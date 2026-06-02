ก้าวใหม่สุดยิ่งใหญ่! “โทนี่ อวี๋จิ่งเทียน” บินลัดฟ้า เตรียมระเบิดความสนุกในงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในไทย 1 สิงหาคมนี้

สิ้นสุดการรอคอยของแฟนชาวไทย! เมื่อ HIMAWANA MUSIC คว้าตัวศิลปินหนุ่มฮอตระดับอินเตอร์ "โทนี่ อวี๋จิ่งเทียน" (Tony Yu Jingtian) ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะสมาชิกใหม่ของครอบครัว Yuehua Entertainment (YH Family) ค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่ของเอเชีย มาพบกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดในงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวที่ทุกคนตั้งตารอ วันที่ 1 สิงหาคม 2569 นี้ ณ Union Hall
"โทนี่ อวี๋จิ่งเทียน" หรือ Tony Yu เป็นนักร้องที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากทักษะการเต้นที่ทรงพลังและเสน่ห์บนเวทีที่หาตัวจับยาก เขาเป็นที่รู้จักไปทั่วเอเชียจากการสร้างประวัติศาสตร์เป็น "เขาเป็นผู้เข้าแข่งขันต่างชาติเพียงคนเดียว" ที่ผ่านเข้าถึงรอบ ที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของรายการประกวดความสามารถพิเศษของเกาหลีใต้ "Produce X 101" และต่อมาเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความนิยมในรายการ "Youth With You 3" ของจีน จนกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วเอเชีย
หลังจากบ่มเพาะประสบการณ์และเดินตามความฝันอย่างไม่ลดละ ในปี 2024 โทนี่ได้พิสูจน์ศักยภาพในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัว ด้วยการปล่อย EP ชุดแรกในชื่อ "Spatial Recorder" ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับทั่วโลก
ปี 2026 ถือเป็นปีทองของ โทนี่ อวี๋จิ่งเทียน อย่างแท้จริง หลังจากที่เริ่มทำกิจกรรมภายใต้การดูแลของต้นสังกัดใหม่มาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เขาได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยการปล่อยซิงเกิลใหม่ "Right Here" ภายใต้สังกัด Yuehua Entertainment เพื่อเป็นของขวัญให้แฟนคลับ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลาย ตอกย้ำฐานะศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้
นอกจากผลงานเพลงใหม่แล้ว โทนี่ ยังมีกิจกรรมที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายการวาไรตี้และการเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ ณ เซี่ยงไฮ้ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนที่จะบินลัดฟ้ามาส่งต่อความสุขให้กับ Pink Lions (ลูกสิงโตชมพู) ชาวไทย ในงาน 'TONY YU’s Fan Meeting ‘Right Here’
เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 14 มิถุนายน 2026 ทาง ticketmelon และ MAISEAT ติดตามรายละเอียด และอัปเดตความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้จัด Facebook: Himawana Music/ Instagram: @HIMAWANA.MUSIC / X (Twitter): @HMWNofficial เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้างความทรงจำที่ล้ำค่าไปกับ "โทนี่ อวี๋จิ่งเทียน" ในงานแฟนมีตติ้ง ที่อบอุ่นที่สุดแห่งปี!