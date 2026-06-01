“เบียร์ เดอะวอยซ์” สลิ้งแตก ฟาดรัวๆ “ท็อป” ซัดแมนพอให้เคลียร์ เก็บความลับ 3 ปี มีเด็ดกว่านี้แต่ไม่ทำ!

เดือดกันตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา ยันวันนี้ (1 มิ.ย.) หลังจากที่ “วิกรม เดอะเฟซ เมน” หรือ “ราชา นมดิบ” ทำคลิปคู่ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคล พร้อมแท็กหา “ท็อป LazyLoxy” ปฐมภพ พูลกลั่น แฟนเก่าของเบียร์ ถึงขั้นทำท็อปฉุนจัด แท็กหาเบียร์ฟาดยับจะไปกับเด็กเห่อหมxยก็ไป ไม่ต้องมาอะไรกับตน เกลียดที่หาแสงแบบนี้ จนเบียร์แฉกลับเดือด อดีตนอกใจไปเยเย่กับแฟนคลับ ทำเอาสะเทือนโซเชียล
ล่าสุด เบียร์ ฟาดต่อไม่พัก เผยคลิปผ่านสตอรี่ระบุว่าถ้าจะหาแสง มีวิธีได้มากกว่านี้ แล้วตนเองก็เก็บความลับเอาไว้ 3 ปีแล้ว อยากรู้แค่นี้ทำไมโมโห ถึงขั้นแท็กด่ากูลงสตอรี่ มึงจำไม่ได้เหรออันไหนน่าโมโหมากกว่ากัน ตอนที่มึงไปเยxxแฟนคลับตอนคบกับกู มึงลืมไปหรือเปล่า ใครน่าโมโหกว่ากัน กูไม่เคยด่ามึงลงสตอรี่แบบนี้นะ เป็นไร ถ้าพวกกูอยากหาแสงด้วยวิธีเหี้xx แค่นี้ไม่ต้องทำหรอก กูมีเรื่องเด็ดกว่านี้ แต่กูไม่ทำ กูเก็บความลับได้ 3 ปีเลยนะเว้ย จนกระทั่งมึงสลิ้งแตก อย่าคิดว่ามึงสลิ้งแตกได้คนเดียวนะ
นอกจากนี้ได้เผยข้อความสนทนาที่คาดว่าเป็นการพูดคุยกับฝั่งท็อป โดยเบียร์ท้าถ้าแมนพอให้มาเคลียร์ กูเกี่ยวอะไร ทำไมไม่ทักไปด่าน้อง มาด่ากูเพื่อ มึงรู้เปล่า กูเตือนแล้ว แต่มันก็ทำ ซึ่งท็อปมีการโต้ตอบกลับมาว่า ไม่มีอะไรต้องเคลียร์เรื่องอดีตเหี้xๆ ที่เคยทำ อยากเล่ายังไงก็เรื่องของมึง ถึงกูเคยหวังดีกับมึง แต่สุดท้ายมึงก็ใช้เป็นเครื่องมือไม่เคยถามกูเลยสักนิด พยายามไม่คิดมาก แต่พอคุยกับมึงยังมาโทษอดีตอีกจริงๆ มึงคงไม่ได้มองกูเป็นเพื่อนเลยด้วยซ้ำ กูเลยถามทำไมไม่ห้ามไอ้เด็กเหี้xนั่นหน่อยเหรอ ที่ผ่านมามึงก็ด่าคนมาเยอะแล้ว โดนด่าแค่นี้อย่าทำตัวบอบบางหน่อยเลย
เบียร์ ฟาดเดือดผ่านแคปชั่นว่า
-มึงยอมรับแล้วมึงเคยทำเรื่องเหี้xๆ กับกูจริง (ฝากถึงติ่งที่มาหาว่ากูแต่งเรื่อง)
-การขอนอนกอด ขอเย ไม่เท่ากับหวังดี
-กูจะไม่มีทางใช้มึงเป็นเครื่องมือได้ ถ้ามึงไม่มาหวังเยกู
-กูเคยคุยกับมึงแล้วเรื่องความเป็นเพื่อน มึงน่าจะรู้ดีและจำได้ ว่ากูเคยขอให้เวลาเจอกัน อยู่ข้างนอก ควรให้เกียรติกู ไม่ใช่เอะอะก็มาบีบหน้ากูเหมือนตอนเป็นแฟน ใครกันแน่ที่ไม่เคยเห็นถึงความเป็นเพื่อน
-กูก็มีเตือน ว่ามึงจะโมโหเอาได้ แต่เขาเลือกเอง แล้วกูก็เห็นพอๆ กับมึงเนี่ยแหละ แต่กูก็คิดว่า อย่างมากมึงก็คงโกรธเด็ก กุงงที่มาด่ากุ เพราะกุไม่ใช่คนแท็กมึง กูไม่ใช่คนโพสต์
-มึงจะด่าไรกู ก็เอา ด่ามากูก็ด่ากลับ กูไม่เคยบอบบาง ทุกคนรู้ดี
แล้วก็ไม่ได้ปกป้องใครทั้งนั้น ถ้าจะเกลียดใคร ไม่ต้องมาบังคับให้กุไปเกลียดด้วย
ขณะที่สตอรี่ก็ร้อนแรงไม่แผ่ว ตอกกลับสาเหตุเมื่อก่อนไม่เคยแฉ เพราะกลัวอีกฝ่ายไม่มีแบรนด์จ้างงาน ส่วนท็อปไม่ต้องสลิ้งแตก เพราะกูสลิ้งแตกเอง เดือดปุดๆ ขาเผือกไปตามกันต่อได้เลย