหลักความดี ศาสนา และครูบาอาจารย์ครับ อย่าไปมองความผิดพลาดที่ผมทำ เอาไว้เป็นบทเรียน
คุณผิดพลาดตรงไหน?
ทองใหม่ : ผมผิดพลาดตรงไม่ชัดเจน ทำให้หลายอย่างคลุมเครือ ถ้าผมชัดเจนกว่านี้เรื่องจะไม่เกิดเลยพี่
อยากขอโอกาสมั้ยในการกลับมาทำงาน?
ทองใหม่ : จริงๆ แล้วผมไม่มีเจตนาร้ายเลย พอบอกผมไปอะไรกับลูกดวง ผมเสียหายมากจริงๆ นะ เพราะลูกดวงผมทุกคนจะรู้ว่าผมคุยยังไง และผมกล้าท้าเลยว่าถ้าผมไปมีอะไรกับใคร ช่วยมาบอกอัตลักษณ์ภายในร่มผ้าผมให้ถูกด้วย
เกศอยากพูดอะไรมั้ย?
เกศ : เรื่องของเกศก็เป็นความผิดพลาดเหมือนกันค่ะ เกศก็ยอมรับว่าเกศเองก็เป็นผู้หญิงคนนึง ตัวคนเดียวมา คิดว่าได้พบผู้ชายคนนึงที่ดี ตัวเขาเองก็แสดงเจตจำนงว่าเขาบริสุทธิ์ เขาสะอาด เขาคลีน เราก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้น พอวันนึงเรารู้ว่าเขามีพันธะ แต่ใจเรามันลงเล่นไปหมดแล้วมันก็ยากพอที่จะตัดขาด แต่เกศก็พยายามอยู่นะคะ พยายาให้ทุกอย่างถูกต้อง ใช้ความพยายามสูงมากค่ะ แต่ถ้าคุณทองใหม่บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เราสามารถเลี่ยงได้ เรื่องศีลเกศบอกคุณตลอดว่าถ้าเมื่อก่อนเกศรู้เกศไม่ทำ เกศยอมรับผิด แต่ตอนนี้เกศรู้แล้วว่าคุณยังไม่ได้หย่า คุณยังมีใครอยู่ เรื่องผิดศีลเกศไม่เอา ทั้งที่ตัวเขาเองก็หาข้อสรุปว่าไม่เป็นไร เราอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่มีใครรู้ แต่บอกตามตรงว่าก็ทำไม่ได้อยู่ดีค่ะ
ทองใหม่ : ผมไม่ได้บอกว่าอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีใครรู้นะ ผมบอกว่าจะจัดการทุกอย่างให้มันเสร็จ จริงๆ แล้วนัดกับที่บ้านว่าจะจบมิ.ย. แต่เกิดเหตุนี้ซะก่อน
มีคนส่งเข้ามาว่าพิธีกรเข้าข้างผู้ชาย ไม่เข้าข้างความถูกต้อง เข้าข้างตรงไหน ไม่เป็นไร เดี๋ยวบล็อก พี่ป๋อง ประมาณนี้เนอะ คิดว่าจะให้โอกาสทองใหม่ออกไปทำงานอีกมั้ย?
ป๋อง : เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันครับ กับเกศผมโอเคกับน้องอยู่แล้ว ผมอยู่ตรงกลางมาก เอ็นดูและรักน้องทั้งสองคนครับ
อยากไปทำมั้ย?
เกศ : เกศเลิกเล่าเดอะช็อคแล้วค่ะ
ทองใหม่จะคุยกับพี่ป๋องยังไง?
ทองใหม่ : หลังบ้านดีกว่า ไม่อยากให้พ่อเครียด แค่นี้ก็ทำให้พ่อนอนไม่หลับพอแล้ว ผมกราบขออภัยด้วยนะพ่อ
ป๋อง : ครับ ก็เครียดจริงๆ ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไง ก็เครียด นอนไม่หลับ กว่าจะนอนก็หกโมงเช้า ทองใหม่ก็คือหนึ่งในทีมงานเดอะช็อคแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ ก่อนหน้านี้เราเคยบอกน้องก่อนเข้ามาทำว่าให้ระวังเรื่องราวแบบนี้นะ ก็ไม่คิดว่าเพิ่งพูดไป ก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ ก็เครียด
ตอนนี้ไม่สาดโคลนกันแล้วนะ?
เกศ : ไม่ทำอยู่แล้วค่ะ จริงๆ ข่าวหนูก็ไม่ได้เป็นคนให้ด้วย แต่ว่าเมื่อวานเกศให้สัมภาษณ์จริงๆ เพราะเขาโพสต์ว่ากับคนใหม่ที่ใช่ เกศเป็นตัวซวยของเขา คำนี้แหละเกศเลยขึ้น เพราะคุณว่าเกศเอง
ทองใหม่ : ผมไม่ได้โพสต์ครับ พอทุกอย่างปล่อยวาง มันเบา ผมมีความสุขนะ พอเลือกเดินทางที่ถูก ไปกับคนที่ใช่ มันก็ทำให้อะไรดีๆ ไหลเข้ามา
เขาลงแบบนี้คุณเลยโกรธ?
เกศ : ใช่ เพราะก่อนหน้านั้นเกศสอนเขาเรื่องศีลข้อสาม ถ้ายังรักษาไม่ได้ก็อย่าไปสอนใคร เขาเลยบอกว่าก็ใช่ไง ผิดกาเมนี่ไง ชีวิตถึงตกต่ำ เขาบอกว่าพอเลิกคุยกับคุณ เงินเข้า 2 แสนเลย แบบนี้เกศถามหน่อย
ทนายตุ๋ย : ผมว่าเป็นเรื่องคุณสองคน แค่พูดประชดกันนั่นแหละ แต่คุณเกศแค่รู้สึกว่ามากล่าวหาฉันเหรอ มันแค่วิธีคิดที่ไม่เหมือนกัน
เกศ : มันไม่ควรมีเรื่องราวที่พูดแบบนี้