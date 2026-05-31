สิ้นสุดการรอคอย! iKON ปักหมุดไทยแลนด์ ล็อคคิวระเบิดความมันส์กับ "iKON FOUREVER WORLD TOUR IN THAILAND"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สิ้นสุดการรอคอย! บอยแบนด์ K-Pop ระดับโลก iKON (ไอคอน) เตรียมกลับมาจุดเวทีเมืองไทยให้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง กับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่ทุกคนต่างตั้งตารอคอย "iKON FOUREVER WORLD TOUR IN THAILAND"(ไอคอน โฟร์เอเวอร์ เวิล์ด ทัวร์ อิน แบงคอก) หลังจากห่างหายไปเกือบ 2 ปี โดยครั้งนี้ iKON กลับมาในฐานะสมาชิก 4 คน พร้อมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษให้กับเหล่า iKONIC ชาวไทยอีกครั้ง
ระเบิดความมันพร้อมกัน ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะเป็นการกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาบนเวทีของ 4 หนุ่ม JAY (เจย์), SONG (ซง), BOBBY (บ๊อบบี้) และ CHAN (ชาน) หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากงานแฟนมิตติ้งเมื่อปี2024 เพื่อเฉลิมฉลองเส้นทางการ เติบโตของวงและเพื่อขอบคุณความผูกพันอันยาวนานที่พวกเขามีร่วมกับ"ไอคอนิกชาวไทย" (iKONIC) เสมอมา
สำหรับคอนเสิร์ตในประเทศไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของตารางทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกซึ่งครอบคลุมทั้ง ในเอเชียและอเมริกาใต้โดยคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์นี้ได้เปิดฉากความยิ่งใหญ่อย่างประสบความสำเร็จไปแล้วด้วย การแสดง 2 รอบการแสดง ณ ชางชุง อารีน่า (Jangchung Arena) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆและเป็นตัวจุดชนวนความร้อนแรงส่งต่อมายังทัวร์ในต่างประเทศ
ไอคอนิกชาวไทยเตรียมตัวพบกับค่ำคืนสุดประทับใจที่ไม่มีวันลืมเต็มอิ่มไปกับโชว์ระดับโปรดักชันจัด เต็ม และเพลย์ลิสต์เพลงฮิตตลอดกาล อาทิ "LOVE SCENARIO", "KILLING ME" และ "RHYTHM TA" ซึ่งจะถูกถ่ายทอดผ่านพลังการแสดงสดอันเลื่องชื่อและคาริสมาบนเวทีสุดทรงพลังในแบบฉบับของ iKON อย่างแน่นอน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง instagram: @amplitudelivesea

รายละเอียดการแสดงในประเทศไทย
งาน: "iKON FOUREVER WORLD TOUR IN THAILAND"
วันแสดง: 4 กรกฎาคม 2569
เวลา: 17:00 น.
สถานที่: ธันเดอร์โดม
รายละเอียดการจำหน่ายบัตร
วันเปิดจำหน่ายบัตร: 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:00 น.
ช่องทางจำหน่ายบัตร: Thai Ticket Major
ลิงก์จำหน่ายบัตร: https://www.thaiticketmajor.com/concert/ikon-fourever-world-tour-in-thailand.html
ราคาบัตร:
VVIP (Standing) ฿6,800.00
VIP (Standing) ฿5,500.00
CAT 1 (Seating) ฿4,800.00
CAT 2 (Seating) ฿3,500.00
CAT 3 (Seating) ฿2,800.00
เกี่ยวกับ iKON (ABOUT iKON)
iKON(ไอคอน)คือวงบอยแบนด์จากประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดดเด่นด้วยแนวเพลงที่ เป็นเอกลักษณ์ การแสดงบนเวทีที่ทรงพลัง และมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่ทั่วโลก นับตั้งแต่เปิดตัว iKON ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นทั้งในเอเชียและระดับสากล การันตีด้วยรางวัลมากมายจากหลายเวที รวมถึงผลงานเพลงฮิตที่ทะยานขึ้นอันดับ1บนชาร์ตเพลงต่างๆ ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อนอันสูงส่งและความผูกพันทางใจที่ลึกซึ้งกับแฟนๆ ทำให้ iKON ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินผู้ทรงอิทธิพลและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม K-Pop อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
Instagram: @withikonic
X: @iKONIC_143
TikTok: @ikon_tiktok
YouTube: @iKON
Hashtags: #아이콘 #アイコン #iKON #iKON_FOUREVER_TOUR





