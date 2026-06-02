“เพชร-อิทธิ”ทุ่มสุดตัว เปิดจักรวาล “อจินไตย เดอะ ซีรีส์” ดึงแคสติ้งซุปตาร์ “มิ้นต์-นุ่น-เคน-เต๋า” ร่วมบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่

สานต่อความปังต่อเนื่อง นักธุรกิจหมื่นล้าน เพชร-อิทธิ ชวลิตธำรง ผู้บริหารแห่งค่าย ไอดีล ครีเอชั่น จำกัด เดินหน้าผลักดันวงการซีรีส์และภาพยนตร์ไทย หวังยกระดับคอนเทนต์ไทยสู่มาตรฐานสากล ลุยโปรเจ็กต์ฟอร์มยักษ์ เปิดจักรวาล “อจินไตย เดอะ ซีรีส์” ถือฤกษ์ดีเดย์ นำทัพนักแสดงแถวหน้าเมืองไทย ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม (พระอารามหลวง) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
“อจินไตย เดอะ ซีรีส์” ซุ่มเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำไปสด ๆ ร้อน ๆ พร้อมดึงแคสติ้งระดับซุปตาร์แถวหน้าของเมืองไทยแท็กทีมนักแสดงนิวเจนมาประชันฝีมือคับคั่ง นำโดย มิ้นท์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง และ นุ่น-สุทธิภา คงแนวดี, ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ และ กาน-ชนนิกานต์ สุพิทยาพร, บอส-ธวัชนินทร์ ดารายน และ น้ำหนึ่ง แวนเดอเวน, ปาล์ม-ณะ สุวรรณอ่อน และ พิม-ธัญวรรณ คุ้มภัย ร่วมด้วย ทราย-อินทิรา เจริญปุระ, กิฟ-สิรินาถ สุคันธรัต, ธงธง มกจ๊ก, แม่หน่อย-ณัฐนี สิทธิสมาน ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้น ผ่าน 4 คดีฆาตกรรมปริศนาที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำ ความลับ และปมซ่อนเร้นชวนติดตามในทุกตอน ฯลฯ ขณะเดียวกันยังเตรียมเปิดจักรวาล “อจินไตย เดอะ ซีรีส์” ซีซั่น 2 ต่อทันที โดยได้พระเอกมากฝีมือ เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค และนักแสดงรุ่นใหญ่ เต๋า-สมชาย เข็มกลัด, กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ นำทีมนักแสดงอีกคับคั่ง มาร่วมขยายเรื่องราวและปริศนาครั้งใหม่ ผ่านฝีมือการกำกับของ วรรธกร กาวินคำ ผู้กำกับภาพยนตร์และสารคดีรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง
“อจินไตย เดอะ ซีรีส์ ” ซีรีส์แนวสืบสวน-ลึกลับ ที่จะพาผู้ชมร่วมค้นหาความจริงเบื้องหลัง “ความตาย” ผ่านคดีปริศนา ทั้งคดีในโรงพยาบาล คดีตระกูลวรเวช คดีฆาตกรรมกระจก และคำสาปในห้องพัก ทว่าเมื่อสืบลึกลงไป กลับพบร่องรอยบางอย่างที่คล้ายกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสัญลักษณ์ลึกลับ พิธีกรรม ความตายที่อธิบายไม่ได้ และเงาขององค์กรหนึ่งที่อาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้
