อิตาลีสั่งยกเลิกคอนเสิร์ต “คานเย เวสต์” ปมความปลอดภัย กลายเป็นประเทศล่าสุดที่ปิดประตูใส่แร็ปเปอร์ชื่อดัง

แผนการทัวร์ของ “คานเย เวสต์” ยังคงเผชิญอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง หลังทางการอิตาลีมีคำสั่งยกเลิกคอนเสิร์ต 2 รอบที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 และ 18 กรกฎาคม ที่เมืองเรจโจ เอมีเลีย ทางตอนเหนือของประเทศ โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวยังมี “ทราวิส สก็อตต์” ร่วมแสดงด้วย แต่ถูกสั่งระงับเนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสาธารณะ รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการประท้วงจากประชาชน
การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นโดย “ซัลวาตอเร อันเจียรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ขณะที่คานเยยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้ แม้ก่อนหน้านี้เขาจะเคยพูดถึงการยกเลิกงานแสดงหลายครั้งผ่านโซเชียลมีเดียก็ตาม
นี่ถือเป็นอีกหนึ่งแรงกระแทกต่อเส้นทางการกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตของศิลปินวัย 48 ปี ซึ่งยังคงเผชิญกระแสต่อต้านจากหลายประเทศ อันเป็นผลมาจากคำพูดต่อต้านชาวยิวและการแสดงท่าทีสนับสนุนแนวคิดนาซีในอดีต
ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน สโมสรฟุตบอล “เอฟซี บาเซิล” ของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ปฏิเสธไม่ให้คานเยใช้สนาม St. Jakob-Park จัดคอนเสิร์ต โดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าว “ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของสโมสร” ขณะที่ในโปแลนด์ การแสดงที่สนาม Silesian Stadium ก็ถูกยกเลิกเช่นกัน หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศว่าการเชิญตัวเขามาแสดงเป็นเรื่อง “ยอมรับไม่ได้”
รัฐมนตรีวัฒนธรรมโปแลนด์ระบุว่า คานเยเป็นศิลปินที่เคยแสดงความเห็นต่อต้านชาวยิว ลดทอนความร้ายแรงของอาชญากรรมในประวัติศาสตร์ และเคยจำหน่ายเสื้อยืดที่มีสัญลักษณ์สวัสดิกะ ซึ่งไม่ใช่เพียง “ประเด็นถกเถียง” แต่เป็นการทำให้ความเกลียดชังกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม
ก่อนหน้านี้ คานเยยังถูกปฏิเสธการเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ส่งผลให้การขึ้นแสดงในฐานะเฮดไลเนอร์ของเทศกาลดนตรี Wireless Festival ที่ลอนดอนต้องถูกยกเลิก ขณะที่คอนเสิร์ตในเมืองมาร์กเซย ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน ก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ท่ามกลางรายงานว่านาย “โลร็องต์ นูเญซ” รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศส กำลังพิจารณาห้ามการจัดงานดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกประเทศที่เลือกใช้มาตรการเดียวกัน โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ว่ายังไม่มีเหตุผลทางกฎหมายเพียงพอที่จะปฏิเสธการเข้าประเทศของคานเย แม้จะมีแรงกดดันจากนักการเมืองบางส่วนให้ดำเนินการก็ตาม
นับตั้งแต่ต้นปี 2026 คานเย เวสต์ พยายามฟื้นฟูภาพลักษณ์และกลับเข้าสู่วงการกระแสหลักอีกครั้ง โดยในเดือนมกราคมเขาได้ลงโฆษณาเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เพื่อกล่าวขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมในอดีต พร้อมระบุว่าการกระทำหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงที่โรคไบโพลาร์ชนิดที่ 1 ของเขาไม่ได้รับการรักษา จนทำให้ “สูญเสียการรับรู้ต่อความเป็นจริง” อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะลบความกังวลของหลายประเทศที่ยังคงปิดกั้นการแสดงของเขาในเวลานี้