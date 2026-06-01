สยามพิวรรธน์ ร่วมขบวน Bangkok Pride Parade สุดยิ่งใหญ่ พร้อมสนับสนุน บางกอกไพรด์ เดินหน้าสู่ Bangkok World Pride

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่น สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Parade จัดโดย นฤมิตไพรด์ หนึ่งในไฮไลท์ของงาน Bangkok Pride Festival 2026 ซึ่งในปีนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและยิ่งใหญ่ตระการตา ตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) พร้อมขอสนับสนุนการเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030
Bangkok Pride Parade 2026 ในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีขบวนพาเหรดยาวกว่าทุกปี เป็นเทศกาลสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจากทั่วโลกมาร่วมงาน แสดงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030 สำหรับขบวนพาเหรดที่กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้สร้างสรรค์เข้าร่วมในงาน เปี่ยมด้วยพลังแห่งความสุข ความหลากหลาย และการเฉลิมฉลอง ภายใต้แนวคิด “The Celebration: Right to Love 2026” ท่ามกลางผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
โดยมี คณะผู้บริหารสยามพิวรรธน์ นำโดย มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ และพนักงานสยามพิวรรธน์ ร่วมขบวน และได้รับเกียรติจาก อรรณว์ (วาดดาว) ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Pride , นิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย, รานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยพันธมิตรร่วมงานมากมาย ตลอดทั้งถนนพระรามที่ 1 หน้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันที่ 31พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา
ขบวนแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้นำโดยวงดุริยางค์ Satit Ram Marching Band และการแสดงคัลเลอร์การ์ด (Color Guard) จากนักแสดง CGT Colorguard Thailand ที่จะร่วมแปรขบวนไปกับวงดุริยางค์พร้อมด้วย Drag Bangkok Pride Parade , Tiffany's Show Pattaya, เยาวชนจากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 และ MAX SQUAD Winner of the 2nd Runner-Up Award at the TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026, ทีม UNITY, G-RUKE, U-NIT GIRL, M SQUAD และ House of WLW รวมถึงโชว์พิเศษจาก ต้น- ธนษิต จตุรภุช, Universal Music , Bangkok Gay Men’s Chorus ตลอดจนไฮไลท์สุดเซอร์ไพรส์ของซีนอน โลเรสกา (Xenon Loresca) โกบอลอินฟลูเอนเซอร์จากฟิลิปปินส์ รวมถึงนักแสดงจากซีรีส์LOVEx3 โดย Tia51 ที่มาร่วมส่งต่อพลังแห่ง Pride และร่วมสร้างการรับรู้ เพื่อผลักดันความสำเร็จของงานสู่เวทีระดับโลก
ทั้งนี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้จัดงาน “The Celebration: Right to Love” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน โดยได้รับเกียรติจาก นฤมิตไพรด์ ให้เป็นสถานที่จัดงาน “Bangkok Pride Forum 2026” นอกจากนี้ สยามพารากอนยังร่วมกับTia51 ผลักดันอุตสาหกรรม Boys Love ผ่านโปรเจกต์ “Tia51 x Siam Paragon” เปิดตัวซีรีส์ “Love x3 หลักสูตร(รัก)ภาคบังคับ” และโปรเจกต์ “Love Galaxy” กับกิจกรรม “Love Talk” นำโดยนักแสดงชื่อดังจากซีรีส์ Boy’s Love และ Girl’s Love จัดโดยสยามพารากอนและนิตยสารแพรว ในวันที่ 26 มิ.ย. 69 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการ “Citizen of Love” และยังมีกิจกรรม Pride Busking Activity พบความบันเทิงจากตัวแทนแห่ง Community ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนมิ.ย. นำโดย 4MIX, JRBUBBLEGUMและ Jeanius ณ บริเวณ Cascade ชั้น M สยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์ ร่วมกับศิลปินไทย บุรินทร์ พันธ์มา นักวาดภาพประกอบแฟชั่นและศิลปิน NFT นำเสนอผลงานสะท้อนภาพ pride month ในมุมมองคนรุ่นใหม่ อีกทั้งได้ร่วมกับแบรนด์แฟชั่นภายในศูนย์ฯจัดกิจกรรมสะท้อนตัวตนในรูปแบบที่หลากหลาย และงาน “The Colors of Thai Beauty” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความงามอย่างไร้ขีดจำกัด ต่อยอด T-Beauty ให้เป็นมากกว่าความงาม ระหว่างวันที่ 4 - 30 มิ.ย. 69
สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ Bangkok Pride และ Yellow Channel จัดนิทรรศการ Road To Bangkok World Pride Photo Exhibition นิทรรศการภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความหลากหลายและการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของคอมมูนิตี้ LGBTQ+ ในประเทศไทย, การแสดงชุดสุดตระการตาของThailand’s Drag Star Extra-bition 2026 นิทรรศการที่รวบรวมชุดไฮไลต์จากผู้เข้าประกวดเวที Thailand’s Drag Star 2026, งาน PRIDE Space and ACTIVITY รวมร้าน LGBTQ+ Market พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย
ไอคอนสยาม จัดแคมเปญ “UNITY OF PRIDE: DIVERSE SERIES, ONE COMMUNITY หลอมรวมทุกความหลากหลาย สู่หนึ่งหัวใจแห่งความภาคภูมิ” เนรมิต ‘ปรากฏการณ์สีรุ้งเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา’ ผ่าน 3 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ 1.PRIDE THE WORLD ตระการตากับการแสดงพลุสีรุ้งครั้งแรกในไทย (Rainbow Fireworks) เหนือโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา 2. TOGETHER WE PRIDE ส่งเสริมกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบนิเวศธุรกิจ Y-Economy ที่กลายเป็น Soft Power นำไทยสู่เวทีโลก 3. POSITIVE PRIDE พื้นที่รวมพลังบวกที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมใน Rainbow Culture พร้อมชมนิทรรศการศิลปะจากกลุ่ม Queen Art Thailand และศิลปิน LQBTQ+ ที่สะท้อนความงดงามของความหลากหลายได้อย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจ
การจัดงาน ‘The Celebration: Right to Love’ ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครให้เป็นแลนด์มาร์คที่สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในระดับสากล และเป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ Global Strategic Destination สำหรับคอมมูนิตี้ LGBTQ+ ทั่วโลก
