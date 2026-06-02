คนวงการแห่ให้กำลังใจ “เสนาหอย” ปมปิดร้านก๋วยเตี๋ยว “หนุ่ม กรรชัย” ถึงกับฟังแล้วขึ้น!

หลังจากที่ “เสนาหอย เกียรติศักดิ์ อุดมนาค” ออกมาอัดคลิปบอกว่ายุติทุกบทบาทเกี่ยวกับกิจการร้านก๋วยเตี๋ยว “บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ อีก รวมถึงเรื่องแฟรนไชน์ในอนาคต ตนก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนสาขาที่ถนนเทพรักษ์ก็จะปิดตัวในเดือนนี้ พร้อมขอบคุณลูกค้าและเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการทุกคนที่มาช่วยกันอุดหนุนร้าน จากนั้นก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงมาร่วมให้กำลังใจกันมากมาย ส่วนใหญ่บอกให้เปิดร้านเองเลย ไม่ต้องมีหุ้นส่วนอีกแล้ว
ซึ่งทางด้าน “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และ “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ก็ถึงกับเอ่ยปากกลางรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ บอกว่าได้ฟังเรื่องจากเสนาหอยแล้วก็ทำเอาขึ้นเหมือนกัน เพราะสงสาร แต่รอให้เจ้าตัวเป็นฝ่ายออกมาพูดเองดีกว่า ทางด้าน “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกัน
“เมื่อกี้ได้โทรคุยกับพี่ #เสนาหอย พี่หอยระบายยาวเลย!! บอกเลยตอนแรกผมเป็นคนช่วยดูกฎหมาย/บัญชี และทุกครั้งที่ได้ไปกิน ผมไปกินหลายครั้ง หรือผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ ก็จะเห็นพี่หอย อยู่ร้านตลอด พี่หอยบอกว่า…แก้ว..พี่ไป/พี่ทำก็เพราะพี่รักร้านนี้มาก พี่ตั้งใจใส่ใจทุกอย่าง พี่ยอมตื่นแต่เช้าทุกวัน และทุกครั้งที่ผมเห็นพี่หอยอยู่หน้าร้าน ถ่ายรูปกับลูกค้า รอ..บอกคิวลูกค้าบอกเลยว่าพี่หอยมีความสุขและเต็มที่มากๆๆ ไปร้านทุกวัน แต่มาถึงวันนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนไป เลิกเถอะทำไปก็ไม่สบายใจ ผมเป็นกำลังใจให้พี่หอยเสมอ #ทนายแก้ว #บทเรียนราคาแพง #ปัญหาหุ้นส่วนเป็นปัญหาโลกแตก สู้ครับพี่ #เพื่อนๆเป็นกำลังใจ”