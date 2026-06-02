“เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย ซีซั่น 3” เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ ผ่านเวทีอนุรักษ์เพลงไทยสู่เส้นทางศิลปิน

สำนักงานพระคลังข้างที่ ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และหน่วยงานภาคีเปิดเวที แห่งการอนุรักษ์บทเพลงไทย เดินหน้าจัดการประกวดร้องเพลงไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเฟ้นหาเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น 3 ปี 2569 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านทักษะ ด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลง พร้อมต่อยอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกเพลงไทย ที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ให้คงอยู่กับประเทศชาติสืบไป เปิดโอกาสให้เยาวชนในทุกพื้นที่ได้แสดงความสามารถขยายโอกาสด้านการศึกษา สามารถเป็นอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ ทั้งเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัย
ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากโครงการฯ ร่วมขึ้นโชว์ความสามารถผ่านการขับร้องบทเพลง ที่สะท้อนถึงพลัง และความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในเสียงดนตรี โดยมี ปัทมนิธิ เสนาณรงค์ หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กล่าวถึงความเป็นมาและแนวคิดของโครงการฯ พร้อมส่งต่อ แรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานบทเพลงไทยให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป
ปัทมนิธิ เสนาณรงค์ หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า“ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ให้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยความพิเศษของซีซั่นนี้ คือการเพิ่มประเภทเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามา นอกเหนือจากเพลงลูกกรุงและ เพลงลูกทุ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเรียนรู้ ต่อยอดทักษะ และเปิดมุมมองด้านดนตรีให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างรอบด้าน จึงอยากเชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักในเสียงเพลงและมีความฝันบนเส้นทางสายดนตรี มาร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการฯ เพื่อร่วมเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ครับ”
อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการต่อยอดการประกวด เพื่อสานฝันสู่เส้นทางการเป็นศิลปินของเยาวชน นั่นคือ โอกาสที่จะได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกศิลปินฝึกหัดของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยมี BLKGEM สถาบันศิลปะบันเทิงเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้อยู่เบื้องหลังการเฟ้นหาศิลปินชื่อดังในสังกัด GMM MUSIC มากมาย เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดเส้นทางสู่การเป็นศิลปิน พร้อมแบ่งปัน แนวทางการพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดำลใจให้เยาวชนเดินตามความฝันบนเส้นทางสายดนตรี อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์
ครูจิม - ธนบูลย์ คูรอย Vice President-Artist Recruit & Development BLKGEM, GMM MUSIC เปิดเผยว่า “โครงการฯ นี้ เป็นเวทีแห่งโอกาสและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของเยาวชนที่มีความสามารถเพื่อต่อยอดสู่การเป็นศิลปินและเติบโตบนเส้นทางสายอาชีพ โดยน้องๆ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัด โดย BLKGEM ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า ควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาเยาวชนอย่างเหมาะสมและพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการสร้างพื้นฐาน ที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝัน สร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากลต่อไปในอนาคต”
น้องนโม น.ส.ณัฏฐณิชา สีโท ตัวแทนเยาวชนจากโครงการฯ ซีซั่น 2 เปิดเผยว่า “หลังจบโครงการฯ ซีซั่น 2 นโมได้นำความรู้ไปต่อยอดในหลายๆด้านและได้ทำตามความฝัน บนเส้นทางการเป็นศิลปิน ซึ่งต้องขอขอบคุณทางสำนักงานพระคลังข้างที่ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จัดให้มีโครงการฯ นี้ขึ้นมา และเชื่อว่าซีซั่น 3 นี้จะมาพร้อมกับความพิเศษและความเข้มข้นมากขึ้นอีกอย่างแน่นอน มีวิทยากรและครูผู้เชี่ยวชาญที่จะมามอบความรู้ให้น้องๆ อย่างเต็มที่ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้นะคะ”
น้องมิวสิค ด.ช.พจน์ธน บุญมา ตัวแทนเยาวชนจากโครงการฯ ซีซั่น 2 เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ เพราะได้รับทั้งประสบการณ์ ความรู้และโอกาส ในการพัฒนาตัวเองจากการฝึกอบรมและการเรียนรู้ในหลายด้าน ทั้งการร้องเพลง การแสดงออก รวมถึงทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ต้องขอขอบคุณโครงการฯ ที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถของตัวเอง ผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆ หรือเยาวชน ที่มีความฝันและรักในเสียงดนตรี อายุไม่เกิน 18 ปี มาร่วมประกวด เพราะนอกจากจะได้แสดงความสามารถแล้วยังได้รับประสบการณ์ และแรงบันดาลใจดีๆ กลับไปอีกมากมายเลยครับ”
โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น 3 ปี 2569 เปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2569 เพื่อชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พิเศษสุดสำหรับปีนี้ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบภูมิภาคขึ้นไป ไม่ว่าประเภทเพลงใด มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพิเศษ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครทาง Google form พร้อมแนบรูปบัตรประชาชน จำนวน 1 รูป รูปถ่ายปัจจุบัน (ภาพถ่ายหน้าตรง) จำนวน 1 รูป และคลิปวิดีโอร้องเพลงตามประเภทเพลงที่เลือก จำนวน 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 1 นาที หรือขนาดไฟล์ ไม่เกิน 1 GB ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย หรือโทร. 09 0975 5555 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)
