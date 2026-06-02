คนบันเทิงร่วมบุญงานใหญ่  “ห่มผ้าพระธาตุ เสริมบารมี สืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๙” ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียกได้ว่าเป็น “งานบุญ” สุดยิ่งใหญ่ เมื่อ สมัชชาส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมแห่งชาติ (สส.วช) โดย ดร.กัญฐณา สนเจริญ ประธานฯ และคณะกรรมการ ร่วมกับ “ชมรมเรารักษ์ศีล ๕” และ กลุ่มศิลปินดาราจิตอาสา นำทีมโดย ดร.เกศริน เอกธวัชกุล ร่วมมือกันจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ชาติไทยสืบไปใน โครงการ “ห่มผ้าพระธาตุ เสริมบารมี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๙” โดยชักชวนคนบันเทิง และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาล “วันวิสาขบูชา” ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โดยถือฤกษ์ดีช่วงเวลา ๑๑.๓๙ นาที มีพิธีบวงสรวง “พระธาตุเมืองนคร”, “มุจลินทร์นาคราช” พญานาคทุกๆ ตระกูล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุฯ ทำพิธีโดย พรามหณ์ช้าง-สุทธิพงษ์ พินิจสุวรรณ์ และ พรามหณ์ปาริยัติ โพธิ์ศรี และได้รับเกียรติจากเหล่านางรำคณะ “ลายแดนซ์คุณทิพย์” มาร่วมรำในพิธีบวงสรวงด้วย
จากนั้นเริ่มพิธีการภายในศาลา ๑๐๐ ปี ดร.นุ้ย กล่าวนมัสการพระสงฆ์ทั้ง ๙ รูป ได้แก่ พระเทพสิริวชิรเวที,ดร. เจ้าคณะภาค 16 ธรรมยุต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิการ (ประธานฝ่ายสงฆ์), พระครูเมธีธรรมโภช เจ้าคณะตำบลในเมือง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, พระครูสุนทรเจติยาภิมนต์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, พระครูจิตการปราสาท เจ้าคณะตำบลบางจาก-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, พระครูธรรมธรสุริยา อาภาโค เจ้าคณะตำบลปากพูน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, พระครูสังฆรักษ์ วิรัตน์ เปมสีโล วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, พระมหาอดิศักดิ์ คเวสโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุต, พระปลัดวิริทธ์พล อายุวฑฺฒโก อาจาริยสาครูสมาธิ รุ่น14/3 เลขานุการเจ้าคณะตำบลเกาะเพชร และพระครูวินัยธรภูวดล โชติปัญโญ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พิธีกรเชิญ ดร.หนุ่ย กัญฐณา ประธาน สส.วช. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพิธีสงฆ์ ได้แก่ ถวายผ้าไตร, ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ผู้จัดละครค่ายปภัสราโปรดักชั่น ช่อง 7HD และทีมคนบันเทิง ร่วมถวายได้แก่ คุณดี้ ปัทมา ปานทอง ผู้จัดซีรีส์วาย “แฟ้มรักต้องห้าม” ค่ายหนุนนำสตูดิโอ้, ดร.วโรดม ศิริสุขผู้จัดซีรีส์วายพีเรียด “ลอยแก้ว” - พิธีกรรายการ ชีวิตต้องวิน, มายาไอดอล, หรั่ง กฤษฎากร พระเอกละครเรื่อง “ไกรทอง” ช่อง MVTV, มาดามเพี๊ยซ กนกลดา, คุณแพม สุชานุช, น้องไอด้า พิชาญชุ์ สมเลิศ นักแสดงจากละคร “บ้านนางรำ” ช่อง 7HD และคุณย่า ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ นักแสดงจากซีรีส์แนวตั้ง “ปานดวงใจ Signature” และเจ้าของเพลงฮิต “โสดนะจีบได้”, เฟอร์รี่ ณัฎฐนิชา นักแสดงจากซีรีส์ เรื่องเล่าอาจารย์ยอด ตอน นารีผล ช่อง 7 HD เจ้าของตำแหน่ง Miss Model Universe Thailand2025 และ มาดามเกรซ พลอยพิชชา ยอดไชยเกียรติ
นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ และกัลยาณมิตรสายบุญมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ อาจารย์วันชัย สุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่อง และ เจ้าของรายการ “คุยเฟื่องเรื่องพระ” โจ้ เชาวฤทธิ์ หวังประกอบกุล (บ้านสังข์แม่กำไล), อาจารย์พิมพ์ เศรษฐีมหาลาภ & สุรยุทธ์ พูนทองเจ้าของเพจ ของดีประเทศไทยและมูเตลู Station, อาจารย์จิ๊บ สุภาวดี ตะก้อง บ้านมหทรัพย์ สายเสน่ห์ เจิมลายมือ ละนะหน้าทอง, ครูบิ๊ก สุทธิพงษ์ ทองด้วง, ช่างหนึ่ง เมืองคอน, ท่านรองสมใจ ศรีระษา และครอบครัว, แม่หนูเรียง กุดกลาง, คุณคุณนะโม กุดกลาง, แสนดี, พลโทพิชิต โชติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก และภริยา, วิภาวดี โชติแก้ว, โปรก้อย และทีมงานจากสถาบันเคาะหน้าเรียว วีเชฟ, วรศักดิ์ อุไรโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีไวท์ 168 จำกัด, อุษา วิเศษนาวิน รองประธานฯ, ดร.วชิรวิทย์ สมประสิทธิ์ (ครูริช วรพล) ที่ปรึกษาฯ , อุ๊บ วิริยะ และคณะผู้บริหาร บริษัท บีไวท์ 168 จำกัด, คุณทวิช วงศ์เมฆ, คุณสุจิตรา วงศ์เมฆ, คุณภูผา วงศ์เมฆ, สิริภัสร หมวดอ่อน, จุรีรัตน์ ชัยพรหมประสิทธิ์ และ อินทรีย์ แก้ววิชิต
หลังจากนั้น พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา กรวดน้ำ-รับพรพิธีกรนำผู้เข้าร่วมงานนั่งสมาธิ อธิษฐานจิต เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก มีเกียรติ อ้นทอง (เอก ลิกอร์) ประธานแหล่งเรียนรู้บูชาพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช เล่าถึงความสำคัญของ “องค์พระธาตุเมืองนคร” ที่ “องค์การยูเนสโก้” จะประกาศขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” โดยจะมีการตัดสินในเร็วๆ นี้ ซึ่งหากได้รับการขึ้นทะเบียน “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช จะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้
ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โดย ดร.ปภัสราเตชะไพบูลย์ ให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมทั้ง อาจารย์วันชัย สุพรรณ และ โจ้ เชาวฤทธิ์ มอบของที่ระลึกให้ คุณกบ ปภัสรา และ คุณดี้ ปัทมา ตบท้ายด้วยการแสดงพื้นเมือง “รำตารีกีปัส” จาก มาดามเพี๊ยซ และน้องไอด้า และการรำมโนราห์ จาก สัมพันธ์ ศรีวิชัย (น้องสาว เอกชัย ศรีวิชัย) ที่สวยสดงดงามมากๆ จากนั้นทีมคนบันเทิง และเหล่ากัลยาณมิตรสายบุญ ก็ตั้งขบวน “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” และถ่ายรูปร่วมกันหน้าองค์พระธาตุเมืองนคร เป็นอันเสร็จพิธี
งานบุญใหญ่ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก “กัลยาณมิตรสายบุญ” หลายภาคส่วน อาทิ พีช สุพิชญา ไพฑูลย์ เจ้าของตลาด เพชรพิชญา และกรรมการผู้จัดการบริษัท เพชรวดีก่อสร้าง จำกัด, ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร และ คุณมาธร ธรรมอชิระกุล, อำนาจ สุวัตถิพงศ์, บริษัท บีไวท์ 168 จำกัด, ครัวภูผาริมน้ำ ทุ่งสง, ร้านหนำตามฝันคาเฟ่ ณ วังปริง, โปรก้อย และคณะจากสถาบันเคาะหน้าเรียว วีเชฟ (อาหารกลางวัน), ธรารดา มีสุทธา (เครื่องบวงสรวง), กฤตธน การะเกตุ นะโม กุดกลาง และอาจารย์เอกราช ลูกพ่อจตุคาม ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น
กราบขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน!!!