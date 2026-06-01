‘โนโวไลฟ์’ ปักหมุดบ้านใหม่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 ฉลองก้าวสู่ปีที่ 22 มุ่งสู่องค์กรโตยั่งยืนด้วยแนวคิด Green Office

กรุงเทพฯ, 29 พฤษภาคม 2569 — บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของเมืองไทย จัดพิธีเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ย่านพุทธมณฑลสาย 2 ชูวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในโอกาสครบรอบปีที่ 22 โดยมี นายพิศิษฐ์ อรุณรัติยากร กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่ค้าเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น
การเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงการเติบโตอย่างมั่นคง และความมุ่งมั่นในการยกระดับภูมิปัญญาสมุนไพรไทยให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
ตอกย้ำความสำเร็จ 22 ปี กับ 4 แบรนด์เรือธงครองใจผู้บริโภค
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ โนโวไลฟ์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพรที่ครอบคลุมทั้งตลาดดั้งเดิมและกลุ่มคนรุ่นใหม่ จนได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ผ่าน 4 แบรนด์ไฮไลท์:
1. เกรซ (Grace): ผลิตภัณฑ์สารส้มระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ
2. กรีนเฮิร์บ (Green Herb): ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไลฟ์สไตล์ ดีไซน์ทันสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่
3. โพธิ์ทอง: บาล์มและน้ำมันสมุนไพรระดับพรีเมียม ผสานความเป็นไทยเข้ากับความทันสมัยพร้อมกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
4.สำเภาทอง: แบรนด์ยาหม่องสมุนไพรสูตรร้อน ตำนานความผ่อนคลายที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
ชูแนวคิด “Green Office” สำนักงานสีเขียวเพื่ออนาคต
นายพิศิษฐ์ อรุณรัติยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด เปิดเผยถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ว่า "สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ทำงาน แต่คือสัญลักษณ์ของการเติบโต ความตั้งใจ และความเชื่อมั่นที่ โนโวไลฟ์ มีต่ออนาคต เราออกแบบอาคารแห่งนี้ภายใต้แนวคิด Green Office (สำนักงานสีเขียว) ที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศโปร่ง โล่ง สบาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะช่วยสร้างพลังให้บุคลากร พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกมิติ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยคุณภาพสูง ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดีที่สุดให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน"
สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการทำงานยุคใหม่ (Modern Workspace) พร้อมสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงชีวิต
ข้อมูลการติดต่อและช่องทางติดตาม ผลิตภัณฑ์จาก โนโวไลฟ์ ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ หรือผ่านช่องทางออนไลน์:
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 632/4-5 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
