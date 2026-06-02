ไม่เคยปัก! “ณิชา” แจงแค่ตัวแทนโครงการปากกาลดน้ำหนัก!

กรณีที่ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” รับงานโปรโมต “ปากกาลดน้ำหนัก” ซึ่งเป็นแคมเปญดูแลสุขภาพ #ลดไซซ์ลดโรค จนโดนทัวร์ลง ว่าเป็นการลดน้ำหนักที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ ล่าสุดณิชาได้ออกมาโพสต์ IG Story เคลียร์ชัดๆ ไม่เคยปักและไม่เคยพูดว่าปักสักครั้งเดียว
“จากที่มีการถกเถียงและคาดเดาในเรื่องปากกาลดน้ำหนัก
ณิชาขอชี้แจงในส่วนของการมาร่วมงานของณิชากับโครงการนะคะ
1. ส่วนของณิชาที่บริษัทติดต่อมา ให้ณิชาเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลตัวเองในโครงการ ลดไซซ์ลดโรค เป็นโครงการที่อยากให้คนหันมาดูแลตัวเอง คนที่มีปัญหาสุขภาพน้ำหนัก และในส่วนของโรคอ้วน (ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็เป็นได้) ให้ลดน้ำหนักและดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีค่ะ และณิชาเองก็โตมากับการที่คนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ต้องทานยาต่อเนื่องมาตลอด เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลอย่างถูกวิธีค่ะ
2. ณิชาไม่ได้ปักค่ะ และไม่เคยออกมาพูดว่าปักเลย และแม้กระทั่งเวลาไปร่วมงานกับโครงการของบริษัท ก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองปักนะคะ
ถ้าได้มีโอกาสตามดูในช่องทาง social หรือตอนณิชาไปร่วมงานจริงๆ ส่วนของณิชาที่ผ่านมา ณิชาเป็นตัวแทนสนับสนุนให้คนหันมาดูแลตัวเอง ลองเริ่มคุมอาหาร และออกกำลังกาย ทำสองอย่างนี้ให้เต็มที่ก่อน แต่ถ้าใครมีปัญหาส่วนตัวที่กังวลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเรื่องน้ำหนักหรือเรื่องโรค แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ และรักษาอย่างถูกวิธีค่ะ
3. ในส่วนของการใช้คำเรียกว่าเป็น presenter หรือ brand ambassador ที่มาจากช่องทางอื่นไม่ได้มาจากณิชาหรือมาจากบริษัทที่ร่วมงาน เราขอยืนยันว่าเป็นการเข้าใจผิดถึงสถานะที่ณิชาทำงานค่ะ เพราะณิชาเป็นตัวแทนของโครงการเพื่อสุขภาพที่ดีเท่านั้นค่ะ
เข้าใจความคิดเห็นที่ออกมาในหลายๆ มุมสำหรับเรื่องนี้ณิชาขอบคุณนะคะ เพราะความคิดเห็นบางส่วน มีประโยชน์กับณิชาและทีมด้วย ในมุมที่เราอาจจะนึกไม่ถึง ขอบคุณค่ะ”