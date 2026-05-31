“คิมเบอร์ลี่” อินน้ำตาคลองานแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” เกิดมาคู่กันจริงๆ

“คิมเบอร์ลี่” ยังอินน้ำตาคลออยู่เลยหากเห็นรูปงานแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ลั่นทั้งคู่เกิดมาเป็นคู่กันจริงๆ เล่าโมเมนต์ในงานเหมือนเป็นไบโพล่าร์กันหมด เดี๋ยวร้องไห้ เดี๋ยวหัวเราะ เป็นงานที่อบอวลไปด้วยความรักและความสนุก หวังมีลูกพร้อมกัน และลูกๆ เป็นเพื่อนสนิทกัน
เพิ่งกลับจากนอร์เวย์หลังไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนรัก ”ณเดชน์ คูกิมิยะ“ และ ”ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์“ เพื่อนรักอย่าง ”คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส“ เล่าว่าแม้งานแต่งงานจะผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้ว แต่ยังน้ำตาคลออยู่เลยเมื่อได้เห็นรูปของทั้งคู่ในวันแต่งงาน
“ตอนนี้ยังดูรูปแล้วก็ยังน้ำตาคลออยู่เลยนะ น้ำตาคลอมันทุกโมเมนต์ มันน้ำตาคลอตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วค่ะ ก็คือเราจะมีซ้อมกันก่อน แต่วันจริงมันเหมือมีเวทมนตร์อยู่ในอากาศ แล้วก็ด้วยความรักของเขาสองคน คือเขาผ่านอะไรด้วยกันมา (น้ำตาคลอ) คือเขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมาก แล้วก็โตมาด้วยกัน แล้วเราก็เห็นทุกโมเมนต์ของเขา ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆ ที่เราได้อยู่ในวันนั้น ได้เห็นความรักของเขา คือเขาก็จะขอบคุณทุกคน แต่เราก็อยากขอบคุณเขาเหมือนกันที่ทำให้เรามีความสุขมากๆ เหมือนกัน”
แนะ ”ญาญ่า“ ให้เพื่อนดื่มด่ำกับโมเมนต์เจ้าสาวไปนานๆ เล่าโมเมนต์ในงานเหมือนเป็นไบโพล่าร์กันหมด เดี๋ยวร้องไห้ เดี๋ยวหัวเราะ
“จริงๆ ก็ให้กำลังใจมากกว่า เพราะว่าเหนื่อยอยู่แล้ว ยิ่งแต่งงานต่างประเทศยังไงก็เหนื่อยมากๆ แต่ว่ามันก็จะได้ความรู้สึกที่แตกต่าง แล้วก็บอกว่าให้อยู่กับโมเมนต์นี้ไปนานๆ นะ ให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่า หลังจากงานแต่งงานจบแล้วเราก็จะเป็นแค่ภรรยากับสามี (อันนี้คือประสบการณ์ตรง?) ใช่ เราก็เลยบอกว่ารักษาโมเมนต์นี้ไว้ ให้อยู่กับปัจจุบันให้เยอะที่สุดนะ ญาญ่าเขาเป็นคนที่มหัศจรรย์มากเลยนะ
"เขาไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งวันงาน เดี๋ยวให้เขาเล่าเองแล้วกัน คือเขานิ่ง จนรู้สึกว่า เฮ้ย มีอะไรให้เราช่วยไหม บอกมาเลย ทุกอย่างแบบเอาออกมาจากหัวได้ไหมจนกระทั่งเกือบถึงวันแล้วจริงๆ เขาถึงเริ่มตื่นเต้นแล้ว จริงๆ คือเขาน่าจะตื่นเต้นนะคะ ก็เหมือนเจ้าสาวทุกคนที่ตื่นเต้น งานเขาดีมาก ๆ เพอร์เฟ็กต์มากๆ คนในงานงานแต่งก็แบบไบโพลาร์ เดี๋ยวร้อง เดี๋ยวหัวเราะ อย่างนี้ทั้งงาน พี่หมาก (ปริญ สุภารัตน์) ก็เป็น พี่หมากก็ร้อง ร้องทุกคน ร้องหมดเลย"
"ก็ทำหน้าที่เป็น…เขาเรียกว่าอะไรนะ Game Master คือคิมได้เป็น Game Master ก็คือคนที่ เป็นเหมือน MC เกมต่าง ๆ ช่วงลำดับงานสนุกสนานต่างๆ แล้วก็เป็นคนถือแหวนกับพี่หมาก พี่หมากก็ได้รับเกียรติเป็นคนถือแหวนให้ทั้งคู่ด้วย แล้วก็สปีช สปีชที่เราแบบต้องพูด เชื่อไหมว่าตอนนั่งที่งานยังเรียบเรียงอยู่เลย เพราะว่าเขาให้เวลาเรา 2 นาที คือ 17 ปีที่คบกันมาแต่ให้เราพูด 2 นาที มันเป็นไปได้ยากมากเลย ก็พูดความในใจ พูดว่าเขาสำคัญกับเรายังไง แล้วก็มีอวยพรไป”
ลั่น ”ณเดชน์-ญาญ่า“ เกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆ หวังจากนี้มีลูกพร้อมกัน และลูกเป็นเพื่อนสนิทกัน
“น่าจะเป็นโมเมนต์ของพ่อกับญาญ่า แล้วก็สปีชของพี่แคท คือสปีชของครอบครัวทั้งหมด เราตายไปเลย คือเขาเกิดมาคู่กันเลย เขาเกิดมาแบบที่มองภาพไม่ออกว่า 2 คนนี้ไม่อยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นยังไง เขามีเวทมนตร์อะไรบางอย่างที่ทำให้คนรอบตัวสนุกไปด้วย สายเอ็นเตอร์เทน สนุก ตลก แฮปปี้ ทำให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก แล้วก็ความสนุกสนานมากๆ เลย
(งานแต่งญาญ่า-ณเดชน์จูบกันเยอะมาก แล้วเขาบอกว่ากับงานแต่งเราใครจูบเยอะกว่ากัน?)
