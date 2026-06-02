POLCASAN เข้าห้องเรียนสุดคิวท์ เปิดตัว SHEEP × POLCASAN อุนย่า อุนยาย เจ่เจ้ แห่เช็คชื่อแน่นงาน

SHEEPแบรนด์เคสและแก็ดเจ็ตสัญชาติไทย จัด SHEEP CLASSROOM เปิดห้องเรียนแห่งจินตนาการ กับ Polcasan พร้อมเผยโฉมเคสมือถือคอลเลคชั่นล่าสุด SHEEP × POLCASAN คาแรกเตอร์ชื่อดัง ที่ขนทั้งความน่ารักและอบอุ่น และโมเมนต์สุดละมุนมาเสิร์ฟแฟนด้อมแบบเต็มอิ่ม ในงาน SHEEP : Doodle The Confidence โดยมีปะป๊า เต-ตะวัน และ พ่อพ่อนิว-ฐิติภูมิ ของยัยซัง พร้อมกับเพื่อนๆ อะโวเชี่ยนและสำรวย มาร่วมในงาน ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตล์ บางกะปิ
ทันทีที่เสียงระฆังเปิดเทอมดังขึ้น บรรยากาศภายใน SHEEP CLASSROOM เต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดของเหล่าแฟนด้อม อุนย่า อุนยายและเจ่เจ้ เมื่อนายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder & CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด ตีระฆังเปิดคลาสเสิร์ฟความสดใสที่เป็นโลกของโพก้าซัง พูดคุยถึงเคสคอลเลคชั่น SHEEP × POLCASAN จากนั้น มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ ออกมาร้องเพลง”มาทันเวลาพอดี” ร่วมด้วยนักแสดงจากเรื่อง Shades ร่วมโชว์ พร้อมเช็คชื่อทุกคนเข้าห้องเรียน นำโดยหัวหน้าแก๊งค์โพก้าซัง มาพร้อมกับเพื่อนๆ อะโวเชี่ยนและสำรวย โดยมีสองหนุ่มสุดฮอต ปะป๊า และพ่อพ่อ เต-ตะวัน วิหครัตน์ และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ร่วมเข้าคลาสแห่งความฟิน งานนี้ยัยซังโชว์คอนเท้นท์ ชาเล้นจ์ตาม TikTok ทั้งร้องทั้งเต้น ออกสเต็ป สับขาสะบัด จอยเว่อร์ พร้อม ร้องเพลง “I am Polcasan” ทำเอาแฟนด้อม และทุกๆคนในงานร้องและเต้นตามกันสนุกสนาน ส่วนลีลาของอะโวเชี่ยนและสำรวยก็พริ้วสะบัด อินเนอร์จัดเต็มมากๆ
และแน่นอนว่าโมเมนต์ที่แฟน ๆ ฟินหนักไม่แพ้กันเป็นช่วง ที่เต-นิว เข้ามาร่วมจอยกับโพก้าซัง พร้อมโชว์พิเศษจาก เต-นิว รวมเสิร์ฟคอนเท้นท์ TikTok สนุกๆ ชวนใจฟู ทั้งฟิน ทั้งฮา ปล่อยของแบบไม่มีพัก พร้อมร้องเพลง “ชอบแบบนี้” บางช่วงทั้งคู่ยังแอบแซว รวมถึงหยอกล้อ กับโพก้าซัง งอนกันไปมา จนแฟนคลับยิ้มแก้มแตกกับเคมีที่น่ารักและอบอุ่นของครอบครัวนี้
งานนี้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความทรงจำดี ๆ ของอุนย่า อุนยายและเจ่เจ้ ที่ได้เห็นเคสยัยซังครั้งแรกของโลก โดยSHEEPเปิดห้องเรียนครั้งนี้ อยากให้ทุกคนเชื่อในจินตนาการของตัวเอง เพราะทุกไอเดียมักเริ่มจากจินตนาการเล็กๆ โดยคอลเลคชั่นนี้ SHEEPดีไซน์ออกมาภายใต้คอนเซ็ปต์ Doodle The Confidence ด้วยลายเส้นแบบ Doodle เคสยัยซัง ออกมา2 ลายให้เลือก ลาย I am Polcasan กับลาย Polcasan โดยรองรับ iPhone รุ่น 11 – 17 และ Samsung Galaxy S23 Ultra – S26 Ultra
นอกจากความน่ารักของคอลเลคชั่นใหม่นี้แล้ว บรรยากาศในงานก็ไม่แพ้กัน เพราะSHEEPเนรมิตงานให้กลายเป็น “ห้องเรียนแห่งจินตนาการ” ทั้งโต๊ะเรียน ผนังกระดาษกราฟสำหรับร่วมขีดเขียน และโซนล็อคเกอร์สุดน่ารัก ที่ให้ฟีลเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของ “โพก้าซัง”และห้องเรียนสุดคิวท์ ให้ทุกคนได้แช๊ะถ่ายภาพ รวมถึงพั้นรักแมวและเหล่าอินฟลูก็มาร่วมเช็คอินทำคอนเท้นท์ที่จุดนี้เช่นกัน เรียกว่าเป็นมุมมหาชนของงานนี้เลยทีเดียว ทำเอาหลายคนถึงกับบอกว่า เป็นอีกหนึ่งงานที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและความตั้งใจจริงๆ
พบกับ SHEEP × POLCASAN เคสยัยซังครั้งแรกของโลก ได้ที่ ร้าน SHEEP Flagship Store และร้านAppleSheep หรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.applesheepth.com, Line: @applesheep,
Facebook: AppleSheep เคส ipadpro มีที่เก็บปากกา, Instagram: applesheepth, Tiktok: applesheepth