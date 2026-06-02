แตกคอกัน? “โก้ ธีรศักดิ์” งงเกาเหลา “นุ๊ก สุทธิดา” ถ้าไม่เคลียร์ ให้โทร.มาค่ะ!

เป็นงง! “โก้ ธีรศักดิ์” ยังไม่รู้เลย ว่า “นุ๊ก สุทธิดา” งอนอะไร? เพราะเพิ่งเจอกันไปเอง ยอมรับว่าตัวเองอาจจะยุ่งเพราะต้องทำหลายอย่าง เลยไม่มีเวลาให้เพื่อน วันนี้ได้พูดแล้ว แต่ถ้านุ๊กยังติดใจอะไรให้โทร.มาหาได้
เหมือนว่าข่าวลือนี้เป็นจริง เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่า “นุ๊ก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา” ไม่คุยกับ “โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา”ทั้งๆ ที่เป็นเพื่อนมากว่า 40 ปี ล่าสุดเจออีกฝ่าย โก้ ธีรศักดิ์ได้เปิดใจถึงกรณีนี้ ยอมรับว่าเป็นงงว่าไปทะเลาะกันตอนไหน หรือตนเองอาจจะไม่มีเวลาให้เพื่อน เนื่องจากต้องทำหลายอย่างแล้วก็มีเพื่อนหลายกลุ่ม วันนี้ได้พูดแล้ว แต่ถ้าอีกฝ่ายยังติดใจอะไรสามารถโทร.มาหาได้ตลอดเวลา
“ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าล่าสุดก็มีการแลกของขวัญปีใหม่ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ที่บ้านโก้เองค่ะ เขาเอามะม่วงมาแลกกับทุเรียน แต่อาจจะมีอารมณ์งอนกันบ้าง อันนี้เราก็ไม่รู้ ต้องถามเจ้าตัว เพราะว่าที่เรารู้สึกนะ มีคนอื่นมาบอก มาบอกว่าเชางอนนะ เราก็รู้สึกว่าเขางอนเรื่องอะไร เราก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเขางอนเรื่องอะไร แต่เวลาเจอตัว ก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็ไม่รู้ว่างอนเรื่องอะไร แต่มันก็มีบรรยากาศแบบเป็นสุญญากาศเล็กๆ แต่ก็เข้าใจเพราะว่าเราคบกันมา 40 กว่าปี เราอาจจะทำอะไรแล้วไม่ตรงจิตตรงใจเขาหรือว่าเคืองใจ แต่เดี๋ยวก็ดีกันแหละ
คือไม่ใช่ทะเลาะกันเพราะคอนเทนต์ เพราะว่ามันไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะ แต่อันนี้คิดว่า เพื่อนบางคนหรือเคยเจอบรรยากาศแบบนี้ งอนโดยที่โกรธกันโดยไม่รู้ตัว ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไร ซึ่งก็มีเพื่อนในวงการมาบอกว่า แกโกรธกันหรอ แกงอนกันหรอ ซึ่งเราต้องบอกว่าเรามีเพื่อนอยู่หลายกลุ่ม ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่เราไม่ค่อยได้คุยกัน คนก็เลย มองว่าโกรธกันหรือเปล่า เพราะว่าก็เคยมีประสบการณ์จากพี่แหม่ม วิชุดา พินดั้ม ในเรื่องที่ไม่เคยคุยกันมา 15 ปี
คือถามว่ามีใครเป็นกาวใจไหม ส่วนใหญ่เขาก็ไม่พูดกันนะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกตัวว่าเรากับเขามีปัญหากัน ส่วนเขาก็ไม่ได้ออกตัวว่ามีปัญหา ดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร เพราะว่าถ้าพูดว่ามีปัญหา เดี๋ยวก็กลายเป็นคอนเทนต์อีก พอจริงๆ แล้วเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะว่าบางทีเพื่อนก็งอน ยกตัวอย่างว่าอาทิตย์นี้เรายังคุยกันอยู่ อาทิตย์หน้าเราก็ไปคุยกับเพื่อนอีกกลุ่มนึง เขาอาจจะงอน เราไม่ให้เวลา แต่จริงๆ แล้วภาระเราเยอะ
เราก็ทำหลายอย่าง แล้วก็ทำตลาดอีก อย่างพี่นุ๊ก เขาไม่ชอบขายของ เขาเหมาะกับการเกิดเป็นสตาร์ แต่บางคนก็เกิดมาเป็นสตาร์และแม่ค้าในเวลาเดียวกัน แต่นุ๊กเขาเหมาะกับการอยู่ในจอในกล้อง ดังนั้นทุกคนจะมาเป็นแม่ค้าเหมือนกันหมดไม่ได้นะคะ“
รับไม่ได้คุยกัน ต่างฝ่ายต่างเงียบ
“เรียกว่าไม่ได้คุยกันดีกว่า คือต่างคนต่างเงียบ ไม่ได้มีเวลาด้วย แต่ก็มีการส่งข้อความในวันสำคัญ (แล้วถ้าตอนนี้โทร.ไปคิดว่าเค้าจะรับโทรศัพท์เราไหม?) โทร.ไปทำไม ถ้าเขาไม่รับ เดี๋ยวมีประเด็น ว่าเขาโกรธ
คือเราก็ยังไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น มันงงมาก แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตนี้อยู่ด้วยความงง ขับเคลื่อนด้วยความว่าอย่าสงสัยอะไรเยอะ ก็อยากจะถามว่า เราไม่ได้รักใครง่ายๆ อย่างที่นายคิดนะเราเป็นเพื่อนกันมานาน แต่ก็ยอมรับนะ ว่าโลกมีการสื่อสารเยอะ เราอาจจะไปโผล่ในกลุ่มโน้นกลุ่มนี้
แต่ข่าวนี้คนก็ว่ากันไปว่าเราทะเลาะกัน หรือว่าเราควรจะทะเลาะกันดีคะ คิดถึงเสมอ เพราะว่าเวลาเรามีเพื่อน เราต้องมองสิ่งที่ดีๆ ในตัวของเขาไปก่อน เพราะว่าถ้าเรามานั่งจับผิดว่าเพื่อนเราไม่ดีตรงไหน มันก็จะเป็นเรื่อง Toxic ในชีวิต เรื่องนุ๊กเคลียร์นะคะ แต่ถ้าไม่เคลียร์ให้โทร.มานะคะ”