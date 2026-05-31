“หม่ำ จ๊กมก” ไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ถึงจุดอิ่มตัว

“หม่ำ จ๊กมก” ผันตัวเป็นฟรีแลนซ์ ไม่ต่อสัญญาเวิร์คพอยท์ ยันไร้ปัญหา แค่ถึงจุดอิ่มตัว เผยกำลังทำโปรเจกต์ช่องใหม่เร็วๆ นี้ ยอมรับหลายช่องรุมจีบ แต่อยากลองทำอะไรใหม่ๆ แย้มนายทุนจีนทาบทำซีรีส์แนวตั้ง แต่ยังไม่ถนัด รู้สึกมันง่ายเกินไป
ถือเป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญของวงการบันเทิง เมื่อ “หม่ำ จ๊กมก” ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเวิร์คพอยท์ หลังร่วมสร้างเสียงหัวเราะและเติบโตมาด้วยกันเป็นเวลาหลายสิบปี โดยวันนี้ (31 พ.ค. 69) เจ้าตัวเปิดใจในงานบวงสรวงภาพยนตร์ เสือหอน มังกรหาว ที่ลูกชาย “มิกซ์ เพทาย วงษ์คำเหลา” นั่งแท่นผู้กำกับภาพยนตร์ครั้งแรกว่า ตอนนี้ได้ผันมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว และออกจากเวิร์คพอยท์มานานเกือบ 9 เดือนแล้ว เพียงแต่ไม่ได้บอกให้ใครรู้เท่านั้น
“ผมเป็นฟรีแลนซ์แล้วตอนนี้ มันอยู่กันมายาวนานแล้ว ไม่ได้สัญญาใจหรอก ไม่มีสัญญากันนี่แหละ มันอยู่กันมายาวนาน ถามว่าคิดถึงไหม มันก็คิดถึงนะ ออกมานี่เกือบปีแล้ว แต่ไม่ได้บอกใครแค่นั้นเอง ที่ดูอยู่เป็นเทปทั้งนั้น (เทปเก่า?) ใช่ ตั้งแต่ตุลาคม เทปสุดท้ายคือตุลาคม ปีที่แล้ว จนมาถึงมิถุนายน จะ 9 เดือนแล้ว”
ไม่รู้ “เท่ง เถิดเทิง” และ “โหน่ง ชะชะช่า” ต่อสัญญาไหม หรือออกเหมือนกัน
“ผมยังไม่ทราบกับสองคนนั้นมันยังไง มันต่อสัญญากันหรือเปล่า คือเราอยากหยุดซักพักหนึ่ง”
เหตุผลส่วนหนึ่งคือความอิ่มตัว
“มีส่วนนะ เคยนึกตำหนิพี่เทพ (เทพ โพธิ์งาม) นะ พี่เลิกทำไม พอมาถึงตัวเองแล้ว เออบางทีพูดมากเกินไปแล้ว พูดทั้งวันทั้งชีวิต มันเล่นมาทั้งชีวิต ถามว่าคิดถึงไหม คิดถึงนะ เพราะเราก็ไม่ได้เข้าเวิร์คพอยท์มาเกือบปีแล้ว เพิ่งไปอัดครั้งเดียวเมื่อเร็วๆ นี้”
ไม่ได้คิดจะลาวงการ
“ไม่ๆ ไม่ได้หรอก มันเหมือนผีสิง”
ยอมรับ ”หม่ำ-เท่ง-โหน่ง“ ก็เหมือนเป็นโลโก้เวิร์คพอยท์
“ใช่ ถามว่าตัดสินใจยากไหม มันเริ่มตั้งแต่ชิงร้อยแล้ว พอแล้วว่ะ พอได้แล้วนะ นั่นคือรายการแรกที่ออกมาก่อน ชิงร้อยเลย ออกมาก่อน 3-4 ปีแล้วนะ ที่ออกมาจากชิงร้อย ถ้าจำไม่ผิดนะ หม่ำโชว์เขาก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นหม่ำโต๊ะเดียว มันก็อีหรอบเดิมแหละ เหมือนเดิม มันไม่ได้ไปไหน”
เปรยอยากลองทำอะไรใหม่ๆ
“เออ ใช่ อยากจะลองทำ อืม พูดลำบาก รายการเพลง ทอล์กก็พูดมาหมดแล้ว ทำมาหมดแล้ว”
ยันไร้ปัญหา รักกันดีเหมือนเดิม
“รักกันดีมาก เหมือนเดิม เขาเรียกไปงานก็ไป เวิร์คพอยท์ก็มาสัมภาษณ์ปกติเหมือนเดิม ก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิม”
เหมือนเดิมทุกอย่างแค่ไม่ต่อสัญญา
“เราอายุมากแล้วด้วยไง แล้วเพื่อนๆ ร่วมรุ่นที่อยู่ในนั้นก็ทยอยออกด้วยวัยเกษียณ ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม มันเลิกไม่ได้หรอก”
เผยข่าวดีกำลังจะทำช่องใหม่
“กำลังจะทำ เดี๋ยวมีข่าวดี มีเร็วๆ นี้แหละ อาจจะเป็นช่องใหม่”
รับมีหลายช่องมาจีบ แต่ไม่อยากไปทำแบบเดิมแล้ว
“ใช่ แต่ถ้าไม่ถูกใจก็ไปแนวเดิมอีก โอ้ย ไม่รู้สิมันจะต้องเป็นยังไงดี ถ้าเป็นเกมมันก็ต้องเป็นเกมใหม่ ถ้าเป็นทอล์คทอล์คแบบใหม่ มันต้องตามคนดูให้ทันนะ เพราะคนดูเดี๋ยวนี้ทั้งแนวตั้งแนวนอน วิธีการมันเปลี่ยน ว่าจะเล่นละครคุณธรรมอยู่ ฟ้ามีตาอย่างนี้ ทำดีได้ดี”
เผยมีนายทุนจีนติดต่อมา อยากให้ทำละครแนวตั้ง แต่รู้สึกไม่ถนัด มันง่ายเกินไป
“ก็อยากทำอยู่นะ แต่ว่ามันง่ายเกินไปไหม ในความรู้สึกเรา ภาพมันก็เห็นอยู่แค่นี้ 3 นาทีมันหมูๆ เรื่องหนึ่งจบภายใน 3 นาทีมันหมูๆ ทั้งฮาด้วยร้องไห้ก็ได้ด้วยนะ ถ้าอยากทำนะ มีคนจีนมาจีบ มาจากประเทศจีนเลย คุณหม่ำทำไหม จะทำกี่เรื่องก็ได้ แต่ผมไม่ถนัดจริงๆ ผมถนัดทำหนัง คนจีนต้องไปจ้างล่ามมาคุย เพิ่งเร็วๆ นี้เมื่อสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมา”
ไม่เสียดายเม็ดเงิน มองที่งานมากกว่า
“มันเป็นเรื่องของงานนะ เรื่องเงินมันไม่ใช่แล้ว มันไม่ใช่เรื่องเงิน มันเป็นเรื่องความรู้สึกของคนทำหนัง แนวตั้งมันวัยรุ่น อย่างคนรุ่นเรา 40-50 อาจจะไม่ดูหรอก มันแคบตา แต่ก็น่าสนใจนะก็อยากทำ ที่คิดคนเดียวนะหนังแค่นี้ 5 นาที กูว่ากูทำได้มึงร้องไห้ก็ได้ด้วย มึงหัวเราะก็ได้ด้วย ถ้าอยากทำ”