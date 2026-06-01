รู้จัก “วิกรม The face men” หรือ “ราชานมดิบ” หนุ่มนักเรียนนอกวัย 17 ในข่าว “เบียร์ เดอะวอยซ์ - ท็อป LazyLoxy” มั่นทะลุโลก

หลังจากมีข่าวสนิทสนมกับ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล และยังแท็กหา “ท็อป LazyLoxy” จนเกิดสตอรี่ใหญ่ในโซเชียล ทำตอนนี้คนอยากรู้จักว่า “ราชานมดิบ” คือใคร?
“ราชานมดิบ“ คือชื่อแอ็กเคานต์ในโซเชียลของ “วิกรม ปัญจมาพิรมย์” เป็นนายแบบและผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Face Men Thailand Season 4 หนุ่มนักเรียนอังกฤษวัย 17 ปี ในทีมมาสเตอร์ “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” และ “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” ที่เข้ามาสร้างสีสันให้รายการในช่วงแรกด้วยลุคที่มั่นใจและคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นในรายการจนเป็นที่พูดถึงมากมาย วิกรมเดินทางจากอังกฤษกลับมาประกวดที่เมืองไทย ด้วยความหวังเดียวคืออยากมาโชว์ตัว
วิกรม เป็นนักดนตรี (เล่นเปียโน) พกพาความมั่นใจเกินร้อยแบบทะลุโลกว่าตนเป็นคนหล่อและดูดี มีฝันใหญ่อยากมีตัวตน อยากเป็นผู้นำด้านการพัฒนาตนเอง ศึกษาโภชนาการ เน้นกินอาหารจากธรรมชาติเพราะเชื่อว่าการกินแบบนี้ทำให้ตัวเองหล่อขึ้น ทำสาวๆ ในโซเชียลกรี๊ดกันมากมาย แต่ก็มีไม่น้อยที่ไม่ชอบเอามากๆ
แต่จริงๆ แล้ว วิกรม หรือราชานมดิบ โด่งดังจากการเป็นอินฟูลฯ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ในติ๊กต๊อก ที่บอกเล่าเรื่องของเด็กผู้ชายที่ใช้ชีวิตในต่างแดนกับการกินนมดิบเพื่อเพิ่มความหล่อ ความสูงให้กับตังเอง โดยวิกรมจะกินนมดิบจากฟาร์มนมวัวที่รีดสดๆ เพื่อเพิ่มความสูง เขาจะกินนมดิบผสมน้ำผึ้งและไข่แดง เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้สุขภาพองค์รวมแข็งแรง หากวันไหนหน้าเป็นสิว ผิวไม่สดใสจะกินนมดิบบูด ที่ทิ้งไว้ 3 วัน แม้การทำคอนเทนต์แบบนี้จะมีผู้คนมากมายเข้าไปโต้แย้งว่านมดิบไม่สะอาด กินแล้วมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน แต่วิกรมก็ยืนยันมาตลอดว่านมดิบสะอาด และดีที่สุด
งานอดิเรกคือออกกำลังกายฟิตกล้าม ชื่นชอบการตากแดด หากวันไหนเรียนจนเกิดความเครียด วิกรมจะโดดเรียนมานอนตากแดดตามสนามหญ้าเพราะมีความเชื่อว่าแสงแดดช่วยลดฮอร์โมนความเครียดในตัวได้ นอกจากนมดิบแล้ว บางวันวิกรมยังกินอาหารเช้ากับหมู 3 ชั้นดิบ ที่เรียกว่า Mett ตามคนเยอรมันเพื่อบำรุงฮอร์โมน กินสมองวัวเพื่อเพิ่มไอคิวให้ตัวเอง เพราะสมองมีคอเลสเตอรอล เป็นสารอาหารสำคัญของสมอง
หากมาเมืองไทย อาหารโปรดของ วิกรมก็คือตับวัวดิบจิ้มกับน้ำจิ้มซอยจุ๊ เพราะเชื่อว่ามีวิตามินครบทุกวิตามิน เป็นอาหารเครื่องสำอางจากธรรมชาติ
นอกจากคอนเทนต์อาหาร วิกรมก็มักจะทำคอนเทนต์เล่นเปียโน โดยจะไปเล่นเปียโนตามห้าง และเข้าสตูดิโอเพื่อทำเพลงของตัวเอง ในแนวแก๊งสเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่วิกรมชื่นชอบ เพราะในรายการ The face men เขาก็พรีเซนต์ตัวเองด้วยการเดินแบบแก๊งสเตอร์ แต่ไม่มีเมนเทอร์คนไหนชอบ จนถูกปัดตกรอบ วิกรมเผยว่า… “เสียใจมากที่ตกรอบ เพราะตั้งใจมากๆ แม้จะเดินแบบแก๊งสเตอร์ เพราะตนมีความคิดในแบบนั้น ทุกคอมเมนต์ผมได้อ่านหมด แม้ผมจะถูกมองว่าเป็นตัวแถม แต่ผมจะตั้งใจพัฒนาตัวเอง ผมจะสู้และพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าผมไม่ใช่ตัวแถม”
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นต่อ วิกรม มากมาย อยากให้น้องปรับทัศนคติตัวเองใหม่ เพราะมีโปรไฟล์ดีอยู่แล้ว บางคนที่ตามวิกรมมาตั้งแต่แรกๆ ยังออกความเห็นกันว่า แต่ก่อนเป็นเด็กดูติ๋มๆ น่ารัก แต่เดี๋ยวนี้ทำไมมั่นเกินเบอร์เกินเหตุ
เรื่องราวความมั่นของ วิกรม หรือ ราชานมดิบ หรือหลังๆ มีชื่อใหม่ เคะพิจิตร มีหลายอย่างที่คนเริ่มรับไม่ได้ ก็คือการทำคอนเทนต์ถูกฉกมือถือบนรถไฟฟ้า BTS ทำสังคมถล่ม ดรามาถาโถมทำประเทศไทยภาพลักษณ์เสื่อมเสีย จน วิกรม ต้องเดินทางไปขอโทษ BTS จริงจังเรื่องถึงจบสังคมเลิกดรามา
มาถึงเรื่องคลิป “เบียร์ เดอะวอยซ์” อีก วิกรมก็โดนสังคมถาโถมหนักว่าไปแท็กหา ท็อป LazyLoxy เพื่ออะไร หิวแสงจังเลย ซึ่งวิกรมแม้จะไม่ตอบเรื่องความสัมพันธ์ กับเบียร์ แต่เลือกทำคลิปตอบดรามาที่ถูกมองหาแสงเวอร์ ด้วยการทำคลิปตนเองใส่หูฟังออกไปเดินตากแดดพร้อมข้อความว่า… “ตลอดเวลาครับ” ทำชาวเน็ตถล่ม ไม่สลด , ตัวสะเหล่อประจำปี แต่ก็มีชาวเน็ตมาช่วยด่ากลับ