"ฮาจีวอน" วัย 47 สร้างความฮือฮา หวนขึ้นเวทีเพลงครั้งแรกในรอบ 23 ปี

นักแสดงสาวชื่อดัง “ฮาจีวอน” กลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์ หลังกลับมาปรากฏตัวบนเวทีรายการเพลงเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปี พร้อมนำเพลง “Home Run” กลับมาขับร้องอีกครั้ง และโชว์รูปร่างสุดฟิตที่แทบไม่เปลี่ยนไปจากอดีต จนผู้ชมจำนวนมากยกให้เป็นหนึ่งในการกลับมาที่น่าประทับใจที่สุดของปี
ในการออกอากาศรายการ Show! Music Core ของ MBC เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ฮาจีวอนขึ้นแสดงเพลง “Home Run” ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Reversal of Fortune ที่เธอแสดงนำเมื่อปี 2003 โดยเพลงดังกล่าวแต่งและโปรดิวซ์โดย “ไซ” และเคยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานั้น
นักแสดงวัย 47 ปี ปรากฏตัวบนเวทีในชุดครอปท็อปสีขาวและกางเกงทรงหลวม โชว์หน้าท้องที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและซิกซ์แพ็กชัดเจน สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมจำนวนมาก ขณะที่พลังบนเวทีและภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ทำให้หลายคนแทบไม่เชื่อว่าเวลาผ่านไปกว่าสองทศวรรษแล้วนับจากการโปรโมตเพลงครั้งแรก
นอกจากรูปลักษณ์ที่ได้รับคำชมอย่างล้นหลาม ฮาจีวอนยังแสดงท่าเต้นได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ จนแฟน ๆ หลายคนมองว่าเธอพัฒนาขึ้นจากการขึ้นเวทีรายการเพลงในอดีตเมื่อปี 2003 อีกทั้งยังสามารถปิดโชว์ด้วยท่า “Ending Pose” สไตล์ไอดอลเคป๊อปรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การกลับมาครั้งนี้เกิดขึ้นจากคำมั่นสัญญาที่เธอให้ไว้ในรายการออนไลน์ Class of ’26 Ji Won โดยระบุว่าหากรายการมียอดรับชมทะลุ 1.2 ล้านวิว เธอจะกลับมาสร้างเวที “Home Run” ขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งสุดท้ายแฟน ๆ ก็ช่วยกันผลักดันจนบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
หลังการออกอากาศ ชุมชนออนไลน์และโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความชื่นชม หลายคนแสดงความเห็นว่า ฮาจีวอนยังคงดูเหมือนเดิมแทบไม่ต่างจากเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ขณะที่บางคนบอกว่าแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นเธอกลับมายืนบนเวทีเพลงอีกครั้ง
ทั้งนี้ ฮาจีวอนเคยสร้างความฮือฮาในอดีตจากการปรากฏตัวในรายการเพลงอยู่แล้ว โดยเธอเคยรับหน้าที่ขึ้นแสดงเพลง “Brother” ของนักร้อง “WAX” แทนเจ้าของเพลงตัวจริง จนกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของวงการเพลงเกาหลีในยุคนั้น และเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงเสน่ห์รอบด้านของนักแสดงสาวคนนี้ที่ยังคงได้รับความรักจากแฟน ๆ มาจนถึงปัจจุบัน