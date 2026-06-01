อาโป ณัฐวิญญ์ - ท็อป ทศพล แท็กทีมร่วมงานเดินวิ่งสุดยิ่งใหญ่ พร้อมเสิร์ฟความสนุกในงาน SKECHERS FRIENDSHIP WALK & RUN 2026

เติมเต็มเช้าวันใหม่ไปด้วยโมเมนต์แห่งมิตรภาพและความประทับใจกับงานเดิน-วิ่งประจำปีสุดยิ่งใหญ่ “SKECHERS FRIENDSHIP WALK & RUN 2026” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ (สนามจุ๊บ) งานนี้นำทีมโดยสองนักแสดงหนุ่มสุดฮอต อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ SKECHERS Asia-Pacific Brand Ambassador และ ท็อป-ทศพล หมายสุข SKECHERS Performance Frontman ที่มาร่วมเติมความพิเศษและความสนุกให้กับงาน
ในปีนี้ ‘อาโป ณัฐวิญญ์’ ปรากฎตัวพร้อมบทบาทใหม่กับตำแหน่ง SKECHERS Asia-Pacific Brand Ambassador ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ของอาโปในการร่วมงานกับ SKECHERS สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง พร้อมมาร่วมเติมเต็มสีสัน กำลังใจ และสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด ตอกย้ำภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจได้อย่างชัดเจน
ด้าน ‘ท็อป ทศพล’ ก็ไม่น้อยหน้า โชว์ความฟิตร่างกายด้วยการลงสนามวิ่งระยะ 10 กิโลเมตรอีกครั้งเป็นปีที่ 2 วิ่ง
ท้าทายเส้นทางแลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักและกำลังใจจากเหล่าแฟนคลับตลอดเส้นทาง เรียกได้ว่าฟิตสมมงตำแหน่ง SKECHERS Performance Frontman เลยทีเดียว
อีกหนึ่งโมเมนต์สุดพิเศษของงาน เมื่อ ‘อาโป’ และ ‘ท็อป’ ขึ้นมาร่วมทำกิจกรรมบนเวที เล่นเกม ตอบคำถาม พร้อมปล่อยเสน่ห์และความน่ารักแบบเต็มพิกัด ชวนแฟนคลับขึ้นมาร่วมเล่นกิจกรรมอย่างใกล้ชิด สร้างทั้งเสียงหัวเราะ ความฟิน และโมเมนต์สุดประทับใจ เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากเหล่าแฟนคลับได้ตลอดทั้งงาน
นอกจากความสนุกภายในงานแล้ว เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเดิน-วิ่งให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ปีนี้ SKECHERS ได้เปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ “GOrun Max Cushioning Glide-Step” อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใส่วิ่งจริง สัมผัสเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความนุ่ม เบา และซัพพอร์ตการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง “Aero Razor” รองเท้าสายวิ่ง น้ำหนักเบา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยส่งแรงในทุกย่างก้าว ให้การวิ่งลื่นไหล คล่องตัว และสนุกยิ่งขึ้นตลอดเส้นทาง
