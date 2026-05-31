ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “วาเนสซา” สาวงามโคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของโลก

สะเทือนโลก! “วาเนสซา ปุลการิน” จาก โคลอมเบีย คว้ามงฯ “MGI All Stars” คนแรกของประวัติศาสตร์ รอประชัน รักษาแชมป์ ได้ครบ 3 ครั้ง รับทันที 36 ล้านบาท
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถูกจารึกอีกครั้งบนเวทีนางงามระดับโลก MGI ALL STARS 1st Edition ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 หลัง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เปิดเวทีให้นางงามดีกรีท็อปโลกทั้ง 56 คน มาชิงตำแหน่งกัน ซึ่งในที่สุดนางงามตัวเต็ง “วาเนสซา ปุลการิน” จาก โคลอมเบีย คว้ามงฯไปครอง นับเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถพิชิตหัวใจคณะกรรมการ ฝ่าด่านสุดหิน และแรงโหวตจากแฟนนางงาม คว้ามงกุฎ “The All Stars Crown” พร้อมจารึกชื่อเป็น MGI All Stars คนแรกของโลก
สำหรับตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ “เฟธ มาเรีย พอร์เตอร์” จาก กาน่า ฟากนางงามคนดังแห่งเวียดนาม “เฮือง ยาง เหงียน” จอดที่รองอันดับ 2
ทว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น โดยผู้ชนะการแข่งขัน MGI All Stars ครั้งที่ 1 จะต้องกลับมาป้องกันตำแหน่งในการแข่งขันครั้งต่อไป หากสามารถครองตำแหน่งได้ต่อเนื่องถึง 3 สมัยติดต่อกัน จะได้รับเงินรางวัลสะสมสูงถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 36 ล้านบาท
ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันนางงาม แต่คือการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการความงามโลก ที่จะถูกกล่าวขานไปอีกยาวนานว่า ใครคือผู้หญิงคนแรกที่ได้ชื่อว่า “MGI All Stars”