“ดีเจเต้ย” สุดอัดอั้น! โดนชวนไปเยxxหมู่ บอกมีผู้ชายรอรุม จนต้องออกจากโครงการ

โอ้แม่เจ้า! ไม่คิดว่าสังคมไทยจะมาถึงจุดนี้ เมื่อวานว่าช็อกกับเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่อง แต่ก็เป็นเรื่อง สำหรับกรณี “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคลกับอดีตแฟน “ท็อป lazyloxy” ปฐมภพ พูลกลั่น โดยมีคลิปต้นเรื่องจาก “วิกรม” ราชานมดิบ ล่าสุดก็ต้องอึ้งอีก! เมื่อ “เต้ย ธโนทัย เอื้ออมรรัตน์”อดีตดีเจหน้าเด็กตลอดกาล เผยเรื่องราวว่าเจ้าตัวต้องออกจากโครงการๆ นึงก็เพราะโดนชักชวนให้ไปมีเซ็กซ์หมู่กับแก๊งผู้ชาย พร้อมยังเผยว่าทุกวันนี้ ยังโดนคุกคาม ผู้ชายส่งภาพน้ำที่สำเร็จความใคร่มาให้ทางไดเรกต์ หรือบางทีผู้หญิงก็จะมาขอนอนด้วย
“นั่งอ่านเรื่องของเบียร์ไป ขอพูดนิดนึงแล้วกัน รู้ไหมว่าผมออกมาจากโครงการหนึ่ง เพราะว่าผมมองหน้าคนไม่ติด เพียงเพราะมาขอกูเยxx หมู่ (หัวเราะ) เต้ยมาเลย ตอนนี้มีผู้ชายรอรุม เยxxหมู่ มึงเป็นเหี้xอะไร แล้วใครที่คิดว่าผมง่ายๆ นะ ผมบอกก่อนเลยนะ ผมไม่ว่าเลยนะ มันไม่แปลกกับการที่คนบนโลกจะขอเยกัน มันไม่แปลก
จริงๆ แล้วทุกวันนี้ยังมีอยู่นะ คนชักว่าว โทษครับ คนช่วยตัวเอง ใส่ภาพเรา แล้วส่งวิดีโอมาให้ มีภาพเปื้อนน้ำบริสุทธิ์ ส่งมาให้ ขอบคุณมากแล้วกัน ที่ภาพกูช่วยส่งให้มึงไปสู่ฝั่งฝัน ผู้หญิงส่งภาพ ใช้นิ้วจิ้ม ที่ปลายกระจก แล้วก็บังนม แล้วก็บังจิ๊มิ๊ตัวเองของตัวเอง ส่งมาขอนอนด้วย คุณคิดว่าผมง่ายมากเลยหรอ ผมโชคดีที่มีพ่อดีมีแม่ดี มีครอบครัวดี แต่คนอาจจะมองว่าผมทำตัวเพื่อดึงดูดแบบนั้น ไม่ใช่ว่าใครจะไปขอคนอื่นนอนด้วย แล้วจะมาเยกันง่ายๆ คุณมันเด็กยุคใหม่ ผมเป็นเด็กยุคโบราณ”