“ทองใหม่ นักเล่าเรื่องผี” อัดคลิปโต้ ถูก “The Shock” พักงานเซ่นฉาวแอบถ่าย - แบล็กเมล์ ลั่นคลาดเคลื่อนจากความจริง! (คลิป)

กรณีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนผ่านสื่อแฉพฤติกรรมนักเล่าเรื่องผีคนดัง คบซ้อน และข่มขู่ปล่อยภาพลับที่ถูกแอบถ่ายแบล็กเมล์เหยื่อ แฉขายเครื่องราง อ้างตนว่ารักษาศีล แต่กลับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกดวง เรื่องดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมถูกวิจารณ์สนั่น
ต่อมารายการวิทยุเรื่องผีชื่อดัง “The Shock” ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ โดยมีมติให้ “ทองใหม่” นักเล่าเรื่องผีคนดัง พักงานและยุติกิจกรรมในนามรายการทั้งหมดทันที เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายและเพื่อรอให้ความจริงกระจ่าง หลังจากที่มีกระแสข่าวอื้อฉาว ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรายการเป็นอย่างมาก
ด้าน “ทองใหม่” ได้เคลื่อนไหวผ่านเพจส่วนตัวหลังเดอะช็อคมีมติสั่งพักงานจากทุกกิจกรรม ยืนยันว่าตั้งแต่เข้าวงการ พยายามขัดเกลาตัวเอง นำศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆ รวมถึงหลักธรรมะที่ได้ศึกษามาถ่ายทอดเป็นข้อความดีๆ ให้เป็นประโยชน์กับเอฟซีทุกท่าน จะเห็นว่าแทรกอยู่ในเรื่องเล่าเสมอ
เหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับว่าสะเทือนวงการจริงๆ ทำให้หลายคนขาดความเชื่อมั่นในตัวตนไปเลยก็ได้ สำหรับเนื้อหาข่าวตามข่าวมีความคลาดเคลื่อนจากความจริงไปเยอะมาก
ยกเว้นเรื่องส่วนตัวระหว่างสองบุคคล ยอมรับว่าเคยมีปัญหากับบุคคลที่อยู่ในข่าวจริง ถ้าใครติดตามจะทราบว่ามีการเคลียร์กัน มีการโพสต์แถลงรอบนึงแล้ว จบกันไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องราวหลังจากนั้นตนไม่ทราบว่าแรงจูงใจที่อีกฝ่ายนึงขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ เขาต้องการอะไร แต่ยืนยันตรงนี้ว่าเจตนาไม่เคยต้องการทำให้ใครเสื่อมเสียชื่อเสียง และไม่เคยคุกคาม ไม่เคยบังคับข่มขู่ให้ใครทำอะไรที่ไม่เต็มใจ
ปัญหาส่วนตัวกลายเป็นปัญหาส่วนรวมไปแล้ว ตนก็เป็นฝ่ายถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ก็ต้องออกมาแถลงปกป้องชื่อเสียงตนเอง แต่จะไม่ขอพาดพิงบุคคลใดๆ ทั้งนั้น เพราะทราบดีว่าผลกระทบที่ส่งไปยังคนรอบข้างหรือคนรอบตัว โดยเฉพาะครอบครัว ส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรง และเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลย เป็นช่วงที่คุณแม่กำลังป่วยอยู่
ฉะนั้นด้วยหลักการและเหตุผลเดียวกันจะไม่ขอพาดพิงอะไรทั้งนั้น แต่เบื้องลึกเบื้องหลังอาจไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายถ้าถูกเปิดเผยขึ้นมา ขอไม่พูดถึงในการแถลงครั้งนี้
สำหรับที่มีข่าวออกมาว่า ตนใช้โอกาสความเป็นหมอดูล่อลวงลูกดวงให้มีอะไรด้วย หรือตักตวงผลประโยชน์จากลูกดวง เรียนตรงนี้ว่าไม่เป็นความจริง ใครเป็นลูกดวงของตนจะทราบดีว่าจองคิวยากมาก สองไม่เคยได้ดูแบบเฟซทูเฟซ ขนาดวิดีโอคอล ยังไม่เคยดูเลย
แต่ถ้ามีบางกรณีที่รู้จักกัน ถามแค่คำถามสองคำถาม อันนี้เคย แต่ดูดวงเป็นกิจจะลักษณะ ชักชวนให้ไปทำพิธีกรรม ล่อลวงให้มีอะไรด้วย อันนี้ไกลตัวมาก ไม่เคยอยู่ในสารบบความคิดเลย คนเคยดูดวงกับตนและยังเชื่อมั่นอยากให้ช่วยออกมายืนยันว่าแนวทางปฏิบัติของตนเป็นยังไง
ส่วนใหญ่จะบอกว่าวิธีการแก้ดวงคือแก้ไขเหตุการณ์ปัจจุบันซะมากกว่า การทำพิธีกรรมไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น หากไม่ได้แก้ไขปัญหาปัจจุบันให้มันลุล่วงไปก่อน ส่วนการทำพิธีกรรมหรือการทำตามความเชื่อเป็นการสร้างเสริมกำลังใจ ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีสิริมงคลในชีวิต เป็นการตั้งจิตอธิษฐานให้สำเร็จตามที่เราตั้งความหวังเอาไว้เท่านั้นเอง
ตนต้องกราบขออภัยอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อใจที่เอฟซีมีกับตน
ขอเรียนตรงนี้ว่าการที่ลุกขึ้นมาทำอะไรหลายอย่างในช่วงนี้ รวมถึงการเปิดบูชาเครื่องราง เนื่องจากจำเป็นต้องนำเงินที่ได้ไปรักษาคุณแม่ ซึ่งตอนนี้คุณแม่ค่อนข้างป่วยหนัก เป็นเบาหวานค่อนข้างรุนแรง น้ำตาลสวิงขึ้นสวิงลง จนต้องตามติดกันทุกวัน เจาะทุกวัน เพราะคนที่น้ำตาลตกแล้วไปเลย อันตรายมากๆ เป็นอาการแบบเฉียบพลัน
ฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจู่ๆ ผมถึงลุกมาทำเครื่องรางให้ทุกคนบูชา เงินส่วนหนึ่งก็ตั้งใจทำเป็นกองบุญอยู่แล้ว เพียงแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อน ตนก็ไม่นึกมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวที่จบไปแล้ว แต่ถูกนำออกมาตีแผ่ ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
อย่างไรก็ตาม หวังว่าคนที่รู้จักตนดี และยังเชื่อมั่นในตัวตน อย่าเสื่อมศรัทธาในศาสนา หลักธรรมะ เสื่อมศรัทธาในตัวบุคคลอาจเกิดขึ้นได้ แต่อย่าเสื่อมศรัทธาในศาสนา
ทั้งนี้ทั้งนั้น กราบขออภัยทุกท่านอีกครั้ง และขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสื่อหลายๆ ช่อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากอีกฝั่ง ซึ่งเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าการเปิดเผยอาจไม่เป็นข้อดีของทั้งสองฝ่าย แต่อยากให้ฟังความทั้งสองฝ่าย แล้วนำไปเปรียบเทียบกันว่าเรื่องจริงเป็นยังไง ติดต่อตนกลับมาได้ กราบขอบพระคุณทุกคนที่เชื่อมั่น และหวังว่าจะได้รับใช้ทุกๆ คนต่อไป