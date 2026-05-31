“สยม-บริพันธ์-ทศพล-โอบะ-เปาวลี”นำทีมศิลปินศิษยานุศิษย์สักการะ ร่วมงาน “วิสาขบูชารำลึก” ไหว้ครูบูรพาจาร“หลวงพ่อพูล”ละสังขาร 20ปี

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จ.นครปฐม ประกอบพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ สืบตำนานหลวงพ่อพูล ละสังขาร 20 ปี วิสาขบูชารำลึก มีศิษยานุศิษย์ คนดังหลายแวดวงร่วมพิธีวันวิสาขบูชา และร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครอง ประเพณีสืบตำนานความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อัตตรักโข พร้อมปิดงาน "แสงแห่งธรรม นิรันดร์แห่งบารมี 20 ปี หลวงพ่อพูล ละสังขาร วิสาขบูชารำลึก" ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 22-31พฤษภาคม โดยประสบความสำเร็จทั้งงานวิชาการ การแสดงการสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรม การค้าชุมชน รวมพลังองค์กรรัฐ สถานศึกษาและภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.09 น. ที่วิหารพรพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อมฯ จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) นำคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ นำโดย นก บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายฆราวาส, ลอร์ด สยม สังวริบุตร ผู้บริหารค่ายสามเศียร, ดร.ทวีชัย จริยะเอี่ยมอุดม ผู้บริหารค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์, ทศพล หิมพานต์ นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย , โอบะ เสียงเหน่อ นายกสมาคมตลก(แห่งประเทศไทย), ปัทมนิธิ เสนาณรงค์ หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์, ตี๋-นฤพนธ์ พานทอง, หมู กิตติศักดิ์ สายน้ำทิพย์ สมทบด้วยศิลปินนักร้อง ดารานักแสดงจำนวนมาก อาทิ เปา เปาวลี, สลักจิต ดวงจันทร์, จอมขวัญ กัลยา, ปุ๋ย รุ่งทิวา, เอก ชัชวาล, ภูพาน เพชรปฐมพร, ลูกปัด พิมพ์ชนก, ปอร์เช่ เซเว่นสตาร์, มิลลี่ เซเว่นสตาร์, กานต์ การัณย์, ภาวนา ชบาไพร, น้องผึ้ง บึงสามพัน, แอร์ ออดิโอ, ทวี ศรีนคร, แป้งฝุ่น ปายุด ฯลฯ
พร้อมทัพนักแสดงนำ อาทิ ปูเป้ เกศรินทร์, กุ๊กกิ๊ก กชกร, ปิ่น ชรินพร, เบน สันติราษฎร์, มิ้นท์ พรทิวา, มิตร มิตชัย, อ๋อม ปัณชญาปุ๊กกี้ กุสุมา, หนึ่ง มาฬิศร์ , นาตาลี สตีลลัท, เลม่อน วงสวัสดิ์, ปอนด์ โอภาภูมิ, อาร์ม ศุภกร, ตู่ จารุศิริ , ปอนด์ รุ่งรัตน์, ทัศนีย์ สีดาสมุทร์, เซน กุลปริยา, น้ำตาล นงนภัส, มิ้ง อพิชญ์ชญาณ์ , ปื๊ด ณธีพัฒน์, ติ๊ก ฉัตรมงคล, เสา สิดาภา ฯลฯ
ร่วมด้วยศิษยานุศิษย์นักธุรกิจการค้า สาธุชนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อัตตรักโข เข้าร่วมพิธีเต็มพื้นที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร ซึ่งมีนายเติมศักดิ์ ปิติธนสารสมบัติและภริยาเป็นประธานจุดเทียนชัยเริ่มพิธีการ โดยกำหนดจัดพิธีไหว้ครู บูรพาจารย์ ตรงกับวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสากลโลก
ทางด้าน “นก บริพันธ์ ชัยภูมิ” ประธานในพิธีกล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้บริหาร ศิลปินนักร้อง ดารานักแสดง ทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นกำลังสำคัญให้วัดไผ่ล้อมฯ มาโดยตลอด สำหรับที่มาของการไหว้ครูวันวิสาขบูชา คือ หลวงพ่อพูล ท่านเลือกจัดงานวันนี้เพราะ "พระพุทธเจ้า” คือครูคนแรก และ “วันวิสาขบูชา” คือวันพระใหญ่ จึงเหมาะสมที่สุดในการรำลึกถึงคำสอน ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนที่หลวงพ่อพูลมักเน้นเรื่องความกตัญญู ซึ่งถือเป็นรากฐานของความเจริญในชีวิต”
“ลอร์ด สยม สังวริบุตร” ผู้จัดละครเผยว่า สำหรับค่ายสามเศียรและครอบครัว สังวริบุตร เราเคารพศรัทธา หลวงพ่อพูล มาตั้งแต่ท่านยังอยู่ และมาทำบุญที่วัดไผ่ล้อมฯ บ่อยๆ ในวันนี้ได้พาดารานักแสดงมาร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครู และทำบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาซึ่งทุกคนที่มาก็ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง”
“ดร.ทวีชัย จริยะเอี่ยมอุดม” นายห้างท็อปไลน์ไดมอนด์ กล่าวว่า “ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพูล และหลวงพี่น้ำฝน ด้วยความเคารพศรัทธาจึงเดินทางมาพร้อมจัดคณะสิงโตมาเชิดถวายเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาด ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรให้ศิลปินในค่ายท็อปไลน์มีความเจริญรุ่งเรืองครับ”
“ทศพล หิมพานต์” กล่าวส่งท้ายว่า “ศิลปินทุกคนมีครู การไหว้ครูจึงเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญมาก แม้จะไปไหว้ครูมาหลายที่ แต่ที่วัดไผ่ล้อมฯ ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและมีพลังมากเป็นพิเศษ ทุกคนจึงพร้อมใจกันมาร่วมงานด้วยความยินดีครับ”
สำหรับการจัดงาน "แสงแห่งธรรมนิรันดร์ แห่งบารมี 20 ปี หลวงพ่อพูล ละสังขาร วิสาขบูชารำลึก " ได้รับความร่วมมือจากหลาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรือนจำกลางนครปฐม โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มผู้ประกอบการ SME จังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่และภาคประชาชน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีนี้