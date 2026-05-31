"ชาคริต แย้มนาม" บุก THAIFEX โชว์เสน่ห์ปลายจวักคั่ว "ไก่ผัดใบกระวาน" หอมฟุ้งทะลุฮอลล์ อวดขุมทรัพย์ผลไม้เมืองร้อนภาคตะวันออก

ทำเอาฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี อบอวลไปด้วยกลิ่นสมุนไพรคั่วกระทะจนท้องร้องไปตามๆ กัน เมื่อพระเอกหนุ่มดีกรีเซเลบริตี้เชฟแถวหน้าของเมืองไทยอย่าง “ชาคริต แย้มนาม” แบรนด์แอมบาสเดอร์สุดหล่อของจังหวัดจันทบุรี มาร่วมสร้างสีสันระเบิดความอร่อยในงาน “A TREASURE OF TASTES, TROPICAL FRUIT FROM THE EAST OF THAILAND ขุมทรัพย์เลิศรสผลไม้เมืองร้อน แห่งดินแดนตะวันออกของไทย”
งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาแค่ยืนหล่อ ๆ ถ่ายรูปเช็กอิน เพราะหนุ่มชาคริตจัดเต็มเปิดเตาสาธิตทำเมนูสูตรเด็ดทั้งคาวและหวาน โชว์สกิลสะบัดกระทะจนคนในงานยืนรุมล้อมตั้งใจฟังเคล็ดลับแบบตาไม่กะพริบ โดยเฉพาะเมนูของคาวไฮไลต์อย่าง “ไก่ผัดใบกระวาน” สมุนไพรท้องถิ่นขึ้นชื่อระดับตำนานของเมืองจันท์ ที่พอเนื้อไก่ลงไปเซียร์ในกระทะร้อน ๆ ผัดคลุกเคล้ากับใบกังวานซอย ความหอมระเหยของสมุนไพรก็โชยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
จนคนที่เดินผ่านไปมาถึงกับต้องหยุดเหลียวมองตามกลิ่น แถมหน้าตานี่ยังฉ่ำวาว น่ากินขั้นสุด ทำเอาแฟนๆ และผู้เข้าร่วมงานยืนกลืนน้ำลาย รอชิมฝีมือเสน่ห์ปลายจวักของแด๊ดดี้ชาคริตกันแถวยาวเหยียด
โดยการต้อนรับในงานครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง นำทีมโดย อรอนุช ผดุงวิถี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และพชร แสงไชย (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ที่มาร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับหนุ่มชาคริตอย่างเป็นกันเอง ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ช่วยยกระดับและพรีเซนต์ความปังของผลไม้และวัตถุดิบชั้นเลิศจากดินแดนตะวันออกสู่สายตาชาวโลก