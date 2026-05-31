“PP KRIT” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “เก่งไม่พอ GOOD (not) ENOUGH” เพลงแทนใจคนที่ลืมไม่ได้ พร้อมได้ “หลิงหลิง คอง” มาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ผ่านมิวสิควิดีโอ

“PP KRIT” (พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) กลับมาพร้อมซิลเกิลใหม่ล่าสุด “เก่งไม่พอ GOOD (not) ENOUGH” เพลงเศร้าที่สะท้อนเสียงของหัวใจที่แหลกสลาย และยอมรับตัวเองว่ามันยังเก่งไม่พอที่จะลืม ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ PP KRIT ได้เผยมุมที่อ่อนแอ และแชร์ความรู้สึกของคนที่เสียใจออกมา
สำหรับเบื้องหลังการทำงาน เพลงนี้ได้ “THE TOYS” หนึ่งในโปรดิวเซอร์ที่เข้าใจตัวตนและสไตล์ของ PP KRIT มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ พร้อมเขียนเนื้อร้องและทำนอง ร่วมกับ “MARC TATCHAPON” โดยใช้ซาวด์ดนตรีที่ค่อย ๆ เผยความรู้สึกที่อ่อนแอ และค่อย ๆ เล่าความรู้สึกของเนื้อเพลง ที่ปล่อยให้ทุกคำเหมือนหล่นลงอย่างแผ่วเบาแต่ทิ้งน้ำหนักไว้ข้างใน และในความเรียบง่ายนั้นเอง ที่ความอ่อนแอของ PP KRIT ถูกถ่ายทอดได้ชัดเจนที่สุด
ในพาร์ตของมิวสิควิดีโอเพลงนี้ได้ “หลิงหลิง - ศิริลักษณ์ คอง” มารับบทเป็นนักแสดงที่ต้องยืนอยู่หน้ากล้องด้วยรอยยิ้ม แต่ข้างในความรู้สึกของเธอนั้นแหลกสลาย แต่หากผู้กำกับยังไม่สั่งคัท เธอก็ยังต้องยิ้มและคิดว่าตัวเองมีความสุขต่อไป โดยมิวสิควิดีโอนี้ได้ “สอง - ศาศวัต เลิศฤทธิ์” ผู้กำกับ Short Film และมิวสิควิดีโอ เพลง เส้นเรื่องเดิม (RERUN) กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง
สามารถฟังเพลง “เก่งไม่พอ GOOD (not) ENOUGH” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก “PP KRIT” ได้แล้วทุก Streaming Platforms และชม Music Video ได้แล้วทาง YouTube : PP KRIT ENTERTAINMENT
https://youtu.be/gVa2B4_jRko?si=3wrJ-rP8YZt3_xiX
