“Pantene x Head & Shoulders” สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ดึง “PiXXiE” - “PROXIE” ระเบิดความมันส์ ในงาน “DARE THE HEAT SPECIAL FANCON”

ยิ่งใหญ่ สมมง สำหรับแฟนคอนที่สร้างปรากฏการณ์สะเทือนทั้งวงการ T-POP กับการ ผนึกกำลังครั้งแรก ระหว่าง 2 แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะชั้นนำระดับโลกอย่างแพนทีน (Pantene) และ เฮด แอนด์ โชว์เดอร์(Head & Shoulders) ที่จับมือกันสร้างประวัติศาสตร์ร้อนแรงขั้นสุด กับงาน “DARE THE HEAT SPECIAL FANCON” ที่ดึงศิลปิน T-POP IDOL ตัวท็อปของเมืองไทย อย่าง “PiXXiE” ตัวแทนสาวผมแพนทีน นำโดย มาเบล สุชาดา, พิมมา พิมพ์มาดา และ อิงโกะ อินท์ปาลี และ “PROXIE” ตัวแทน Super Cool Boy นำโดย กร วรรณไพโรจน์, โชกุน-ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, อองรี –ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์, กัน-รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, วิคเตอร์-วรเมธ กอนุประพันธ์ และ คิม-ปัณณธร จิรศาสตร์ มาระเบิดความมันส์ กับผู้โชคดี 1,000 ชีวิต พร้อมชวนมาท้าชนทุกองศาเดือด ตอกย้ำการเป็นตัวจริง ตัวจบของทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะในช่วงหน้าร้อนนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์สุดสตรอง “DARE THE HEATร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่”
Pantene และ Head & Shoulders จึงจับมือกันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ตัวจบที่ตอบโจทย์ทุกปัญหา “เส้นผม” และ “หนังศีรษะ” ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด
รัชดาฯ เมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
แคมเปญนี้ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของหน้าร้อนปีนี้ที่ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ โดยได้นิยามคำว่า“Heat” ใหม่ ให้ครอบคลุมมากกว่าความร้อนจากสภาพอากาศ แต่รวมถึงพฤติกรรมการจัดแต่งทรงผมในยุคปัจจุบัน นำไปสู่การมอบประสบการณ์การแก้ไขปัญหาผมที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด โดย Pantene Miracles แชมพูแพนทีนขวดทองสูตรใหม่ แชมพูเนื้อเจล สูตรปราศจากซิลิโคน แก้ปัญหาความร้อนจากการทำร้ายผม ทั้งการเป่า, หนีบ, ไดร์ และทำสี ด้วยนวัตกรรมระดับสิทธิบัตร Pantene Gel Network บำรุงล้ำลึกถึงพันธะแกนผมตั้งแต่ครั้งแรกที่สระ เพื่อสัมผัสนุ่มลื่น หนังศีรษะเบาสบาย โดยได้เกิร์ลกรุ๊ปอย่าง PiXXiE เป็นตัวแทนของสาย Beauty & Styling 3 สาว เล่าว่า “ปกติพวกเราทำผมบ่อยมากค่ะ ทั้งในชีวิตประจำวันและทุกครั้งที่ออกงาน ไม่ว่าจะเป่า หนีบ ดัด ทำสี ครบเลยค่ะ เส้นผมโดนความร้อนสะสมตลอดเวลา หลังจากได้ลองใช้ Pantene Miracles รู้สึกเลยว่าผมนุ่มขึ้น ดูสุขภาพดีขึ้น แล้วก็จัดทรงง่ายขึ้นค่ะ แม้จะทำผมบ่อยผมก็ยังดูสวย พลิ้ว แล้วก็มั่นใจมากขึ้นเวลาสะบัดผมค่ะ ดีใจที่ได้เป็นไอคอนของกลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่สายแฟชั่นที่รักการทำผมแต่ไม่ลืมที่จะดูแลเส้นผมค่ะ ” ด้าน 6หนุ่มบอยกรุ๊ปอย่าง PROXIE ที่ในช่วงหน้าร้อนนี้ ทำกิจกรรมกลางแจ้งตลอด เหงื่อเยอะ หนังศรีษะมัน ทำให้มีปัญหารังแคมากวนใจ แต่พวกเขาได้พกความมั่นใจมาพร้อมกับ Head & Shoulders สูตร Super Cool ช่วยขจัดรังแคสูงถึง 100% พร้อมอัปเกรดพลังความเย็นฉ่ำจากเมนทอลถึง 2 เท่า ทำให้สดชื่นสะใจตลอดวัน ถึงเหงื่อออกง่าย แต่ยังอยากมั่นใจไร้รังแค แถมยังได้เป็น King of Songkran ที่ผ่านมาด้วย 6หนุ่มกล่าวว่า “สำหรับสายไลฟ์สไตล์ลุยๆของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬากลางแจ้ง และขึ้นคอนเสิร์ต สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคืออากาศร้อน และเหงื่อออกง่าย เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หนังศีรษะมัน และเกิดปัญหารังแคตามมา จนมาได้ลอง Head & Shoulders Super Cool สูตรนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหารังแคโดยเฉพาะและยังสดชื่นทุกครั้งที่สระผม เรียกได้ว่าทำให้ปัญหานี้หมดไป คืนความมั่นใจให้พวกเราได้เยอะเลยครับ”
ภายในงาน “DARE THE HEAT SPECIAL FANCON” อบอวลไปด้วยพลังของแฟนคลับ T-POP ที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมและโชว์สุดพิเศษจาก PiXXiE และ PROXIE ซึ่งผู้โชคดีทั้งหมดในงานนี้ ต่างได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจากการสนับสนุนแคมเปญ ด้วยการซื้อPantene และ Head & Shoulders ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา งานนี้ทำให้ Pantene และHead & Shoulders ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นผมในเครือ พรอคเตอร์แอนด์ แกมเบิล (P&G) เติบโตขึ้นในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา งานนี้ไม่เพียงแค่ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของทั้งสองแบรนด์เท่านั้น แต่ยังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “ไม่ว่าคุณจะเจอ HEAT รูปแบบไหน Pantene และ Head & Shoulders ก็เอาอยู่ทุกปัญหาเส้นผมและหนังศรีษะ”
