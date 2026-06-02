“ป๋อง กพล” ไม่ขอบคุณ “หนุ่ม กรรชัย” ช่วยป้องข่าวฉาวด้วยการแฉว่าไม่แข็งแล้ว! โอดถูกเรียก “ป๋องจั่วลม” หมดแล้ว

กลายเป็นเรื่องราวฮาๆ หลังจาก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ออกมาช่วยยืนยันว่า “ป๋อง กพล ทองพลับ” ไม่ใช่นักเล่าเรื่องผีที่โดนแฉแบล็กเมล์สาว เพราะป๋องไม่แข็งแล้ว จั่วลมทุกวัน
งานนี้ในรายการโหนกระแส วันที่ 2 มิ.ย. หนุ่ม กรรชัย ได้ทำเรื่องราวดังกล่าว ช่วงท้ายๆ รายการ ได้โฟนอิน “ป๋อง กพล” พร้อมถามว่าจะขอบคุณใครมั้ยที่ปกป้อง ทำป๋องบอกจะขอบคุณมึงทำไม มึงเอากูไปประจาน ฮาแตก
กรรชัย : “สุดท้ายจะขอบคุณใครมั้ยที่ปกป้อง”
ป๋อง : “หนุ่ม เดี๋ยวมึงต้องเคลียร์กับกู ไม่อยากเล่น เดี๋ยวเคลียร์กับรอบนอก”
กรรชัย : “ไม่เป็นไร มึงพูดเลย กูบอกมึงแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวเข้าสายมึงต้องขอบคุณคนๆ นึง”
ป๋อง : “กูจะขอบคุณมึงเพื่ออะไร ในเมื่อมึงเอากูไปประจาน แล้วผมบอกเลยว่าผมคุยกับทนายสายหยุด (สายหยุด เพ็งบุญชู) พี่ตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) นะ ให้จัดการเรื่องนี้ให้ผมนะ”
กรรชัย : “เดี๋ยวคนเข้าใจผิด ว่าผมพูดเรื่องโกหก ป๋องพูดกับพี่เปล่า ว่าช่วยกูหน่อยเหอะหนุ่มคนเข้าใจว่าเป็นกู กูจะมีแรงไปเอาใครเขา กูไม่มีแรงแล้วหนุ่มมึงก็รู้ กูออกเป็นลมแล้ว มึงเคลียร์ให้กูหน่อย มึงพูดมั้ย”
ป๋อง : “ก็กู 60 แล้ว กูแก่แล้ว กูไม่คิดว่ามึงจะเอาไปโพสต์ไง”
กรรชัย : “ป๋องพูดมั้ย”
ป๋อง : “กูพูดจริง”
กรรชัย : “ให้ช่วยใช่มั้ย”
ป๋อง : “ก็ไม่ได้ให้ช่วยมุมนั้น โอ้โห ไม่รู้จะด่ามึงยังไงวะหนุ่ม มึงนึกถึงบุญคุณ โห้ย พี่ตุ๋ยดูแล้วกัน”
กรรชัย : “ขอบคุณด้วยสิ”
ป๋อง : “กูไม่ขอบคุณ เพื่อนกูทุกคนเขาอำกู เรียกกูป๋องจั่วลมไปหมดแล้วเนี่ย ปิดรายการได้แล้ว มึงกับกูจบได้แล้ว”
กรรชัย : “แน่ใจนะ”
ป๋อง : “มึงนะไอ้หนุ่ม มึงหาเรื่องหาราวให้กูตลอดเวลา มึงพักผ่อนบ้างเถอะว้า”
กรรชัย : “ตอนมีข่าวออกมาตกใจจริงๆ คิดว่าเป็นพี่ป๋อง พอได้ยินว่านักเล่าเรื่องผีไปแอบถ่าย มีสัมพันธ์สวาทกับผู้หญิงหลายคน ผมกลัวคนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่ป๋อง ตอนแรกคนไม่มองว่าแจ็ค เดอะโกสต์ เพราะแจ็คไม่มีพฤติกรรมแบบนี้”ฃ
ป๋อง : “โอ้โห (หัวเราะ)”
กรรชัย : “เคยเห็นแจ็คกอดผู้หญิงเที่ยวเลานจ์ เที่ยวบาร์มั้ย แต่ป๋องเห็นมั้ย มันทำให้คนเข้าใจผิดได้”
ป๋อง : “ไปไหนมันก็ธรรมดา มีน้องๆ รู้จักมาขอถ่ายรูปด้วย”
กรรชัย : “แต่ทำให้คนเข้าใจไปได้ว่าป๋องหรือเปล่า”
ป๋อง : “เขาก็คิดว่าเราเป็นพ่อเป็นลุง อา ไม่คิดอะไรกับเราหรอก”
กรรชัย : “รักนะ”
ป๋อง : “รักๆๆ (หัวเราะ) คุยแล้วปวดหัว”