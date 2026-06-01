งงเต๊ก! “วิล ชวิณ” ปิดไอจี จับตาความสัมพันธ์ “เบลล่า ราณี”

ทำแฟนคลับพากันงงเต๊ก หลังจากที่ “วิล ชวิณ เจียรวนนท์” หวานใจ “เบลล่า ราณี แคมเปน” ปิดอินสตาแกรมส่วนตัว สร้างความสงสัยและถามไถ่กันอื้ออึงว่าเกิดอะไรขึ้น รวมทั้งไม่วายจับโยงไปที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่
ขณะที่อินสตาแกรมเบลล่าได้โพสต์ภาพขณะเดินป่าท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีหนุ่มรายหนึ่งอยู่ในภาพดังกล่าวด้วย ซึ่งสาวเบลล่าใช้อีโมจิรูปแมวปิดหน้าเอาไว้ งานนี้แฟนคลับต่างเมนต์ว่าหนุ่มรายดังกล่าวก็คือวิล ชวิณ นั่นแหละ เพราะทริปก่อนหน้านี้ที่เกาหลี สาวเบลล่าก็ใช้อีโมจิรูปหน้าปิดหน้าแฟนหนุ่มเหมือนกัน ส่วนงานนี้จะเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องรอฟังความจริงจากสาวเบลล่าอีกที