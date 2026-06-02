แฟนคลับแห่รับ “จางหลิงเฮ่อ” จนประตูกระจกห้างแตก งานอีเวนต์ถูกยกเลิกกะทันหัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



งานโปรโมตแบรนด์แว่นตาของพระเอกจีน “จางหลิงเฮ่อ” ในเมืองหนานหนิงต้องยุติลง หลังแฟนคลับจำนวนมหาศาลเบียดเสียดจนประตูกระจกทางเข้าห้างแตก มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 5 ราย ขณะที่ต้นสังกัดประกาศชดเชยค่าเดินทางและที่พักให้แฟน ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่งานอีเวนต์ของนักแสดงหนุ่มชาวจีน “จางหลิงเฮ่อ” เมื่อแฟนคลับจำนวนมากแห่เดินทางมาร่วมงานโปรโมตแบรนด์แว่นตาในเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม จนเกิดเหตุเบียดเสียดบริเวณทางเข้าศูนย์การค้า ส่งผลให้ประตูกระจกแตกเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 5 ราย

รายงานจากสื่อจีนระบุว่า ก่อนที่งานจะเริ่มขึ้น ได้มีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมารอพบพระเอกชื่อดัง ทำให้พื้นที่บริเวณทางเข้าห้างเกิดความแออัดอย่างหนัก กระทั่งฝูงชนเคลื่อนตัวพร้อมกันจนประตูกระจกแตก เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดทันทีเพื่อความปลอดภัย

ภายหลังเกิดเหตุ ต้นสังกัดของจางหลิงเฮ่อออกแถลงการณ์ขอโทษแฟนคลับ พร้อมประกาศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ทั้งค่าที่พักและค่าเดินทาง โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อดำเนินการชดเชย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมิถุนายน



ต้นสังกัดระบุว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และครั้งนี้ถือเป็นกำหนดการทำงานครั้งแรกของจางหลิงเฮ่อในเมืองหนานหนิง จึงมีแฟนคลับจากหลายเมืองเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกล่าวขอโทษทุกคนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน

แม้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับทีมงานและผู้จัดงาน แต่ชาวเน็ตจีนจำนวนมากกลับชื่นชมการตัดสินใจของนักแสดงและต้นสังกัดที่ออกมารับผิดชอบอย่างรวดเร็ว โดยมองว่าเป็นการแสดงความจริงใจต่อแฟนคลับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้

จางหลิงเฮ่อถือเป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาแจ้งเกิดจากผลงานซีรีส์หลายเรื่อง อาทิ Love Between Fairy and Devil, My Journey to You และ Story of Kunning Palace รวมถึงได้รับงานพรีเซนเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำจำนวนมาก ส่งผลให้ทุกการปรากฏตัวของเขามักดึงดูดแฟนคลับจำนวนมหาศาลอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม นักแสดงหนุ่มยังเผชิญกระแสวิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากบทบาทในซีรีส์ Pursuit of Jade ที่ถูกมองว่าตีความตัวละครแตกต่างจากต้นฉบับ รวมถึงประเด็นความคิดเห็นในอดีตที่ถูกชาวเน็ตบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมต่อชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะมีข้อถกเถียงเหล่านี้ แต่เหตุการณ์ล่าสุดก็สะท้อนให้เห็นว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในดาราหนุ่มที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นและได้รับความสนใจอย่างมากในวงการบันเทิงจีน