“อันนี้ต้องให้ตากล้องนับเอา ก็ดีแล้วคิมเข้าใจเลย มันเป็นโมเมนต์ที่เป็นวันของเรา 2 คน แล้วก็จูบได้ไม่ผิด จูบได้เต็มที่ ก็ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการแต่งงานมากๆ นะคะ เพราะว่าการที่เราแต่งงาน การแต่งงานมันไม่ได้ยาก แต่ว่าชีวิตมันจะทำให้มีบททดสอบเอง ทำให้เรายาก แต่ว่าสุดท้ายถ้าเราเลือกกันและกัน มันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลย แล้วก็เหมือนได้ best friend อีกคนหนึ่ง ก็หวังว่าเราจะมีเบบี้ แล้วก็หวังว่าเบบี้ของเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนกัน”
เซฟมีมสามีภรรยาไว้เพียบเตรียมส่งให้ ”ญาญ่า“
“ก็บอกต่อไปนี้เราจะส่งพวกมีมที่เกี่ยวกับสามีภรรยาส่งมาหากันได้ เพราะว่าที่ผ่านมาคือส่งไม่ได้ไง เขายังไม่ได้เป็นสามีภรรยา เราก็จะส่งให้กับเพื่อนที่แต่งงานแล้ว เซฟไว้เยอะมาก มีมแรกที่จะส่งก็คงแซวสามีว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไง แต่ว่าอย่างคิมกับเพื่อนๆ คนอื่นเป็นเหมือนกัน ก็คือสามีหาอะไรไม่เคยเจอเลย พี่หมากก็หาอะไรไม่เคยเจอเลยสักอย่างหนึ่ง กระเป๋าตังค์หายตลอดทุกวัน กุญแจรถหายทุกวัน โทรศัพท์ก็หายทุกวัน”
โพสต์คลิปบ่นผัวไม่ได้ตั้งใจให้เป็นมีม
“ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นมีมอะไรเลย คือคิมตั้งใจพูด เพราะว่าคิมรู้สึกว่าคิมไปทริปเพื่อที่จะไปเขียนสปีช เราคุยกันแล้วว่าเราจะเขียนสปีชงานแต่งของเพื่อนนี่แหละ เราก็เลยคิดจะอยู่เงียบๆ แต่ว่าพี่หมากไม่ได้อยู่นิ่งเลยไง คือเขามาถึงก็คือ กินข้าวเสร็จ ลงน้ำเลย ลงน้ำเสร็จก็ลงสระ ลงสระเสร็จก็ลงในทะเลอีก ถ่ายคลิปให้หน่อย แล้วก็กินเสร็จปุ๊บ ว่ายน้ำอีก อาบน้ำอีก คืออาบน้ำวันละ 8 รอบ คือแบบดีดอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจ มันก็เลยเป็นที่มาของคลิปบ่นผัว ก็แค่พูดบ่นเฉยๆ อยากให้คนอื่นได้เห็นว่าสิ่งที่คิมเจอ เจออะไร ก็เชื่อว่าถ้าหลาย ๆ คนมีสามีแบบสายแอกทีฟก็คงจะเห็นด้วยกับชีวิต"
"เราก็แย้งตรงที่เราลงแค่สตอรี่ไง แล้วคนอื่นรีโพสต์เอง แต่เขาลงติ๊กต่อกเลย ลงคลิปยาวเลย แหม ตื่นมาตอนเช้าเห็นเลย เดี๋ยวรอจังหวะแป๊บหนึ่ง ช่วงนี้เหนื่อยนิดหนึ่ง หลังจากนี้เราก็อาจจะมีอัดลงอีกบ้างถ้าเขามีอะไรให้เราบ่น”