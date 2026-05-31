“รมว. และ รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน 2569 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2569 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5, นายชุมพาสน์ ชุมอุระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5, นายสิงหา ผจงกิจการ< รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5, นายชัยรัตน์ จังวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน, นายชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม, นายนครศรี กรุณา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล, นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกูล ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป, นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี, นายสรายุทธ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ, นายเจนณรงค์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร, นายนักรบ อ่อนอุระ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู, นายพงศ์กรณ์ กำแหง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง, นายสมพร คมขำ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี, นายศุภกรณ์ แก้วแกมแข ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง, สำนักงานชลประทานที่ 5 หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สำหรับ “ฝายบ้านสามพร้าว” เดิม เป็นฝายน้ำล้นที่ไม่มีระบบเปิด–ปิดน้ำอย่างยืดหยุ่น ทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่เต็มศักยภาพ อีกทั้งไม่สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับโครงการอ่างเก็บน้ำและสถานีสูบน้ำที่มีการขยายพื้นที่ชลประทานได้อย่างเหมาะสม หากมีฝนตกหนัก มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งจากลำน้ำที่ตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของประชาชน จากปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน ได้วางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาว ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งฝาย ซึ่งสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 300 ลบ.ม./วินาที พร้อมติดตั้งโรงสูบระบายน้ำจำนวน 10 เครื่อง กำลังสูบรวม 30 ลบ.ม./วินาที คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2572 หากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง สามารถเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง สนับสนุนภาคการเกษตร สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เร่งขุดลอกและขยายลำน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของอาคารชลประทาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวให้การต้อนรับ จากนั้นคณะฯ ได้ร่วมเยี่ยมชมพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี 2569 รับฟังรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารและภูมิสถาปัตย์ และพบปะประชาชน ผู้แทนเอกชนในจังหวัด อีกทั้งยังได้มอบแนวทางการดำเนินงานและตอบข้อซักถามอีกด้วย