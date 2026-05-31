xs
xsm
sm
md
lg

“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ร่วมแคมเปญระดับโลกล่าสุดของ Burberry ประชันเฟรมคนดังระดับอินเตอร์ ตอกย้ำอิทธิพลของแฟชั่น กีฬา และป๊อปคัลเจอร์เอเชียบนเวทีสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Burberry เปิดตัวแคมเปญ Spring 2026 - ‘A Good Sport’ ซึ่งเป็นแคมเปญพิเศษระดับโลกต้อนรับกระแสฟุตบอลโลกที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ รวบรวมนักกีฬา ศิลปิน และคนดังจากหลากหลายวงการทั่วโลก มาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของแคมเปญครั้งนี้ คือการปรากฏตัวของ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” Global Brand Ambassador จากประเทศไทย ที่กลับมาร่วมงานกับ Burberry อีกครั้ง นับเป็นการร่วมแคมเปญระดับโลกกับแบรนด์เป็นครั้งที่ 2 ภายในปีนี้ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างไบร์ทและแบรนด์ พร้อมตอกย้ำบทบาทของศิลปินไทยบนเวทีแฟชั่นระดับนานาชาติ







“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ร่วมแคมเปญระดับโลกล่าสุดของ Burberry ประชันเฟรมคนดังระดับอินเตอร์ ตอกย้ำอิทธิพลของแฟชั่น กีฬา และป๊อปคัลเจอร์เอเชียบนเวทีสากล
“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ร่วมแคมเปญระดับโลกล่าสุดของ Burberry ประชันเฟรมคนดังระดับอินเตอร์ ตอกย้ำอิทธิพลของแฟชั่น กีฬา และป๊อปคัลเจอร์เอเชียบนเวทีสากล
“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ร่วมแคมเปญระดับโลกล่าสุดของ Burberry ประชันเฟรมคนดังระดับอินเตอร์ ตอกย้ำอิทธิพลของแฟชั่น กีฬา และป๊อปคัลเจอร์เอเชียบนเวทีสากล
“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ร่วมแคมเปญระดับโลกล่าสุดของ Burberry ประชันเฟรมคนดังระดับอินเตอร์ ตอกย้ำอิทธิพลของแฟชั่น กีฬา และป๊อปคัลเจอร์เอเชียบนเวทีสากล