“แมดด็อกซ์” ลูกบุญธรรมเชื้อสายเขมรของ “แองเจลินา โจลี” ยื่นตัดนามสกุล “พิตต์” อย่างเป็นทางการ

แมดด็อกซ์ ลูกชายคนโตของ “แองเจลินา โจลี” และ “แบรด พิตต์” ยื่นคำร้องต่อศาลขอใช้นามสกุล “โจลี” เพียงอย่างเดียว กลายเป็นลูกคนล่าสุดของครอบครัวที่แยกตัวออกจากนามสกุลของพ่อ หลังพี่น้องหลายคนเคยดำเนินการในลักษณะเดียวกัน
สื่อต่างประเทศรายงานว่า “แมดด็อกซ์ ชีแวน โจลี-พิตต์” วัย 24 ปี บุตรชายคนโตของ “แองเจลินา โจลี” และ “แบรด พิตต์” ได้ยื่นเอกสารทางกฎหมายเพื่อขอเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ โดยต้องการลบนามสกุล “พิตต์” ออกจากชื่อของตน และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “แมดด็อกซ์ ชีแวน โจลี” เพียงอย่างเดียว
รายงานระบุว่าคำร้องดังกล่าวถูกยื่นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กระบวนการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ขณะที่ตัวแทนของแบรด พิตต์ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
การเคลื่อนไหวของแมดด็อกซ์เกิดขึ้นหลังจากเขาเริ่มใช้นามสกุล “โจลี” ในงานภาพยนตร์ของมารดา โดยในภาพยนตร์เรื่อง Couture ซึ่งเปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตเมื่อปี 2025 เขาได้รับเครดิตในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับภายใต้ชื่อ “แมดด็อกซ์ โจลี” แตกต่างจากผลงานก่อนหน้านี้อย่าง Maria ในปี 2024 ที่ยังใช้ชื่อ “แมดด็อกซ์ โจลี-พิตต์”
แมดด็อกซ์ ซึ่งแองเจลินา โจลี รับอุปการะจากกัมพูชาเมื่อปี 2002 เป็นลูกคนโตในบรรดาลูกทั้ง 6 คนของอดีตคู่รักฮอลลีวูด หลังทั้งคู่แยกทางกันในปี 2016 ความสัมพันธ์ระหว่างแบรด พิตต์ กับลูก ๆ กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อมาโดยตลอด
ทั้งนี้ แมดด็อกซ์ไม่ใช่สมาชิกคนแรกของครอบครัวที่ลดบทบาทนามสกุล “พิตต์” ออกจากชื่อของตน ก่อนหน้านี้ “วิเวียน” เคยใช้ชื่อ “วิเวียน โจลี” ในเครดิตละครบรอดเวย์ The Outsiders ขณะที่ “ซาฮารา” ก็แนะนำตัวเองโดยไม่ใช้นามสกุลของพ่อ และเมื่อปี 2024 “ไชโลห์” ได้ดำเนินการทางกฎหมายจนเปลี่ยนชื่อจาก “ไชโลห์ นูเวล โจลี-พิตต์” เป็น “ไชโลห์ โจลี” อย่างสมบูรณ์