"เต๋า* ครบรสบู๊ปลอมตัวหลบระเบิด เล่นหนัง "คา ถา นะ มะ อะ อุ"

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เต๋า เศรษฐพงศ์ พอเพียง นักแสดงมากความสามารถ จากภาพยนตร์ คา ถา นะ มะ อะ อุ เปิดใจถึงการรับบทบาทในครั้งนี้

เรียกได้ว่าผมทำงานมาหลากหลายมากๆ ยิ่งกับหนังเรื่องนี้รับบทเป็น ยศ บอดี้การ์ดหนุ่มหน้าหล่อ ที่ต้องไปผจญภัยกับเรื่องราวต่างๆ​ ต้องเจอกับพวกผู้มีอิทธิพลมนต์ดำ​ เจอความอยุติธรมมจนต้องเอา​ คาถา​ นะ​ มะ​ อะ​ อุ​ เข้าสู้

ซึ่งบทนี้ค่อนข้างบู๊​ ผมเองไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นแนวนี้เท่าไหร่ พอได้มาเล่นเรื่องนี้เลยรับศึกหนักเลย ยิ่งต้องเล่นกับเด็กๆ เยอะมาก ความรู้สึกเหมือนจับปูใส่กระด้ง แต่เด็กๆ เขาก็เก่งกันนะครับ​ โดยเฉพาะ​ "น้องกัปตัน ปัณณพัฒน์" น้องเล่นคิวบู๊เก่งมาก​ ผมก็เลยสบายเลย (หัวเราะ)​ ในที่นี่หมายถึง ก็ได้เลิกกองเร็ว ๆ เพราะมีแต่เด็กๆ​ กองต้องรีบเลิก​ รีบปล่อยน้องๆ​ กลับบ้าน ถือเป็นความสุขของผู้ใหญ่จริงๆ ครับ

แถมในเรื่องนี้ยังมีต้องมีการปลอมตัวเพื่อไปสืบหาความจริงๆ เรื่องที่ลูกชายคนเดียวของท่านเศรษฐี​ บ้านที่ผมทำงานหายตัวไป​ ซึ่งส่วนมากคนมักจะจำภาพผมจากละครซิทคอม มาเรื่องนี้ ต้องแต่งหนวดปลอมตัวอีก​ ก็อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ แต่ยอมรับว่าได้ทำอะไรสนุกๆ​ หลายอย่างมากครับในเรื่องนี้

ก็อยากให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ คา ถา นะ มะ อะ อุ แนวแฟมิลี่-แอดเวนเจอร์ ที่เด็กดูได้​ ผู้ใหญ่ก็พากันมาดูได้​ เพราะมีข้อคิดหลายอย่างไว้นำกลับไปใช้ในชีวิตได้อีกด้วย

กำหนดเข้าฉาย 3 มิ.ย.ในโรงภาพยนตร์




