สยามพิวรรธน์ ร่วมขบวน Bangkok Pride Parade สุดยิ่งใหญ่ พร้อมสนับสนุน บางกอกไพรด์ เดินหน้าสู่ Bangkok World Pride

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Parade จัดโดย นฤมิตไพรด์ หนึ่งในไฮไลท์ของงาน Bangkok Pride Festival 2026 ซึ่งในปีนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและยิ่งใหญ่ตระการตา ตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม  (Diversity , Equality & Inclusion) พร้อมขอสนับสนุนการเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030
 
Bangkok Pride Parade 2026 ในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีขบวนพาเหรดยาวกว่าทุกปี เป็นเทศกาลสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจากทั่วโลกมาร่วมงาน แสดงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030 สำหรับขบวนพาเหรดที่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้สร้างสรรค์เข้าร่วมในงาน เปี่ยมด้วยพลังแห่งความสุข ความหลากหลาย และการเฉลิมฉลอง ภายใต้แนวคิด “The Celebration: Right to Love 2026” ท่ามกลางผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยมี คณะผู้บริหารสยามพิวรรธน์ นำโดย มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ และพนักงานสยามพิวรรธน์ ร่วมขบวน และได้รับเกียรติจาก อรรณว์ (วาดดาว) ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Pride , นิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย, รานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยพันธมิตรร่วมงานมากมาย ตลอดทั้งถนนพระรามที่ 1 หน้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันที่ 31พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา

ขบวนแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้นำโดยวงดุริยางค์ Satit Ram Marching Band และการแสดงคัลเลอร์การ์ด (Color Guard) จากนักแสดง CGT Colorguard Thailand ที่จะร่วมแปรขบวนไปกับวงดุริยางค์พร้อมด้วย Drag Bangkok Pride Parade , Tiffany's Show Pattaya, เยาวชนจากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 และ MAX SQUAD Winner of the 2nd Runner-Up Award at the TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026, ทีม UNITY, G-RUKE, U-NIT GIRL, M SQUAD และ House of WLW รวมถึงโชว์พิเศษจาก ต้น- ธนษิต จตุรภุช, Universal Music , Bangkok Gay Men’s Chorus ตลอดจนไฮไลท์สุดเซอร์ไพรส์ของซีนอน โลเรสกา (Xenon Loresca) โกบอลอินฟลูเอนเซอร์จากฟิลิปปินส์ รวมถึงนักแสดงจากซีรีส์LOVEx3 โดย Tia51 ที่มาร่วมส่งต่อพลังแห่ง Pride และร่วมสร้างการรับรู้ เพื่อผลักดันความสำเร็จของงานสู่เวทีระดับโลก
ทั้งนี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้จัดงาน “The Celebration: Right to Love” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน โดยได้รับเกียรติจาก นฤมิตไพรด์ ให้เป็นสถานที่จัดงาน “Bangkok Pride Forum 2026” นอกจากนี้ สยามพารากอนยังร่วมกับTia51 ผลักดันอุตสาหกรรม Boys Love ผ่านโปรเจกต์ “Tia51 x Siam Paragon” เปิดตัวซีรีส์ “Love x3 หลักสูตร(รัก)ภาคบังคับ” และโปรเจกต์ “Love Galaxy” กับกิจกรรม “Love Talk” นำโดยนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Boy’s Love และ Girl’s Love จัดโดยสยามพารากอนและนิตยสารแพรว ในวันที่ 26 มิ.ย. 69 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการ “Citizen of Love” และยังมีกิจกรรม Pride Busking Activity พบความบันเทิงจากตัวแทนแห่ง Community ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนมิ.ย. นำโดย 4MIX, JRBUBBLEGUMและ Jeanius ณ บริเวณ Cascade ชั้น M สยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์ ร่วมกับศิลปินไทย บุรินทร์ พันธ์มา นักวาดภาพประกอบแฟชั่นและศิลปิน NFT นำเสนอผลงานสะท้อนภาพ pride month ในมุมมองคนรุ่นใหม่ อีกทั้งได้ร่วมกับแบรนด์แฟชั่นภายในศูนย์ฯจัดกิจกรรมสะท้อนตัวตนในรูปแบบที่หลากหลาย และงาน “The Colors of Thai Beauty” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความงามอย่างไร้ขีดจำกัด ต่อยอด T-Beauty ให้เป็นมากกว่าความงาม ระหว่างวันที่ 4 - 30 มิ.ย. 69
สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ Bangkok Pride และ Yellow Channel จัดนิทรรศการ Road To Bangkok World Pride Photo Exhibition นิทรรศการภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความหลากหลายและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคอมมูนิตี้ LGBTQ+ ในประเทศไทย, การแสดงชุดสุดตระการตาของThailand’s Drag Star Extra-bition 2026 นิทรรศการที่รวบรวมชุดไฮไลต์จากผู้เข้าประกวดเวที Thailand’s Drag Star 2026, งาน PRIDE Space and ACTIVITY รวมร้าน LGBTQ+ Market พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย

ไอคอนสยาม จัดแคมเปญ “UNITY OF PRIDE: DIVERSE SERIES, ONE COMMUNITY หลอมรวมทุกความหลากหลาย สู่หนึ่งหัวใจแห่งความภาคภูมิ” เนรมิต ‘ปรากฏการณ์สีรุ้งเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา’ ผ่าน 3 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ 1.PRIDE THE WORLD ตระการตากับการแสดงพลุสีรุ้งครั้งแรกในไทย (Rainbow Fireworks) เหนือโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา 2. TOGETHER WE PRIDE ส่งเสริมกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบนิเวศธุรกิจ Y-Economy ที่กลายเป็น Soft Power นำไทยสู่เวทีโลก 3. POSITIVE PRIDE พื้นที่รวมพลังบวกที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมใน Rainbow Culture พร้อมชมนิทรรศการศิลปะจากกลุ่ม Queen Art Thailand และศิลปิน LQBTQ+ ที่สะท้อนความงดงามของความหลากหลายได้อย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจ
 
การจัดงาน ‘The Celebration: Right to Love’ ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครให้เป็นแลนด์มาร์คที่สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากล และเป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ Global Strategic Destination สำหรับคอมมูนิตี้ LGBTQ+ ทั่วโลก
