“เจนนี่ รัชนก” ตรวจพบเชื้อ HPV ลั่นยังไม่ใช่มะเร็ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออกมาเล่าสิ่งที่ยังไม่เคยบอกใครเลยก็คือ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ตรวจพบเชื้อ HPV (กลุ่มเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณเยื่อบุผิวหนัง โดยติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือการมีเพศสัมพันธ์ เป็นสาเหตุหลักของโรคหูดหงอนไก่ และเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปากมดลูก) โดยเจ้าตัวเล่าว่าตรวจเจอมา 4 ปีแล้ว สามารถหายไปเองได้ แต่ตอนนี้ยังไม่หายไปไหน ซึ่งเชื้อดังกล่าวอาจขยายผลเป็นมะเร็งปากมดลูกได้

“ฉันตรวจเจอเชื้อ HPV เฝ้าติดตามมา 4 ปีแล้ว เชื้อยังอยู่ ยังไม่หายไป มันคือเชื้อที่ถ้าอนาคตมันไม่หายไปมีโอกาสจะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ แต่ตอนนี้มันยังเป็นแค่เชื้อ HPV ไม่ใช่มะเร็ง

มันไม่มีอาการอะไรเลย มันเป็นเชื้อที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปี ตรวจเมื่อ 4 ปีที่แล้วหลังคลอดยูจินเจอ แล้วก็มาตรวจ 2 ปีที่แล้วยังอยู่ พอคลอดจาญ่าไปตรวจใหม่ก็ยังเจอ สิ่งที่คุณหมอให้ทำก็คือไม่ต้องคิดมาก ให้ทำอะไรก็ได้ที่อย่าทำให้ภูมิคุ้มกันตก ตอนนี้ยังไม่ได้จะต้องรักษาอะไร แต่ก็ตรวจทุกๆ 6 เดือน

สิ่งที่ทำได้คือทำให้เรามีภูมิคุ้มกันอยู่เสมอ เจนนี่เลยหันมาออกกำลังกาย นอนเร็ว กินยาคุมไม่ได้ ฉีดยาคุมไม่ได้เพราะเรามีเชื้อนี้อยู่ในตัว ซึ่งมันมีวัคซีนนะและเจนนี่ก็ฉีดแล้ว แต่มันควรฉีดก่อนที่เราจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ตอนนี้มันมีวัคซีนสำหรับ 7 ขวบ 14 ขวบ

ตอนที่ตรวจเจอคือตกใจ เพราะที่บ้านเหมือนจะมีกรรมพันธุ์เป็นมะเร็งกัน แต่เชื้อ HPV มันไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์ แต่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ การเข้าห้องน้ำสาธารณะ มันเป็นได้หลายอย่าง ปีแรกที่ตรวจเจอร้องไห้กับแม่กับลิลลี่ ทุกคนตกใจกันหมด”








