มวลความรักพุ่งกระฉูด! “เจมีไนน์-โฟร์ท” เสิร์ฟความฟินล้นฮอลล์ กับตอนแรกซีรีส์ “Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์“ แฟนๆ ปรบมือดังสนั่น!!

อบอวลไปด้วยมวลความรักและความคิดถึงจนล้นฮอลล์ สำหรับงานพรีเมียร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Ticket To Heaven The Premiere” ที่ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย จัดเต็มความพิเศษให้แฟนๆ ของสองหนุ่มสุดฮอต “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” ได้มาร่วมเปิดประตูสู่ความทรงจำและชมซีรีส์ “Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์” ตอนแรกไปพร้อมกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณ ICONSIAM HALL, 7th FLOOR ICONSIAM ที่ผ่านมา บอกเลยว่างานนี้พลังความรักของแฟนๆ ทำเอาบรรยากาศคึกคักและอบอุ่นตั้งแต่วินาทีแรกเลยทีเดียว
เริ่มต้นความสนุกด้วยเสียงกรี๊ดถล่มทลาย เมื่อสองหนุ่มเปิดเวทีต้อนรับแฟนๆ ด้วยโชว์สุดพิเศษ โดย “เจมีไนน์” ขอตกหัวใจแฟนๆ ด้วยเพลงซึ้งละมุน “What If” ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ “โฟร์ท” ขึ้นมาสาดเสน่ห์ในเพลง “ระหว่างทาง” และแน่นอนว่าระดับ "เจมีไนน์-โฟร์ท" ย่อมไม่มีคำว่าธรรมดา ทั้งคู่จับมือร้องเพลงคู่กันในเพลง “คนนั้นต้องเป็นเธอ” สาดเคมีเคใจสบตากันหวานซึ้ง ทำเอาแฟนๆ ฟินจิกหมอนกันไปตามๆ กันหลังจากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ก็ได้ดำเนินความสนุก ชวนสองหนุ่มพร้อมด้วยผู้กำกับฯ คุณภาพ “ออฟ นพณัช ชัยวิมล” นั่งทอล์กเม้าท์มอยเบื้องหลังการทำงานอย่างเป็นกันเอง เผยทุกความท้าทาย ความยากง่าย ความทุ่มเท และเบื้องหลังเสียงหัวเราะในกองถ่าย นอกจากนี้ยังมีทีมนักแสดงรุ่นใหม่ที่มาร่วมสร้างสีสันในซีรีส์อย่าง “ต้อ ภควัต ตั้งฉัตรแก้ว, กีตาร์ ศุภกร กันทนิตย์, มุก ชญาดา อะกิยามะ, มันตรา ธมนต์ชิตา นามกูล, ปุน ปุญย์ สุตารมจ์” ขึ้นมาสร้างความคึกคักบนเวที และถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนจะเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนรอคอย กับการร่วมชมตอนแรก “Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์” ไปพร้อมกันบนจอใหญ่ยักษ์ ซึ่งบอกได้คำเดียวว่ากระแสตอบรับปังสุดขีด แฟนๆ ต่างส่งเสียงกรี๊ดและฟินกระจายไปกับทุกฉากทุกตอน
และปิดท้ายค่ำคืนสุดประทับใจด้วยเพลงความหมายดีๆ อย่าง “ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไป” เพลงประกอบซีรีส์ที่ทั้งคู่ตั้งใจร้องส่งทุกคนกลับบ้านด้วยความอบอุ่นสุดประทับใจ เรียกว่างานนี้แฟนๆ หอบเอาความสุข ความทรงจำ และความฟินกลับบ้านกันไปแบบเต็มอิ่ม คุ้มค่าความคิดถึงอย่างที่สุด
ติดตามชมซีรีส์เรื่อง "Ticket to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์" ได้ในทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และ เวลา 21.30 น. รับชมย้อนหลังที่แรกบนแอปพลิเคชั่น VIU เท่านั้น