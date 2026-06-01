“นัส จุฑารัตน์” รับจบ จ่ายเงินร้านทอง 3 หมื่นล้างซวย พ้อเหมือนถูกบังคับทำบุญ แต่ไม่คุ้มกับค่าเสียเวลา

ยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนกับเรื่องของ “นัส จุฑารัตน์” ภรรยานักร้องดัง “โชค รถแห่” ที่ไปซื้อทองคำแท่ง 10 บาทที่ร้านทองเจ้าประจำที่เคยซื้อแต่พอออกจากร้านทองมาได้ 2 ชั่วโมง ร้านทองโทร.มาบอกว่านัสจ่ายเงินไม่ครบ เงินขาดไป 30,000 บาท (ยอดจริง 29,500 บาท)
ทางร้านแจ้งนัสว่าพนักงานนับเงินผิด ซึ่งทางนัสเองก็มั่นใจว่าตัวเองจ่ายเงินสดครบทุกบาททุกสตางค์เพราะมีหลักฐานคือถ่ายรูปเงินก้อนทั้งหมดที่หอบไปซื้อทองไว้ด้วย ทางร้านจึงให้กลับไปคุยที่ร้าน แต่นัสไม่สะดวกเพราะกำลังเดินทางไปทำงานที่ภาคใต้ นัสแจ้งว่าหากเงินไม่ครบจริงก็ยินดีจ่าย แต่ว่าขอดูหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด และไปคุยกันที่โรงพัก
ล่าสุดวันนี้ (1 มิถุนายน 2569) นัส ได้พา “ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต” และโชค รถแห่ เดินทางมาที่ สภ.ธัญบุรี เพื่อเคลียร์กับผู้บริหารร้านทองที่นำกระเช้ามาขอโทษ ซึ่งทางนัสขอรับจบจ่ายเงินในส่วนที่ร้านอ้างว่าขาดไป เพราะอยากมูฟออนจบเรื่องนี้แล้ว
“วันนี้ได้คุยกับทางผู้บริหารแล้ว เขาได้ถือกระเช้ามาให้เพื่อขอโทษขอโพยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวเขาเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กทำงานกันยังไง
ส่วนตัวก็เลยแอบเห็นใจเขานิดหน่อย แล้วพอวันนี้ได้ดูคลิป เราก็เลยไม่มั่นใจว่าเงินตรงนั้นสรุปมันยังไงกันแน่ คลิปก็มาจากฝั่งเขา เหมือนมัดมือชก ให้เราต้องเชื่อว่านั่นคือข้อเท็จจริง ทั้งที่ฝั่งเขาก็นับเงินเองกับมือ อยู่ดีๆ วันนี้มาบอกไม่ครบเฉยเลย
ถ้าเราไม่จ่าย ก็จะมีคนเดือดร้อนหลายคน ก็เลยช่างมัน จบดีกว่า ถ้ามีสัก 1% ที่เป็นความผิดพลาดเรา ก็สร้างเวรกรรมกันเปล่าๆ ถือว่าถูกบังคับทำบุญ เหนื่อยแล้ว อยากมูฟออนไปเรื่องอื่นแล้ว ก็เลยยอมจ่ายไปให้มันจบ
เป็นการจ่ายเงินที่เซ็งสุดๆ เลยค่ะ ถ้านัสกลับบ้านไป แล้วไปเช็กว่าทองเหลือ 9 บาท อยากทราบว่าร้านทองจะคืนทอง 1 บาทให้ไหมคะ ก็คงไม่ ถูกไหม?! ทั้งโลกรู้กันหมดว่าการซื้อขายจบลงตามที่จ่ายเงิน เราคงซวยเอง”
นัส ยังเข้าไปให้ข้อมูลในคอมเมนต์ต่อด้วยว่า…
“สรุปคือเขายืนยันให้จ่ายนะคะ แต่ยื่นข้อเสนอลดค่าบล็อก 350 จำนวน 10 บาท เป็นเงิน 3,500 เลยบอกไม่ต้องค่ะ ขอจ่ายเต็ม แล้วไม่กลับไปเหยียบอีก จบ”
ซึ่ง นัสก็ได้เปิดใจสั้นๆ ด้วยว่า “เขายืนยันว่าเขานับผิด แต่เขาก็ยืนยันว่าให้เราจ่ายอยู่ดี คือมันเป็นไปได้เหรอที่จะนับผิดถึง 3 คน ตั้งแต่เรา และพนักงานอีก 2 คน ก็จบดีกว่า ถ้ามีเรื่องอะไรกันต่อมันไม่คุ้มกับการเสียเวลากับเงินแค่ สองหมื่นกว่าบาท”