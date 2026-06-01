“ดัว ลิปา” ควง “คัลลัม เทอร์เนอร์” เข้าพิธิแต่งงานมีสักขีพยานแค่ 8 คน

คู่รักสุดฮอต นักร้องสาว “ดัว ลิปา” และนักแสดงหนุ่ม “คัลลัม เทอร์เนอร์” ควงกันเข้าพิธีแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นพิธีแบบเรียบง่ายและเป็นส่วนตัว
ตามรายงานระบุว่านักร้องสาววัย 30 ปี และนักแสดงหนุ่มวัย 36 ปี ที่มีข่าวคบหาดูใจกันช่วงต้นปี 2024 ได้ควงคู่เข้าพิธีแต่งงานกันที่ Old Marylebone Town Hall ในกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ก่อนจะจัดฉลองใหญ่ใน ซิซิลี สัปดาห์หน้า ซึ่งพิธีที่จัดขึ้นนี้เป็นไปแบบเรียบง่ายมีแค่สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ตามรายงานระบุว่า ดัว ลิปา เดินทางมาถึงสำนักงานทะเบียนด้วยรถแลนด์โรเวอร์สีเขียว ก่อนที่จะกล่าวคำปฏิญาณกับคัลลัม ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง Masters of the Air, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore และ The Boys in the Boat
ดัว ลิปา มาในชุดสไตล์วินเทจเป็นชุดกระโปรงพร้อมสูทสีขาวสวมหมวกปีกกว้างและถือช่อดอกไม้สีเหลืองขณะเดินจับมือกับ คัลลัม ออกมาจากสถานที่จัดงานซึ่งเจ้าบ่าวมาในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มแบบกระดุมสองแถวเข้ารูป แขกที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้ช่วยกันโปรยกระดาษสีใส่คู่บ่าวสาวขณะที่พวกเขาเดินลงบันไดด้วยกันก่อนที่จะขึ้นรถสีดำออกไป
สมาชิกในครอบครัวพูดติดตลกเกี่ยวกับการออกจากสถานที่จัดงานว่า จริงๆแล้วนักร้องสาวอยากได้รถแท็กซี่สีดำเป็นพาหนะในวันแต่งงานของเธอ พิธีใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 40 นาที โดยมีญาติสนิทของทั้งคู่ร่วมแสดงความยินดีเพียง 8 คนเท่านั้น
ตอนนี้ความสนใจพุ่งไปที่ซิซิลี ที่กำลังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับงานฉลองสุดอลังการที่คาดว่าจะดึงดูดเหล่าคนดังในวงการเพลงและแฟชั่นมากมายทั้ง เซอร์เอลตัน จอห์น, มาร์ค รอนสัน, ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์, โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ และซิมง ปอร์ต ฌักมูส เป็นหนึ่งในผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมงาน
งานฉลองจะจัดขึ้นที่วิลล่า อิเจอา และวิลล่า วาลกูอาเนรา สมัยศตวรรษที่ 17 ในบาเกเรีย ซึ่งมองเห็นวิวทะเลติร์เรเนียน
ก่อนงานแต่งงาน เชื่อกันว่า ดัว ได้เดินทางไปอิตาลีเพื่อพบกับ โดนาเทลลา และสรุปรายละเอียดของชุดแต่งงานสั่งตัดพิเศษ เพื่อนๆ คาดว่าเธอจะสวมชุดที่ออกแบบโดย Atelier Versace เนื่องจากเธอมีมิตรภาพอันยาวนานกับดีไซเนอร์คนนี้
การแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากที่ ดัว ลิปา ยืนยันการหมั้นหมายอย่างเป็นทางการระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร British Vogue
เธอกล่าวว่า “ใช่ค่ะ เราหมั้นกันแล้ว มันน่าตื่นเต้นมาก การตัดสินใจที่จะแก่ไปด้วยกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไป มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมาก”
ก่อนหน้านี้ ดัว เคยพูดถึงแผนการแต่งงานว่า เธอต้องการทำภารกิจทัวร์คอนเสิร์ตให้เสร็จสิ้นในขณะที่คัลลัม ถ่ายทำภาพยนตร์ให้เสร็จก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานกัน
เธอกล่าวว่า “ฉันอยากจะจบทัวร์คอนเสิร์ตของฉันก่อน ส่วน คัลลัม ก็กำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่ ดังนั้นเราจึงกำลังสนุกกับช่วงเวลานี้กันมากค่ะ”
“จริงๆแล้วฉันไม่เคยคิดเรื่องงานแต่งงานหรือฝันถึงว่าฉันจะเป็นเจ้าสาวแบบไหนมาก่อนเลย แต่จู่ๆ ฉันก็ต้องมาคิดว่า 'โอ้ ฉันจะใส่ชุดอะไรดีนะ?'”
ดัว ยังพูดถึงแหวนหมั้นของเธอโดยชื่นชมการเลือกของว่าที่สามีด้วยว่า “มันดีมากนะคะที่รู้ว่าคนที่ฉันจะใช้ชีวิตด้วยไปตลอดชีวิตรู้จักฉันดีมากเลย”
นักร้องสาวเสริมว่าในอนาคตเธอคิดเรื่องมีลูกเช่นกัน “สักวันหนึ่งฉันอยากมีลูกค่ะ แต่คำถามที่ค้างคาอยู่ตลอดก็คือ เมื่อไหร่จะเป็นเวลาที่เหมาะสมสักที มันจะเข้ากับงานของฉันได้ยังไง และมันจะลงตัวยังไงถ้าฉันต้องออกทัวร์คอนเสิร์ต และฉันต้องใช้เวลาพักงานนานแค่ไหน?”