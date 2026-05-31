“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ร่วมแคมเปญระดับโลกล่าสุดของ Burberry ประชันเฟรมคนดังระดับอินเตอร์ ตอกย้ำอิทธิพลของแฟชั่น กีฬา และป๊อปคัลเจอร์เอเชียบนเวทีสากล

Burberry เปิดตัวแคมเปญ Spring 2026 - ‘A Good Sport’ ซึ่งเป็นแคมเปญพิเศษระดับโลกต้อนรับกระแสฟุตบอลโลกที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ รวบรวมนักกีฬา ศิลปิน และคนดังจากหลากหลายวงการทั่วโลก มาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของแคมเปญครั้งนี้ คือการปรากฏตัวของ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” Global Brand Ambassador จากประเทศไทย ที่กลับมาร่วมงานกับ Burberry อีกครั้ง นับเป็นการร่วมแคมเปญระดับโลกกับแบรนด์เป็นครั้งที่ 2 ภายในปีนี้ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างไบร์ทและแบรนด์ พร้อมตอกย้ำบทบาทของศิลปินไทยบนเวทีแฟชั่นระดับนานาชาติ