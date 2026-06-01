ส่อดรามา เมียเก่า “เหน่ง เหม่งจ๋าย” โพสต์รู้อะไรเยอะมาก ตกใจ น้ำตาจะไหล เมียใหม่สวน ให้หนึ่งเพลง “ไม่ธรรมดา” พร้อมเล่านิทาน!

“เจเจ” เมียเก่า “เหน่ง เหม่งจ๋าย” เผยตกใจมาก หลังไปสักคิ้วลูกค้าที่รพ.ที่อดีตสามีรักษาตัวก่อนเสียชีวิต บอกรู้อะไรเยอะเลย น้ำตาจะไหล “ไอซ์” เมียปัจจุบันโพสต์สวนได้ข้อมูลสำคัญ ให้หนึ่งเพลง “ไม่ธรรมดา” เตรียมเล่านิทาน ทำชาวเน็ตแห่ใส่ใจเพียบ
ทำชาวเน็ตรอใส่ใจเพียบ หลังจากที่ “เจเจ ยุวฉัตร” เมียเก่า “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ตลกดังผู้ล่วงลับ ได้เผยข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “มันใช่ความบังเอิญไหม ที่ลูกค้าที่นัดคิวสักคิ้วเข้ามา ดันเป็นพยาบาลอยู่รพ.บ้านแพ้วพอดี” รวมทั้งได้ตอบคอมเมนต์ “นัส จุฑารัตน์” ที่เมนต์ว่า “อีก 10 นาทีเดี๋ยวโทร.หา ยังไง ไหนเล่า” ด้วยข้อความว่า “มึง คือพี่ตกใจมาก รู้อะไรเยอะเลยค่ะ”
รวมทั้ง “บูม ชญาภา” ได้เข้ามาเมนต์ว่า “ต้องประชุมสายแล้วแหละ” เจ้าตัวก็ได้เข้าไปเมนต์ตอบว่า “น้ำตาจิไหล, ตั้งกลุ่มนัดวันไปไลฟ์สดบ้านไอ้เบนซ์กัน เตรียมกับข้าวไว้ให้กินด้วยนะ”
นอกจากนี้ยังมี “ป๋าชู วัดเศวต” เข้ามาเมนต์ว่า “เรื่องรพ.ที่เหน่งเสียชีวิตใช่ไหม เป็นเรื่อง”ซึ่งเจเจก็เมนต์กลับไปว่า “ใช่ไงพี่ชู”
ด้านเฟซบุ๊ก “ไอซ์” เมียปัจจุบันของเหน่งก็ส่อแววเดือดไม่แพ้กัน เพราะมีการโพสต์ว่า
“มีพี่คนนึงโทร.เข้ามาถามว่า ร้านแคแถวอะไหล่ยนต์ ใช่ไหมคะ
เราก็บอกบอกว่าใช่ค่ะ ใครคะ เขาบอกรถพี่เสีย คนแถวนี้แนะนำมาบอกว่าร้านนี้ซ่อมรถดี ราคาดี
พี่เลยโทร.มา ช่วยพี่หน่อยได้ไหม
คุยกันสักพักเราก็ขับรถไปเปิดร้านให้ลูกค้า
ปกติวันอาทิตย์ร้านจะปิด พอเจอลูกค้าเราก็สวัสดีเขา พร้อมให้ลูกน้องเช็กรถให้
เราก็นั่งคุยถามเขามาจากไหน คุยไปคุยมา
ลูกค้าเป็นคนวัดโบสถ์ อยู่บ้านน้อย พิษณุโลก
เขาบอกเราหน้าเหมือนคนในข่าว เป็นแฟนตลกใช่เปล่า เราก็ตอบใช่ค่ะ
หลังจากนั้นก็คุยกันยาว แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รู้เรื่องอะไรหลายอย่าง ให้หนึ่งบทเพลง “ไม่ธรรมดา”🫢
ไหนๆ ก็ฝากร้านธุรกิจอะไหล่เซียงกงของไอซ์ด้วยนะคะ
รับซ่อม บริการ ขายอะไหล่เก่าญี่ปุ่น ราคายุติธรรมจ้า"
รวมทั้งได้โพสต์ว่า “อยากฟังนิทานกันไหมคะ เดี๋ยวไอซ์จะเล่าให้ฟัง (อีโมจิปิดปาก)” และล่าสุดโพสต์ว่า “วันนี้ใส่บาตรให้ที่รักชุดใหญ่จัดเต็ม เพราะอารมณ์ดี มีความสุขเป็นพิเศษ 555555555555555 #คิดถึงสามีนะคะ” ทำชาวเน็ตเข้ามาเมนต์ถามเมื่อไหร่จะเล่านิทาน อยากรู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่
