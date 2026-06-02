แฟนคลับแห่รับ “จางหลิงเฮ่อ” จนประตูกระจกห้างแตก งานอีเวนต์ถูกยกเลิกกะทันหัน

งานโปรโมตแบรนด์แว่นตาของพระเอกจีน “จางหลิงเฮ่อ” ในเมืองหนานหนิงต้องยุติลง หลังแฟนคลับจำนวนมหาศาลเบียดเสียดจนประตูกระจกทางเข้าห้างแตก มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 5 ราย ขณะที่ต้นสังกัดประกาศชดเชยค่าเดินทางและที่พักให้แฟน ๆ ที่ได้รับผลกระทบ
เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่งานอีเวนต์ของนักแสดงหนุ่มชาวจีน “จางหลิงเฮ่อ” เมื่อแฟนคลับจำนวนมากแห่เดินทางมาร่วมงานโปรโมตแบรนด์แว่นตาในเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม จนเกิดเหตุเบียดเสียดบริเวณทางเข้าศูนย์การค้า ส่งผลให้ประตูกระจกแตกเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 5 ราย
รายงานจากสื่อจีนระบุว่า ก่อนที่งานจะเริ่มขึ้น ได้มีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมารอพบพระเอกชื่อดัง ทำให้พื้นที่บริเวณทางเข้าห้างเกิดความแออัดอย่างหนัก กระทั่งฝูงชนเคลื่อนตัวพร้อมกันจนประตูกระจกแตก เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดทันทีเพื่อความปลอดภัย
ภายหลังเกิดเหตุ ต้นสังกัดของจางหลิงเฮ่อออกแถลงการณ์ขอโทษแฟนคลับ พร้อมประกาศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ทั้งค่าที่พักและค่าเดินทาง โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อดำเนินการชดเชย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมิถุนายน
Fans of actor Zhang Linghe overcrowded a brand event at a Nanning mall yesterday, shattering a glass door and causing minor injuries to 5 people. The event was canceled, and his studio later apologized, promising full reimbursement for fans' travel and accommodation expenses. pic.twitter.com/4jnzRDdDIj— Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 1, 2026
ต้นสังกัดระบุว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และครั้งนี้ถือเป็นกำหนดการทำงานครั้งแรกของจางหลิงเฮ่อในเมืองหนานหนิง จึงมีแฟนคลับจากหลายเมืองเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกล่าวขอโทษทุกคนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน
แม้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายทางการเงินให้กับทีมงานและผู้จัดงาน แต่ชาวเน็ตจีนจำนวนมากกลับชื่นชมการตัดสินใจของนักแสดงและต้นสังกัดที่ออกมารับผิดชอบอย่างรวดเร็ว โดยมองว่าเป็นการแสดงความจริงใจต่อแฟนคลับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้
จางหลิงเฮ่อถือเป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาแจ้งเกิดจากผลงานซีรีส์หลายเรื่อง อาทิ Love Between Fairy and Devil, My Journey to You และ Story of Kunning Palace รวมถึงได้รับงานพรีเซนเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำจำนวนมาก ส่งผลให้ทุกการปรากฏตัวของเขามักดึงดูดแฟนคลับจำนวนมหาศาลอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม นักแสดงหนุ่มยังเผชิญกระแสวิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งจากบทบาทในซีรีส์ Pursuit of Jade ที่ถูกมองว่าตีความตัวละครแตกต่างจากต้นฉบับ รวมถึงประเด็นความคิดเห็นในอดีตที่ถูกชาวเน็ตบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมต่อชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะมีข้อถกเถียงเหล่านี้ แต่เหตุการณ์ล่าสุดก็สะท้อนให้เห็นว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในดาราหนุ่มที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นและได้รับความสนใจอย่างมากในวงการบันเทิงจีน
🗞️ frightening scenes at a #ZhangLinghe brand event after crowds of fans rushed forward, reportedly breaking through glass doors at the mall
many cnetz are questioning why stronger crowd management measures were not put in place by organisers given how quickly these situations… pic.twitter.com/CSLZBlOxdt— Oolong Dispatch (@oolongdispatch) May 31, 2026