“พรพิมล หยาง” จัดงานเปิดตัวครั้งแรก! Pennii Premium Popcorn จับมือ Karun Thai Tea สร้าง “Thai Tea Popcorn” ถ่ายทอดชาไทยระดับคราฟต์สู่ของว่างพรีเมียมเพื่อสุขภาพ

บริษัท Pennii Premium Popcorn แบรนด์ป๊อปคอร์นพรีเมียมจากประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Pennii X Karun – Thai Tea Popcorn” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ผ่านความร่วมมือกับ Karun Thai Tea แบรนด์ชาไทยร่วมสมัยที่โดดเด่นด้านการยกระดับชาไทยแบบดั้งเดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก เซเลบริตี้ที่ชื่นชอบรสชาติและเป็นแฟนคลับของ Pennii Premium Popcorn ไปร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้มากมาย อาทิเช่น คุณมาร์ค ธาวิน พี เซียวตง คุณเฌอร์ลิญา ธนัชพัฒน์โศภิต และ คุณกัณฑ์ชลัยย์ ธนาดิลก ฯลฯ ไปร่วมทดลองรสชาติ Thei Tea Popcorn ด้วยตัวเอง
“คุณพรพิมล ปักเข็ม” หรือ คุณหญิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ZChief Executive Officer) PENNIN PENNY PATISSERIE CO., LTD. Premium Air-Popped Popcorn Manufacturer & OEM Partner กล่าวว่า “การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Pennii ที่ต้องการผลักดัน รสชาติไทย วัตถุดิบไทย และเรื่องราวของไทย ให้ก้าวสู่ตลาดโลกในรูปแบบร่วมสมัยมากขึ้น “วัตถุดิบไทย รสชาติไทย และเรื่องราวของไทย สามารถถูกเล่าใหม่ได้ โดยยังคงคุณค่าและตัวตนเดิมไว้”
ด้าน ‘รัส’ คุณธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ CEO Karun Beverage Thailand (Karun Thai Tea) กล่าวว่า “Karun เชื่อมาตลอดว่าชาไทยไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงในรูปแบบของเครื่องดื่ม แต่ควรเป็นวัฒนธรรมและรสชาติที่สามารถถูกถ่ายทอดออกไปได้ในหลากหลายรูปแบบ สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือความพิถีพิถันในการคัดเลือกชา การสกัดรสชาติ และการรักษาเอกลักษณ์ที่แท้จริงของชาไทยเอาไว้ เมื่อได้พูดคุยกับทีม Pennii เราเห็นความตั้งใจเดียวกันในการยกระดับวัตถุดิบไทยและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้
สิ่งที่ทำให้เราประทับใจมาก คือ Pennii สามารถถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของชาไทยออกมาเป็นป๊อปคอร์นได้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของกลิ่น รสชาติ และความรู้สึกเมื่อรับประทาน โดยยังคงเอกลักษณ์ของชาไทยเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน และที่สำคัญ Pennii เป็น airpopping ที่รู้สึกว่าทานได้เพลินมาก เข้ากับชาไทยได้เป็นอย่างดี เราหวังว่าผลิตภัณฑ์ Pennii X Karun Thai Tea Popcorn จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำวัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ และทำให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัสเสน่ห์ของชาไทยในมิติที่แตกต่างออกไป”
Pennii : จากความรักของแม่ สู่แบรนด์ป๊อปคอร์นไทยระดับสากล
Pennii Premium Popcorn เริ่มต้นจากความตั้งใจของคุณแม่คนหนึ่ง ที่อยากสร้างของว่างที่อร่อยและดีต่อสุขภาพให้ลูก จนพัฒนาเป็นแบรนด์ป๊อปคอร์นพรีเมียมของไทยที่ขยายตลาดไปหลายประเทศ
ปัจจุบัน Pennii มุ่งผลักดันภาพจำใหม่ให้ป๊อปคอร์นไทยเป็นมากกว่าขนม แต่เป็น ของฝากพรีเมียมจากประเทศไทย และ Healthy Snack สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก
Pennii โดดเด่นด้วย
Air Pop Technology – ไม่ใช้น้ำมันในกระบวนการผลิต ช่วยลดไขมันและให้สัมผัสกรอบเบา
Premium Ingredients Worldwide – คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากหลายประเทศทั่วโลก
Made with Love, Selected with Care – ทุกผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากความใส่ใจ
Thai Premium Gift Snack – ผลักดันขนมไทยสู่ตลาดของฝากระดับสากล
Healthy Indulgence – สมดุลระหว่างสุขภาพและความอร่อย
จากร้านเล็ก ๆ ในประเทศไทย วันนี้ Pennii มีการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้าสร้างภาพจำใหม่ให้ของว่างจากไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล
Karun : ผู้เชี่ยวชาญด้านชาไทยร่วมสมัย
สำหรับ Karun Thai Tea เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับด้านการนำเสนอชาไทยในรูปแบบร่วมสมัย ผ่านการคัดเลือกใบชา คุณภาพวัตถุดิบ และการตีความ “ชาไทย” ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ โดยยังคงเอกลักษณ์และความละเมียดของชาไทยไว้อย่างชัดเจน
Karun เชื่อว่า “ชาไทยไม่ควรเป็นเพียงเครื่องดื่ม แต่เป็นวัฒนธรรมที่สามารถถูกถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ได้เสมอ”
เมื่อ DNA ของทั้งสองแบรนด์มารวมกัน
การผสานจุดแข็งของ Pennii และ Karun จึงนำไปสู่การพัฒนา Thai Tea Popcorn ซึ่งสะท้อนตัวตนของทั้งสองแบรนด์ผ่าน
กลิ่นชาไทยเข้มข้นจากความเชี่ยวชาญของ Karun
รสชาติสมดุล ละมุน และร่วมสมัย
เนื้อสัมผัสกรอบเบาแบบ Air Pop ของ Pennii
Healthy Premium Snack ที่รวมคุณภาพ ความใส่ใจ และเรื่องราวของไทย
การนำวัฒนธรรมชาไทยมาถ่ายทอดในรูปแบบของว่างสมัยใหม่
มากกว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่คือการรวมตัวของ 2 ความเชี่ยวชาญจากไทย
Pennii ถ่ายทอดความรัก สุขภาพ และนวัตกรรมผ่านของว่างพรีเมียม
Karun ถ่ายทอดวัฒนธรรมชาไทยผ่านความละเมียดของรสชาติ
และเมื่อทั้งสองแนวคิดมารวมกัน จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพา
“รสชาติของประเทศไทย ไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลก”