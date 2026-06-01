เปิดตัวจึ้งสะเทือนเอเชีย ซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ "PAYBACK The Series" ส่ง "ท็อปแท็ป-มินลี" เดินเกมแค้นแฉวงการมายา

ซีรีส์วายฟอร์มยักษ์จากเว็บตูนเกาหลีที่ทุกคนรอคอย!“PAYBACK The Series” ซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้นที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง PAYBACK โดย Fujoking ซึ่งเผยแพร่บน Lezhin TH ซึ่งเคยสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก การันตีความฮอตด้วยยอดวิวรวมจากทุกแพลตฟอร์มมากกว่า 20.48 ล้านครั้ง บน Bomtoon และ LEZHIN TH พร้อมกระแสความนิยมที่ขยายไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแปลมากกว่า 8 ภาษา และเผยแพร่ในหลายประเทศและภูมิภาค อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย และสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้รับเสียงตอบรับอย่างร้อนแรงจากแฟน ๆ ทั่วโลก และเรากำลังจะได้เห็นตัวละครออกมาโลดแล่นถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้น จากการร่วมมือของ บริษัท เอแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด , Rakuten TV (ระคุเท็น ทีวี), KidariStudio (คิดาริ สตูดิโอ) และ Copus Japan (โคปัส เจแปน) รังสรรค์ผลงานโดย ไรซ์อัพ โปรดักชั่น โดย บริษัท คิเซกิ ครีเอชั่น จำกัด ได้จัดแถลงข่าวพร้อมดูซีรีส์ตอนแรกให้แฟนซีรีส์วายและคอดราม่า เตรียมรับแรงกระแทกความสนุกสุดเข้มข้นที่พร้อมจะมาสร้างกระแสตอบรับอย่างร้อนแรงแบบไร้ขีดจำกัดไปพร้อมกัน ภายในงานจะได้พบกับนักแสดงเคมีใหม่ พร้อมปะทะอารมณ์อย่าง ท็อปแท็ป-จารุกิต และ มินลี-ธนากร ร่วมด้วย โชกุน ปารมี / ฟูไอซ์-ธนวัตร / ขุนโน้ต จิรภัทร / ลิลลี่ สรินยา /ตะวัน ปวริศร์/ สุพรีม ธีรดนย์ / แจม พีรภัทร และ ต่อ อรรถกร นอกจากนี้ยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ นุ๊ก สุทธิดา และ รัม- คำรณ มาเสริมทัพเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมดูซีรีส์ตอนแรก ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Ratchayothin เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
โดยบรรยากาศการรับชม “PAYBACK The Series” เต็มไปด้วยฟีดแบ็กสุดอบอุ่นจากแฟนคลับที่มาร่วมงาน โดยสองหนุ่มตัวแทนจากซีรีส์ ก็ไม่พลาดที่จะขนโชว์สุดพิเศษต้อนรับเสียงปรบมือจากเหล่าแฟนคลับที่ตั้งใจมาให้กำลังใจทีมนักแสดงในเรื่อง ก่อนจะรับชมซีรีส์ก่อนออกอากาศ เริ่มต้นด้วยการโชว์ร้อง เพลงเธอทำให้รู้ จากสองหนุ่ม ท็อปแท็ป-มินลี เป็นโชว์ที่ละมุนและเคมีดีต่อใจมาก ๆ เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ให้กับทั้งคู่ ตามด้วยช่วงพูดคุยสุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกเบื้องหลังความสนุก ความเข้มข้น และจุดเริ่มต้นของซีรีส์ ทีมนักแสดงนำ ผู้กำกับ ทีมเขียนบท
และทีมผู้สร้าง PAYBACK The Series ต่อด้วยกิจกรรมที่แฟน ๆ ทุกคนได้ร่วมชมซีรีส์ตอนแรกไปพร้อมกับทีมนักแสดงนำ ปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษด้วยด้วยความฟินกับกิจกรรมไฮทัชร่วมกับแฟนคลับแบบอบอุ่น
ติดตามเรื่องราวความรักท่ามกลางการล้างแค้นและการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นกันในวงการมายาของ “ซัน” และ ”เจย์” ในซีรีส์ “PAYBACK The Series” ตอนแรกในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ และทุกวันเสาร์เวลา 22:30 น.ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์แอป oneD และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น นอกจากนี้สามารถรับชมที่ญี่ปุ่น ทาง Rakuten TV เกาหลีใต้ ทาง Heavenly และพื้นที่ไต้หวัน ทาง LINE TV
ลิงค์ Official Pilot “PAYBACK The Series”
https://youtu.be/vbXQQCHdCpk?si=FJN0Z4J_HRPW2Dao
