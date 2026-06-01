“แอฟ ทักษอร” เคียงข้าง “นนกุล” ทำบุญครบรอบ 1 ปีให้คุณแม่ พี่สาวโพสต์เศร้า ความรู้สึกเสียใจที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอแป๊บเดียวก็ครบ 1 ปีเต็มแล้ว สำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ “คุณแม่เพ็กแฮ” คุณแม่ของพระเอกหนุ่ม “นนกุล ชานน สันตินธรกุล”
ล่าสุดครอบครัว นำโดย คุณพ่อ และ 3 พี่น้อง ลูกน้ำ เพ็ญพิชชา, นนกุล ชานน, นุ่น พิชชาธร เดินทางไปทำบุญที่วัดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่ โดยงานนี้ก็มีนางเอก “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” แฟนสาวของนนกุลให้กำลังใจเคียงข้าง
ขณะที่ลูกน้ำได้เผยภาพบรรยากาศ พร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งระบุว่า
“1 ปีผ่านไปเร็วมาก ภาพของวันนี้เมื่อปีที่แล้วยังคงวนกลับมาในหัวเรื่อยๆ ชัดเจนเหมือนเดิม ทุกครั้งก็ยังคงจำความรู้สึกวันนั้นได้ดี ความรู้สึกเสียใจที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต คิดถึงแม่นะ”
ด้าน นุ่น น้องสาวคนเล็ก ได้เผยข้อความระลึกถึงคุณแม่ ระบุว่า “ผ่านไป 1 ปีแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงคุณแม่ ไม่ได้กอดและไม่ได้หอมคุณแม่ หนูคิดถึงคุณแม่มาก ๆ ค่ะ 1 ปีผ่านไปเร็วมาก หนูมักสงสัยว่าคุณแม่สบายดีไหมบนสวรรค์ หนูยังคิดถึงคุณแม่ทุกวันรู้สึกเหมือนคุณแม่ยังอยู่ตรงนี้กับหนูเสมอ
วันนี้พวกเราอยู่ด้วยกัน ส่งความรักไปให้คุณแม่นะคะ
รักคุณแม่มาก ๆ ...จนกว่าเราจะได้พบกันอีกครั้ง @phekhae.s คิดถึงมากๆ เลยนะ..”