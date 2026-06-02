ฟังแล้วเศร้า! “ซันนี่” กลับมารับงานในวงการ เพราะตอนนี้ไม่เหลือคนรักให้อยู่ด้วยแล้ว

จะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกๆ เลยก็ว่าได้ สำหรับการเปิดใจของ “ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์” ที่สงสัยว่าไม่รับงานวงการแล้วเหรอ หรือว่าออกจากวงการไปเลยไหม ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยถึงสาเหตุที่งดรับงานแสดงเพราะต้องออกมาใช้เวลากับแม่และลูกแมวจนวินาทีสุดท้าย และตอนนี้ทั้งสองก็ได้จากไปแล้ว ตนเองจึงกลับมารับงานแสดงอีกครั้ง
“สูญเสียคุณแม่ก่อน แล้วต่อด้วยลูกรัก ลูกแมว นี่ก็เลยกลับมารับงานไงครับ ไม่เหลือคนรักให้อยู่ด้วยแล้ว (ยิ้ม)
เรารู้สึกว่าที่เราออกมาจากวงการ เพราะว่าเราอยากมาอยู่กับเขา มันเป็นการเรียงลำดับความสำคัญ แล้วสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นต่างๆ และการที่คุณแม่เสียไปก่อนผม ถือว่าคุณแม่โชคดี เพราะว่าตอนที่ผมเสียลูกไป พูดเดี๋ยวจะร้องไห้ ผมคิดเลยว่า ถ้าเกิดว่าผมไปก่อนคุณแม่ แล้วคุณแม่ยังอยู่ แม่ผมอยู่ไม่ไหวแน่นอน(เสียงสั่น)
ซึ่งการที่คุณแม่จากไป ถามว่าผมขาดอะไรไปไหม ผมไม่ขาดนะครับ เพราะว่าผมคิดถึงท่านทุกวัน“