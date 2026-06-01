"เต๋า* ครบรสบู๊ปลอมตัวหลบระเบิด เล่นหนัง "คา ถา นะ มะ อะ อุ"

เต๋า เศรษฐพงศ์ พอเพียง นักแสดงมากความสามารถ จากภาพยนตร์ คา ถา นะ มะ อะ อุ เปิดใจถึงการรับบทบาทในครั้งนี้
เรียกได้ว่าผมทำงานมาหลากหลายมากๆ ยิ่งกับหนังเรื่องนี้รับบทเป็น ยศ บอดี้การ์ดหนุ่มหน้าหล่อ ที่ต้องไปผจญภัยกับเรื่องราวต่างๆ ต้องเจอกับพวกผู้มีอิทธิพลมนต์ดำ เจอความอยุติธรมมจนต้องเอา คาถา นะ มะ อะ อุ เข้าสู้
ซึ่งบทนี้ค่อนข้างบู๊ ผมเองไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นแนวนี้เท่าไหร่ พอได้มาเล่นเรื่องนี้เลยรับศึกหนักเลย ยิ่งต้องเล่นกับเด็กๆ เยอะมาก ความรู้สึกเหมือนจับปูใส่กระด้ง แต่เด็กๆ เขาก็เก่งกันนะครับ โดยเฉพาะ "น้องกัปตัน ปัณณพัฒน์" น้องเล่นคิวบู๊เก่งมาก ผมก็เลยสบายเลย (หัวเราะ) ในที่นี่หมายถึง ก็ได้เลิกกองเร็ว ๆ เพราะมีแต่เด็กๆ กองต้องรีบเลิก รีบปล่อยน้องๆ กลับบ้าน ถือเป็นความสุขของผู้ใหญ่จริงๆ ครับ
แถมในเรื่องนี้ยังมีต้องมีการปลอมตัวเพื่อไปสืบหาความจริงๆ เรื่องที่ลูกชายคนเดียวของท่านเศรษฐี บ้านที่ผมทำงานหายตัวไป ซึ่งส่วนมากคนมักจะจำภาพผมจากละครซิทคอม มาเรื่องนี้ ต้องแต่งหนวดปลอมตัวอีก ก็อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ แต่ยอมรับว่าได้ทำอะไรสนุกๆ หลายอย่างมากครับในเรื่องนี้
ก็อยากให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ คา ถา นะ มะ อะ อุ แนวแฟมิลี่-แอดเวนเจอร์ ที่เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ก็พากันมาดูได้ เพราะมีข้อคิดหลายอย่างไว้นำกลับไปใช้ในชีวิตได้อีกด้วย
กำหนดเข้าฉาย 3 มิ.ย.ในโรงภาพยนตร์