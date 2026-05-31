xs
xsm
sm
md
lg

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “วาเนสซา” สาวงามโคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สะเทือนโลก! “วาเนสซา ปุลการิน” จาก โคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของประวัติศาสตร์ รอประชัน รักษาแชมป์ ได้ครบ 3 ครั้ง รับทันที 36 ล้านบาท

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถูกจารึกอีกครั้งบนเวทีนางงามระดับโลก MGI ALL STARS 1st Edition ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 หลัง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เปิดเวทีให้นางงามดีกรีท็อปโลกทั้ง 56 คน มาชิงตำแหน่งกัน ซึ่งในที่สุดนางงามตัวเต็ง “วาเนสซา ปุลการิน” จาก โคลอมเบีย คว้ามงฯไปครอง นับเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถพิชิตหัวใจคณะกรรมการ ฝ่าด่านสุดหิน และแรงโหวตจากแฟนนางงาม คว้ามงกุฎ “The All Stars Crown” พร้อมจารึกชื่อเป็น MGI All Stars คนแรกของโลก

สำหรับตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ “เฟธ มาเรีย พอร์เตอร์” จาก กาน่า ฟากนางงามคนดังแห่งเวียดนาม “เฮือง ยาง เหงียน” จอดที่รองอันดับ 2

ทว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น โดยผู้ชนะการแข่งขัน MGI All Stars ครั้งที่ 1 จะต้องกลับมาป้องกันตำแหน่งในการแข่งขันครั้งต่อไป หากสามารถครองตำแหน่งได้ต่อเนื่องถึง 3 สมัยติดต่อกัน จะได้รับเงินรางวัลสะสมสูงถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 36 ล้านบาท 

ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันนางงาม แต่คือการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการความงามโลก ที่จะถูกกล่าวขานไปอีกยาวนานว่า ใครคือผู้หญิงคนแรกที่ได้ชื่อว่า “MGI All Stars”


















































ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “วาเนสซา” สาวงามโคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของโลก
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “วาเนสซา” สาวงามโคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของโลก
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “วาเนสซา” สาวงามโคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของโลก
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “วาเนสซา” สาวงามโคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของโลก
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “วาเนสซา” สาวงามโคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของโลก
+20